Ведущие футбольные Организации мира одобрили включение в правила футбола системы видеопомощи арбитрам

Она будет использована уже на чемпионате мира-2018 в России.

Решение приняли на совместном заседании ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций под председательством Джанни Инфантино, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Отмечу, что система видеопомощи арбитрам призвана избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, а также наказании футболистов желтыми или красными карточками. Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии и Германии, а также во время проведения Кубка конфедераций в прошлом году в России. Сегодняшний вердикт позволит использовать это техническое новшество уже на Чемпионате Мира, который пройдет летом этого года в России. Кроме того, Международная футбольная ассоциация включила в правила игры использование четвёртой замены в дополнительное время матчей.

Между тем, Президент УЕФА Александер Чеферин заявил в феврале, что на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне VAR использоваться не будет.