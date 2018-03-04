Разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» не повлияли на транзит «голубого топлива» в Европу
Тем не менее, в будущем российский концерн намерен прекратить свои контракты с украинской компанией.
ЕС продолжает получать российский газ в полном объеме – об этом сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он отметил, что «Газпром» снизил давление в трубопроводе на 20 процентов. И для того, чтобы не нарушать объемы поставок в страны Европы, Украине пришлось ограничить собственное потребление. Недостаток компенсировали закупками газа в Польше.
Таким образом «Газпром» прекращает продажу голубого топлива «Нафтогазу».
На этот шаг концерн пошел после того, как Стокгольмский арбитраж вынес решение по газовому спору в пользу украинской стороны. Теперь российская компания должна выплатить ей более 2,5 миллиардов долларов. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что арбитры мотивировали свое решение плохим состоянием украинской экономики. Однако сам Миллер против того, чтобы Киев решал свои финансовые проблемы за счет «Газпрома».
«Нафтогаз» назвал «политическим» решение «Газпрома» о прекращении поставок «голубого топлива».
Комментарии41
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doorin 04 марта 2018 | 10:03
Это полное безобразме ! Куда пропал европейский газ ?
Пока русские заверяют Европу о том, что транзиту газа в ЕС
ничего не угрожает, тем временем на деле все происходит
совершенно иначе.
Энергетическая коммиссия ЕС сообщает, что в 23-14
поставки газа осуществляющихся через Украину в ЕС
почему-то внезапно сократились в трое и продолжают
дальше сокращаться.
Куда пропал европейский газ никому пока неизвестно.
Русские заявляют, что поставки стабильны в ранее оговоренных
объемах, а в ЕС не досчитываются огромного количества газа.
Энергетическая коммиссия ЕС начала расследование.
\Die Welt\
ura_123 04 марта 2018 | 10:05
doorin: Когда ждать горячих новостей от "Комсомольской правды" и газеты "Жизнь",которую читает моя бабушка?
patrik02 04 марта 2018 | 10:16
Разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» не повлияли на транзит «голубого топлива» в Европу...
Никакого транзита газа через Украину, пока эта националистическая свинья убивает русских людей в Донбассе.
gluhoy2250 04 марта 2018 | 10:22
ura_123: газеты "Жизнь",которую читает моя бабушка?
Что! На Украине выпускают газету "Жизнь"! Однако! Вам повезло, жизнь хотя бы в газете!
haldey 04 марта 2018 | 10:24
ura_123: Сложите 2+2... ЕСПЧ принимает решение позволяющее глумится над нашими святынями, вечным огнем, теперь получите решение учитывающее плачевное состояние экономики Украины... И вы получите слив этих проамериканских инструментов надгосударственного управления (так называемых, международных судов)! Не забываем о самоубийстве в прямом эфире в Гаагском суде...
Гудбай Америка оооо))) Успехов в понимании процессов!
Сливают Вашу Америку! Трамп выполняет свое основное предназначение! Плачьте холопы, рыдайте по своему хозяину, ну, и как положено, защищайте хозяина, не щадя живота своего)))
kottigr1 04 марта 2018 | 10:07
doorin: По данным Евростата (статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами.) :
40-50% (в разные годы) газа в ЕС поступает от европейских поставщиков.
25% газа в ЕС поставляется небольшими поставщиками из разных стран.
20-25% (в разные годы) газа в ЕС поставляется из Норвегии и Алжира.
10-15% (в разные годы) газа поставляет в ЕС "Газпром"
ЕС в принципе может обойтись без российского газа увеличив квоты остальных поставщиков, которых помимо РФ более чем четыре десятка.. Или снять ограничения на применение угля.
xoxlolox 04 марта 2018 | 10:07
kottigr1: Евросоюз вынужден закупать у России рекордное количество газа из-за аномальных холодов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня. Отмечается, что европейские страны, в особенности Великобритания, «все больше полагаются на Россию в удовлетворении своих энергетических потребностей». В агентстве уточнили, что на следующей неделе к берегам королевства отправятся российские танкеры с грузом сжиженного природного газа (СПГ). О том, что Россия поставит СПГ с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в Британию из-за прихода шторма «Эмма» в Европу, сообщала газета Financial Times.
