"Дональд Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили"

У себя в Твиттере он пояснил, что это произойдет, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте. Ранее Трамп заявил, что США увеличивают ввозные пошлины на сталь и алюминий до 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия пообещала отреагировать «твердо и соразмерно» для защиты своих интересов.