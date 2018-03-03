Дональд Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили
У себя в Твиттере он пояснил, что это произойдет, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте. Ранее Трамп заявил, что США увеличивают ввозные пошлины на сталь и алюминий до 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия пообещала отреагировать «твердо и соразмерно» для защиты своих интересов.
Комментарии6
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nitsahon 03 марта 2018 | 23:08
старик, похоже, забыл, что большая часть этих европейских автомобилей производится в самих Штатах...
ну пусть повышает...
может, еще попробует защитить Google, Apple, Facebook и пр. от нападок европ.властей по вопросам налогообложения?!
kotbajune 03 марта 2018 | 23:31
"Дональд Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили"
а на еврейские как?
a_111111 03 марта 2018 | 23:35
nitsahon: может и победить их...
world_nail 03 марта 2018 | 23:12
В этом противостоянии ЕС - СШП победит Россия (патамушта)
nanaryfour 03 марта 2018 | 23:39
Да хрен ложили на Трампа корпорации. Пускай попробует производство iphone у Китая забрать. Найух пошлют сами хозяева Apple.
estamp 03 марта 2018 | 23:41
Как это принято говорить в среде хомячков? "Бомбить Сиэтл...", "Изоляция страны-изгоя..."...?