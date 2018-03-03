Взрыв в доме бельгийского города Льеж жертв не повлек
Как сообщили пожарные, работавшие на тушении, два человека получили легкие ранения и Госпитализированы. Взрыв, сопровождавшийся пламенем и разлетавшимися камнями, произошел на втором этаже жилого дома, Предположительно, из-за утечки газа. Фасад здания разрушен, утрачена его стабильность.
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