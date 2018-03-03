В Чебоксарах директора школы, который ударил линейкой ученика, приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно
В Чебоксарах директора школы, который ударил линейкой ученика, приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Как сообщается на сайте местного управления СК, педагог признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. В ходе следствия выяснилось, что директор избил еще двоих учеников — 16-летнего подростка и 14-летнюю девочку. Сам он своей вины не признал. Имя директора и номер школы СК не называет.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kotbajune 03 марта 2018 | 23:06
А если ученик ударит учителя, что будет ему и его родителям? Выговор!
А что стало с теми ублюдками, которые на камеру стащили штаны у старого учителя во время урока и выложили в интернете
patrik02 03 марта 2018 | 23:13
В Чебоксарах директора школы, который ударил линейкой ученика, приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно...
Учеников надо бить полой резиновой трубой по пяткам, чтобы не оставалось следов.
kotbajune 03 марта 2018 | 23:21
patrik02:
при царе, если ученик в гимназии просто оскорбит лично учителя, он выгонялся с волчьим билетом
мог получить образование или экстерном, или за границей империи
ни одно учебное заведение в империи, гос. или частное не имело право его брать
по этой причине Бунин не получил среднего образования
vitaminoz 03 марта 2018 | 23:42
patrik02: вот так тебе полую башку и отбили учителя
oblomok 03 марта 2018 | 23:08
Больные на всю голову популисты-силовики.
el_borz 03 марта 2018 | 23:19
oblomok: Дело Макаренко живо в современных методах воспитания педагогами.своих подопечных.
orein51 03 марта 2018 | 23:13
а чо не 10 без права переписки?