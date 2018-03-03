Мужчина, выстреливший в себя у северной ограды Белого дома, скончался от полученного ранения
Об этом сообщается в официальном «Твиттере» полиции Вашингтона. Других подробностей инцидента не приводится. Ранее Секретная служба США сообщила о том, что неизвестный человек нанес себе огнестрельное ранение у резиденции президента. Сам Дональд Трамп момент инцидента находился с супругой во Флориде.
Комментарии3
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world_nail 03 марта 2018 | 23:16
Бездуховность и отсутствие боярышника с коксом - вот корень американских печалей.
etofeasko 03 марта 2018 | 23:29
Почему не говорят когда назначены поминки по Петро украина инкогнито, который приходил с прошением?
oo0oo 03 марта 2018 | 23:31
Неужели Родченков?!