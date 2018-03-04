Z Архив новостей новости
5 3 6 85
09:31, 04 марта 2018

В Италии начались парламентские выборы

По всей стране открылись избирательные участки. Они будут работать до 11 вечера по местному времени. Фаворитом считается правоцентристская коалиция, которую представляет в частности, бывший премьер Сильвио Берлускони. По мнению социологов, ни одна из политических сил, по итогам сегодняшних выборов, не преодолеет 40-процентный барьер, сообщает агентство ТАСС.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 04 марта 2018 | 09:35

как же упорно Эхо не хочет писать, что сам Берлускони не может быть даже премьером из-за судимости )))

epynda 04 марта 2018 | 09:38

Сильво Берлускони судим, и он не призывает к бойкоту выборов, а наоборот, создал мощную коалицию, и активно участвует в выборах, хотя сам быть избранным не может ...

vaka257 04 марта 2018 | 10:03

Шёл 2024 год. В России по-прежнему придумывали названия сверхновому секретному оружию Путина, о котором он рассказал аж в 2018 году. Предприятия не работали, школы, больницы не работали. Вся страна была увлечена игрой, придуманной Путиным. Кремль готовился к новым выборам Путина...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 445 6 6084 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 26 февраля Поздравить…

5 330 6 6782 26.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 291 6 7289 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 262 6 7141 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 185 6 16481 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 98 6 6183 02.03
Блоги

+ Марш памяти Бориса Немцова Марш памяти Бориса Немцова Фото, видео…

5 301 6 76471 25.02
8читать ;смотреть
Kнемцов, фото, видео, митинги, события
Блоги

Сергей Никитский блогер

Митинг «За сильную Россию!» Как видите сами, людей очень много — как говорится, яблоку негде упасть…

5 78 6 5169 03.03
Kобщество, акции, фото, путин, выборы-2018, события
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 359 6 26486 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 140 6 11212 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2896000

5 126 6 10801 02.03
#слушать 01:47:31 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 76 6 6539 02.03
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 204 6 18194 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Столько людей, сколько пришло, это люди, как и тогда, на  Болотной, на Сахарова, которые помнят о своем человеческом достоинстве…

5 107 6 18458 25.02
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kвласть, дипломатия, спорт, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 123 6 11366 02.03
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите голосовать за войну? Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…

5 92 6 8875 02.03
Kобщество, политика, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Волонтера штаба Навального Александра Гольцова задержали на митинге в поддержку Владимира Путина Об этом сам задержанный рассказал «Эху Москвы»...

5 24 6 2903
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…

5 254 6 149948 01.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, выборы, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 113 6 13112 27.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Про аргентинский кокаин, или Почему МИД врет? Если аргентинцы сливают в прессу столько информации, которую больше года скрывали от всех, значит, они не верят, что российские спецслужбы хоть как-то хотят в этом деле помочь, а скорее, пытаются замести следы…

5 567 6 306382 26.02
Kаргентина, рф, наркотики, скандалы, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Горы аргентинского кокаина Горы аргентинского кокаина Согласитесь, что история с Аргентинским кокаином, который через посольство России доставлялся в Европу, захватывает дух!..

5 133 6 140947 27.02
8читать ;смотреть
Kаргентина, рф, наркотики, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6747059
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3325528

Сегодня в эфире