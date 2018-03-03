Ответственность за вчерашнюю вылазку боевиков в Буркина-Фасо взяла на себя «Аль-Каида»*

Накануне несколько групп террористов практически одновременно совершили нападения на здания Генштаба страны, посольства Франции в Уагадугу и французского культурного центра. По данным властей, число жертв атаки колеблется от 7 до 30.

*деятельность организации запрещена на территории РФ