Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. У самолета при взлете отказала пневматика или гидравлика. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. В настоящее время лайнер осматривают специалисты технической службы и определяют степень поломки. По другим данным, у самолета при посадке лопнуло колесо.