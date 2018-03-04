Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада
Об этом со ссылкой на авиадиспетчерские службы сообщает агентство «Интерфакс». Согласно этим данным, рейсы задерживают максимум на два часа. Больше всего задержек в «Шереметьево». 17 рейсов в столичных аэропортах отменены.
Комментарии2
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aleksandr39 04 марта 2018 | 09:51
Уборщики снега после митинга в " поддержку " великого вождя не вышли на работу так как не получили всю причитающуюся сумму денег ,а только по бутылке " боярышника " .
enerom 04 марта 2018 | 10:04
aleksandr39: http://www.meteo.geofaq.ru/metar2.php?cntry=ru&delt=1&ap=UUEE