«Мы наблюдаем самый холодный конец зимы за последние несколько лет, и Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого спроса на газ», — заявил агентство метеоролог Джакомо Масато. Агентство отмечает, что Норвегия, которая занимает второе место по поставкам газа в ЕС, не справляется со снабжением из-за технических проблем.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a9b90869a79476c60cb7d26
kottigr1 04 марта 2018 | 10:52
xoxlolox: Евросоюз вынужден закупать у России рекордное количество газа из-за аномальных холодов.
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Новости в будущем времени, всегда прекрасны.. Вон Путин уже который год создает 25 миллионов новых рабочих мест в РФ ?
rico76 04 марта 2018 | 10:10
Чем быстрее будет построен газопровод в обход Окраины, тем спокойнее будет ЕС.
С хохлами нельзя иметь ни каких дел. У этих нищебродов мысли в одном направлении работают. Как обмануть и украсть!
ura_123 04 марта 2018 | 10:13
rico76: Какой именно газопровод в обход Украины?
Строительство СП-2 приостановлено на неопределённый срок,ежели чё)))
kotvinder2 04 марта 2018 | 10:16
ura_123: Мечтай какел! Для каклов и для пшеков СП-2 может быть остановлен навсегда, никаких проблем!
detul 04 марта 2018 | 10:23
ura_123: Вот теперь сроки определены. Или СП-2 заработает в с января 2020го, или ЕС будет закупать дорогой сжиженный газ у Катара, России и США.
kottigr1 04 марта 2018 | 10:15
rico76: Как обмануть и украсть!
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Не переживайте.. Суд во всем разобрался и оказалось, что вор и плут - только сам "Газпром"...
m_doc 04 марта 2018 | 10:17
kottigr1: Шут гороховый, не тебе кого-то в плутовстве обличать. Сам изоврался донельзя.
m_doc 04 марта 2018 | 10:49
budweiser23: А пенсию мне из каких бабулек платят? Мож, из ваших щедрых налогов?
budweiser23 04 марта 2018 | 11:19
m_doc: пенсию мне из каких бабулек платят? Мож, из ваших щедрых налогов?
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В частности да, а так из ФНБ РФ..
Поправки в федеральный бюджет 2017 года, внесенные правительством в Госдуму в начале октября, предусматривают использование в общей сложности 656,7 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда (ПФР) в этом году, следует из заключения Счетной палаты на законопроект.
В общем вы проедаете деньги бушующих поколений, так как экономика путинизма убыточна без высоких цен на сырьё...
m_doc 04 марта 2018 | 11:35
budweiser23: Неохота такой детский лепет опровергать. Слушайте Мовчана, штоле. На редкость светлая голова для вениковой помойки.
budweiser23 04 марта 2018 | 11:46
m_doc: Борьба с беспринципностью сильно осложнена тем фактом, что такие люди крайне редко осознают саму ее необходимость, поскольку они склонны всячески себя оправдывать и ублажать....
vilingrad 04 марта 2018 | 10:16
rico76: хохлами нельзя иметь ни каких дел"
Так и не надо! Но Россия и Путин продолжают продавать закрома родины врагу- бандеровцам! Не это ли предательство дела дедов, которые воевали?!?!
Кроме того- ты в доле или опять кинули?:)
rico76 04 марта 2018 | 10:19
vilingrad: kottigr1: Во свинину пучит. Жри помои и хрюкай обреченно!)
kottigr1 04 марта 2018 | 10:54
rico76: У путинских глистов сегодня несварение ?
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 10:19
rico76: Хохлы сейчас пытаются продать трубу европейцам. Надеются, что так транзит через их дикие земли сохранится :)
m_doc 04 марта 2018 | 10:15
kottigr1: Опять врёшь одно и то же, болезный?
"20-25% (в разные годы) газа в ЕС поставляется из Норвегии и Алжира.
10-15% (в разные годы) газа поставляет в ЕС "Газпром"
Россия поставляет газа больше, чем Норвегия и Алжир вместе взятые.
kottigr1 04 марта 2018 | 10:19
m_doc: Россия поставляет газа больше, чем Норвегия и Алжир вместе взятые.
