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22:00, 03 марта 2018

Собчак предлагает провести «праймериз» для создания единой коалиции либеральных сил

Ксения Собчак предлагает в рамках президентских выборов провести «праймериз» для создания единой коалиции либеральных сил.
Выступая перед избирателями в Самаре, Собчак также не  исключила своего участия в  выборах губернатора Самарской области осенью 2018 года.
Между тем, предвыборный штаб Владимира Путина собрал сегодня в Лужниках 130-тысячный митинг в поддержку своего кандидата. На митинге выступил сам Путин. Президент сказал, что от результатов ближайших лет будет зависеть будущее России в 21 веке.

Комментарии

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kottigr1 03 марта 2018 | 22:05

Единственно умное, что с путинским балаганом может сделать Собчак, так это окончательно превратить его в клоунаду, а затем перед самыми выборами снять свою кандидатуру..

m_doc 03 марта 2018 | 22:08

kottigr1: Ты не понял. На твоё место шута горохового Собчак не претендует. Ей, наоборот, хочется стать владычичей морскою, и чтоб Навальный был у неё на посылках.

patrik02 03 марта 2018 | 22:10

Собчак предлагает провести «праймериз» для создания единой коалиции либеральных сил...

А почему только Собчак, Титов и Явлинский, почему это говноед не будет участвовать в праймериз либеральных сил? Если победит кто-нибудь из зарегистрированных кандидатов, то он станет единым кандидатов от подпиндосников, а если победит альбацевский подрейтузник Алексей Навальный, тогда все либеральные силы объявят бойкот выборам 2018.

kotbajune 03 марта 2018 | 22:14

"Собчак также не исключила своего участия в выборах губернатора Самарской области осенью 2018 года…"

А вы думали она и вправду хоть какая-то альтернатива Путину

всё сговорено давно

djuga 03 марта 2018 | 22:34

patrik02: подпиндосник, подрейтузник...
=====================================================================

Уровень аргументов постоянно ниже пояса. Впрочем, чего удивляться - рожденный ползать летать не может, а высший уровень ползающего - стоять на карачках. А на такой высоте только рейтузы и доступны.

pirogoffpirogoff 03 марта 2018 | 23:48

patrik02: как правильно хуило или мудило ?

a8olduin 03 марта 2018 | 22:17

kottigr1: Ты её что ли своей рукопожатностью кормить будешь? Девка занималась шоу-бизнесом, а теперь будет заниматься политическим бизнесом.

kottigr1 03 марта 2018 | 22:20

a8olduin: Тут дело такое.. Пока Собчак нужна, Папик ей будет платить.. а нужна она только когда на что-то влияет. Кому она будет нужна если она и дальше "пристяжной" будет переть на филькиных выборах.. ? Выборы закончатся и эта куколка потеряет свою ценность..

m_doc 03 марта 2018 | 22:21

a8olduin: Зачем ей это надо и кто будет вести корпоративы... Мож, просто семейная жизнь наскучила.

a8olduin 03 марта 2018 | 22:28

m_doc: Перефразируя классика "на матрёшках много не заработаешь". Семейная жизнь ни куда не денется. "Куй железо пока горячё".

master_analitik 03 марта 2018 | 22:22



Собчак предлагает провести «праймериз» для создания единой коалиции либеральных сил
===================
Этого не достаточно! Собчак следует развестись со своим мужем, оформить брак с Навальным, взять фамилию мужа и потребовать внести ее в списки избирателей как Ксения Навальная. Тогда она наберет на несколько процентов больше.

kottigr1 03 марта 2018 | 22:29

master_analitik: Этого недостаточно.. Ей нужно будет ещё научится заряжать воду по телевизору и основать компанию "ННН"...

ivfn 03 марта 2018 | 23:08

master_analitik:
Собчак следует развестись со своим мужем, оформить брак с Навальным, взять фамилию мужа и потребовать внести ее в списки избирателей как Ксения Навальная//
А Рыбку с Шурыгиной удочерить.

m_doc 03 марта 2018 | 23:24

ivfn: А Виторгана выдать за Яшина. И будет у них совет да любовь.

