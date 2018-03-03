Саакашвили призвал своих сторонников провести 18 марта всеукраинский мирный марш и потребовать отставки Порошенко
Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников провести 18 марта всеукраинский мирный марш и потребовать отставки Петра Порошенко.
Ранее бойцы Нацгвардии разогнали палаточный лагерь сторонников Саакашвили около здания Верховной Рады. Действия полиции не имели оснований, сказал Михаил Саакашвили.
В результате было задержано более сотни участников акции в поддержку масштабной политической реформы, а палаточный лагерь уничтожен.
Комментарии11
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mamiluk 03 марта 2018 | 22:08
18 марта....? Саакашвили...не совсем верно о месте проведения...вот в России это было бы весьма кстати...в связи с известными "мероприятиями"...и соответствующими лозунгами...
etofeasko 03 марта 2018 | 22:10
mamiluk:
ну ничего перетопчишься без михо.
ему ведь как протеже сша видней где раскачивать надо?
patrik02 03 марта 2018 | 22:14
В результате было задержано более сотни участников акции в поддержку масштабной политической реформы, а палаточный лагерь уничтожен...
Украинцы - нация овец, а бараны не имеют права жить в палаточном лагере в центре Киева, овцы имеет право только на то, чтобы их стригли от майдана до майдана.
leonidoff_leonea 03 марта 2018 | 22:50
mamiluk:
Михаил, Путин тебя поддерживает, вали Пороха, Путинтебе простит Цхинвали.
nanaryfour 03 марта 2018 | 22:11
18 - го марта почти вся Украина будет выбирать президента России на ближайшие годы.
abuvgrobu 03 марта 2018 | 22:16
Скучно мне..живу в Мордоре,прыгать на площади неохота, да и нет времени,работа,дети и тд тепло..светло, сыто..
leonidoff_leonea 03 марта 2018 | 22:53
abuvgrobu:
Неохота!?
Отмазка... Вы москали просто не умеете так высоко прыгать, как славные сыны Степана Бандеры.
xoxlolox 03 марта 2018 | 22:17
Просто мишико не раскрыл главной тайны майдана ! Ладно ,сегодня я добрый ,лови укрогрузинец . Надо всем участникам марша ОБЯЗАТЕЛЬНО надеть на голову кастрюли ,дуршлаки и прочую кухонную утварь и вуаля, на утро ты презик остатков страны 404 ! Правда неизвестно кто этому обрадуется больше, ты или петька!)
piterjanis 03 марта 2018 | 22:17
правильно! очередной переворот и "новые" герои-гидности к власти
kuznetsov5lavik 03 марта 2018 | 22:23
Пока хозяева из Вашингтона не дадут указания своим шлюхам, Порошенко, Саакашвили, ни кто ни кого смещать не будет. Так и будут на публику один хрюкать другой бодаться.
olgkiev 03 марта 2018 | 22:54
Дык, в России еще демократия, "украинского Навального" -
Саакашвили вообще из страны выперли, хоть он и избираться не может.