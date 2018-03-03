Мужчина, выстреливший в себя у северной ограды Белого дома, скончался от полученного ранения

Об этом сообщается в официальном «Твиттере» полиции Вашингтона. Других подробностей инцидента не приводится. Ранее Секретная служба США сообщила о том, что неизвестный человек нанес себе огнестрельное ранение у резиденции президента. Сам Дональд Трамп момент инцидента находился с супругой во Флориде.