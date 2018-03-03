В Чебоксарах директора школы, который ударил линейкой ученика, приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Как сообщается на сайте местного управления СК, педагог признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. В ходе следствия выяснилось, что директор избил еще двоих учеников — 16-летнего подростка и 14-летнюю девочку. Сам он своей вины не признал. Имя директора и номер школы СК не называет.