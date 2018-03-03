Саакашвили призвал своих сторонников провести 18 марта всеукраинский мирный марш и потребовать отставки Порошенко

Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников провести 18 марта всеукраинский мирный марш и потребовать отставки Петра Порошенко.

Ранее бойцы Нацгвардии разогнали палаточный лагерь сторонников Саакашвили около здания Верховной Рады. Действия полиции не имели оснований, сказал Михаил Саакашвили.

В результате было задержано более сотни участников акции в поддержку масштабной политической реформы, а палаточный лагерь уничтожен.