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Возможно.. Ведь география поставок "Газпрома" не ограничивается одним ЕС.. РФ ещё почти бесплатно поставляет газ в Китай и Белоруссию с Приднестровьем, бесплатно гонит его в Абхазию и Южную Осетию, в ОРДЛО...
m_doc 04 марта 2018 | 10:22
kottigr1: Жертва Альцгеймера, не возможно, а точно, и не в Китай, а в ЕС.
kottigr1 04 марта 2018 | 10:41
m_doc: В Ваших фантазиях всё возможно...
m_doc 04 марта 2018 | 10:52
kottigr1: Ага. Мои фантазии - еэсовская таблица импорта газа, которую ты через несколько секунд забываешь, бо тебя от неё корёжит.
kottigr1 04 марта 2018 | 10:57
m_doc: Вот в ЕСовской таблице как раз и показывают, что "Газпром" поставляет в ЕС не более 10-15% от общей потребности газа, а вы почему-то от этой цифры в падучей заходитесь.. Попейте успокоительного, отпустит..
m_doc 04 марта 2018 | 11:01
kottigr1: Вчера у тебя же было почти 17%. Шо случилось за ночь, тебя подменили?
gluhoy2250 04 марта 2018 | 10:25
kottigr1: ЕС в принципе может обойтись без российского газа
Ага, Украина уже обошлась.... " Сломанная клетка..., кучка пепла..., дураки остались в дураках..."
rassvet_12 04 марта 2018 | 10:09
doorin: ЕС газ не получает, но и не платит за него. Пик холодов прошёл...
vilingrad 04 марта 2018 | 10:13
doorin: будущем российский концерн намерен "
Вот же жадные импотенты! Воистину- капиталиста можно повесить на веревке, которую он же и продаст. В общем, будут ждать еще более подходящего момента, а пока торговать с жидобандеровцами закромами:)
russkie_za_sverjenie 04 марта 2018 | 10:04
А кто-нибудь из россиян ощутил доходы от общих ресурсов (газа, нефти, леса)? Или всё осело в карманах фюрера и его банды?
rassvet_12 04 марта 2018 | 10:12
russkie_za_sverjenie: А на пенсии где бабки берут? Либерастам пенсии надо не платить.
olegleon 04 марта 2018 | 10:24
russkie_za_sverjenie: особенно если вспомнить, что 40% доходов госбюджета и ПФР уходят на выплату пенсий. 7 триллионов из 18. поэтому то эта "банда" , численностью в 43 миллиона человек, в большинстве своём упорно голосует за Путина.
olegleon 04 марта 2018 | 10:04
"чтобы не нарушать объемы поставок в страны Европы, Украине пришлось ограничить собственное потребление."
переводим на обычный язык "Украина забирала транзитный газ и использовала его для своих нужд"
vilingrad 04 марта 2018 | 10:22
olegleon: Украина забирала транзитный газ и использовала его для своих нужд""
А не щелкай €балом! Кроме того, Путин утверрждает, что все воруют и обманывают, а почему русским нельзя? А хохлы считают- а чего ж им нельзя?:)
В общем, из Вовки опть сделали петуха...
ha12raz 04 марта 2018 | 10:32
И куда Мюллер будет газ девать ?
Скважины заколачивать или в задницу себе качать ?
pravdatut 04 марта 2018 | 10:51
Кремлегаз резко снизил давление и объем подачи газа на границе с Украиной, в надежде, что Украина начнет отбор транзитного газа на свои нужды. Но нефтегаз оперативно сократил потребление и за счет ПХГ сохранил необходимые объемы транзита!! Лицо мордора еще раз увидил Мир!
volkov_25 04 марта 2018 | 11:01
Миллер врет не хуже путина. На самом деле арбитрами было сказано - действия газпрома привели к плохому состоянию Украинской экономики. Почувствуй разницу. ЛЖИВОЕ НЕДОГОСУДАРСТВО.
m_doc 04 марта 2018 | 11:09
volkov_25: Цитату из решения суда в студию!