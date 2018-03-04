Разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» не повлияли на транзит «голубого топлива» в Европу...

Тем не менее, в будущем российский концерн намерен прекратить свои контракты с украинской компанией.

ЕС продолжает получать российский газ в полном объеме – об этом сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он отметил, что «Газпром» снизил давление в трубопроводе на 20 процентов. И для того, чтобы не нарушать объемы поставок в страны Европы, Украине пришлось ограничить собственное потребление. Недостаток компенсировали закупками газа в Польше.

Таким образом «Газпром» прекращает продажу голубого топлива «Нафтогазу».

На этот шаг концерн пошел после того, как Стокгольмский арбитраж вынес решение по газовому спору в пользу украинской стороны. Теперь российская компания должна выплатить ей более 2,5 миллиардов долларов. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что арбитры мотивировали свое решение плохим состоянием украинской экономики. Однако сам Миллер против того, чтобы Киев решал свои финансовые проблемы за счет «Газпрома».

«Нафтогаз» назвал «политическим» решение «Газпрома» о прекращении поставок «голубого топлива».