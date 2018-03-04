В Италии начались парламентские выборы
По всей стране открылись избирательные участки. Они будут работать до 11 вечера по местному времени. Фаворитом считается правоцентристская коалиция, которую представляет в частности, бывший премьер Сильвио Берлускони. По мнению социологов, ни одна из политических сил, по итогам сегодняшних выборов, не преодолеет 40-процентный барьер, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 04 марта 2018 | 09:35
как же упорно Эхо не хочет писать, что сам Берлускони не может быть даже премьером из-за судимости )))
epynda 04 марта 2018 | 09:38
Сильво Берлускони судим, и он не призывает к бойкоту выборов, а наоборот, создал мощную коалицию, и активно участвует в выборах, хотя сам быть избранным не может ...
vaka257 04 марта 2018 | 10:03
Шёл 2024 год. В России по-прежнему придумывали названия сверхновому секретному оружию Путина, о котором он рассказал аж в 2018 году. Предприятия не работали, школы, больницы не работали. Вся страна была увлечена игрой, придуманной Путиным. Кремль готовился к новым выборам Путина...