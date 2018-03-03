Ведущие футбольные Организации мира одобрили включение в правила футбола системы видеопомощи арбитрам
Она будет использована уже на чемпионате мира-2018 в России.
Решение приняли на совместном заседании ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций под председательством Джанни Инфантино, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Отмечу, что система видеопомощи арбитрам призвана избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, а также наказании футболистов желтыми или красными карточками. Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии и Германии, а также во время проведения Кубка конфедераций в прошлом году в России. Сегодняшний вердикт позволит использовать это техническое новшество уже на Чемпионате Мира, который пройдет летом этого года в России. Кроме того, Международная футбольная ассоциация включила в правила игры использование четвёртой замены в дополнительное время матчей.
Между тем, Президент УЕФА Александер Чеферин заявил в феврале, что на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне VAR использоваться не будет.
Комментарии1
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anatolr 03 марта 2018 | 22:45
Стоят два муравья на бровке футбольного поля и смотрят тренировку сборной России. Один говорит другому:
- А знаешь, почему мы с тобой круче их?
Второй, - нет, а чем?
Первый, - мы с тобой в финале Чемпионата мира 100% выйдем на поле.
Смешливый Anatoлий
P.S. Дополнение. Самая главная задача сборной России... выйти... из Лужников!!!