Боинг-737 авиакомпании «Нордавиа» Барселона — Москва благополучно приземлился в Домодедове, несмотря на неисправность
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. У самолета при взлете отказала пневматика или гидравлика. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. В настоящее время лайнер осматривают специалисты технической службы и определяют степень поломки. По другим данным, у самолета при посадке лопнуло колесо.
Комментарии6
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kottigr1 03 марта 2018 | 23:04
Хорошо, что в этот день кому-то повезло..
patrik02 03 марта 2018 | 23:08
У самолета при взлете отказала пневматика или гидравлика, по другим данным, у самолета при посадке лопнуло колесо...
За что я уважаю "Эхо Москвы", за то что здесь собрался прекрасный коллектив профессиональных журналистов-расследователей.
nanaryfour 03 марта 2018 | 23:17
patrik02: Венику "конкуренты" на радио не нужны. Более менее умных он уже выжил с Эха. Чем тупей тем лучше. Подбор на работу. Начиная от копипастера новостей.
a_111111 03 марта 2018 | 23:22
nanaryfour: Уход первого главного редактора Корзуна был зачетен
nanaryfour 03 марта 2018 | 23:25
a_111111: Однозначно, хрен с ней Лесей Рябцевой...
el_borz 03 марта 2018 | 23:10
kottigr1:Тууу стоо четыыыре, сааамыыый лууучший сааамааалет!
Хааааааааааааааааааааааааааааааааааа!