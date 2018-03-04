В Италии начались парламентские выборы

По всей стране открылись избирательные участки. Они будут работать до 11 вечера по местному времени. Фаворитом считается правоцентристская коалиция, которую представляет в частности, бывший премьер Сильвио Берлускони. По мнению социологов, ни одна из политических сил, по итогам сегодняшних выборов, не преодолеет 40-процентный барьер, сообщает агентство ТАСС.