Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе
Он победил соотечественника Игоря Михалкина. Ковалев выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Следующий поединок Сергея Ковалева запланирован на июль.
Комментарии2
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komiccap_nkvd 04 марта 2018 | 09:48
Скоро в финалах одни россияне будут. Как узаконили в штатах и Европе педерастию, так мужчин и не стало.
Разве что ногтями поцарапать могут. И то, после боя когда перчатки снимут
ensebeo 04 марта 2018 | 10:29
komiccap_nkvd: россияне массово переходят из науки, образования, медицины в бокс, ММА. Поближе к настоящим джигитам.