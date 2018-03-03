Ответственность за вчерашнюю вылазку боевиков в Буркина-Фасо взяла на себя «Аль-Каида»*
Накануне несколько групп террористов практически одновременно совершили нападения на здания Генштаба страны, посольства Франции в Уагадугу и французского культурного центра. По данным властей, число жертв атаки колеблется от 7 до 30.
*деятельность организации запрещена на территории РФ
Комментарии10
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kottigr1 03 марта 2018 | 23:06
"Соколы" ВКС РФ уже подлетают с "гуманитарными бомбами" к Буркина-Фасо - колыбели земли русской ? Нужно спасать братьев !
m_doc 03 марта 2018 | 23:15
kottigr1: Там лягушачий заповедник, чудик. Ничего-то ты не знаешь, темень беспросветная.
el_borz 03 марта 2018 | 23:27
m_doc: Слышь рептилоид, ты видимо лягушачий знаток от рождения.
И ещё от хвастовства,
Ква-ква-ква, ква-ква-ква,
Не поможет твой товар,
Злой, противный doc-Дуремар.
Хааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
patrik02 03 марта 2018 | 23:29
Несколько групп террористов практически одновременно совершили нападения на здания Генштаба страны, посольства Франции в Уагадугу и французского культурного центра...
Верхняя Вольта в огне.
el_borz 03 марта 2018 | 23:31
patrik02: Патрик типа знаток в географии.
Не выпячивай свой умммм! Некрасиво!
m_doc 03 марта 2018 | 23:29
el_borz: Эт от чего так вставляет?:))
el_borz 03 марта 2018 | 23:35
m_doc:" Эт "( в бенгазийском простонародии " половой член )
Ты то милок разогнись.
m_doc 03 марта 2018 | 23:42
el_borz: Лучше ты согнись. Я тебе по ж... пинчища отвешу. Тебе понравится, за добавкой прискачешь, как пить дать.
etofeasko 03 марта 2018 | 23:40
kottigr1:
я так понял ты клоун по призванию, а может даже потомственный.
el_borz 03 марта 2018 | 23:50
etofeasko: Лучше быть клоуном потомственным как kottigr, чем потомственным холуем как ты...и ваша вся портяночная (с)рать.
В.И.Ленин. собрание сочинения в 122 томах. 1917.г.