zloy_sok 03 марта 2018 | 22:11

Так она же против всех? Ну ясно...Лошадь вошла во вкус лежалого сена....Чтоб не сдохнуть надо жрать что дают.

abuvgrobu 03 марта 2018 | 22:12

Микробы снова хотят выяснять, кто из них больше.. Да было уже, носились всё с выборами в "совет оппозиции". Ну и где он, совет этот ? А там же, где и вся эта оппозиция - в глубокой жопе.

kottigr1 03 марта 2018 | 22:14

abuvgrobu: Россия не достойна иметь оппозицию ! Россиянам нравится когда им в отделениях российской полиции суют бутылки из под шампанского в задницы, нищие российские пенсионеры любят рыться на помойках, врачи и учителя довольны тем что ели-ели сводят концы с концами, люди труда гордятся тем , что их обдирают Платоны.. Все славят Путина !

m_doc 03 марта 2018 | 22:18

kottigr1: Хорошо ты устроился, старичок. Знай себе, годами копипейсти одно и то же... а служба идёт.

kottigr1 03 марта 2018 | 22:27

m_doc: Да-да.. Причем капает от всех.. От Ми-6, ЦРУ,ФСБ, ВСУ, Масад, Коза-Ностры, Галактического Альянса, Темного Царства...

m_doc 03 марта 2018 | 22:30

kottigr1: Масад... дяревня.

kottigr1 03 марта 2018 | 22:34

m_doc: Дык.. Мы по вашему-ивритскому не обучены..

m_doc 03 марта 2018 | 22:39

kottigr1: В новой прошивке исправят.

vsveter 03 марта 2018 | 22:52

kottigr1: Вы, дядя, примитивнее, чем раньше. Вы что-нибудь умеете делать, кроме пакостей и вонючей лжи?
1 Про задницу вспоминаете постоянно из-за зависти? Зудит? ... Виновники в тюрьме. А в демократической Америке кто-нибудь посажен за многие случайные убийства, которые совершают полицейские? Включая убийство ребёнка?
2 Кто-нибудь, кроме вас, роется на помойках?
3 Зарплата врачей и учителей выросла существенно в большинстве регионов.
4 Люди труда людям труда рознь. Таксисты у вокзалов тоже люди труда. А Платон нужен, чтобы не было левых грузов и чтобы платили налоги. Против Платона в основном только жулики с серыми доходами.
Я бы сказал, кто вы есть, но это итак понятно...

kottigr1 03 марта 2018 | 22:55

vsveter: Спасибо за то, что Вы кратко пересказали содержание сюжетов "Вести 24".. Вы за МКАД давно сами то выбирались ?

m_doc 03 марта 2018 | 23:05

kottigr1: А что там за МКАДом, особенно вкусные и питательные помойки?:))

kottigr1 03 марта 2018 | 23:08

m_doc: Почему-то уверен, что Вам они и за МКАДом понравятся...

m_doc 03 марта 2018 | 23:12

kottigr1: Чувствуется богатый личный опыт. Верю. Но давай лучше сам, один, без ансамбля.

kottigr1 03 марта 2018 | 23:13

m_doc: Мэм.. Только после Вас..

m_doc 03 марта 2018 | 23:20

kottigr1: Не, я до твоего гурманства не дотягиваю. Так что питайся спокойно, ни в чем себе не отказывай:)

kottigr1 03 марта 2018 | 23:30

m_doc: Спасибо, добрый человек.. ! Но не могу отнять у Вас то к чему вы уже привыкли.. Не надо таких жертв.

m_doc 03 марта 2018 | 23:37

kottigr1: Видишь ли, чудик, про помойки вспомнил именно ты. Без Фрейда тут явно не обошлось. В-общем, спалился ты. Поздно вилять попой, вердикт вынесен.

(комментарий скрыт)

vitfom 03 марта 2018 | 22:27

Пусть для начала поможет Навальному провести съезд партии, а потом горлопанит.

(комментарий скрыт)

salut__521 03 марта 2018 | 22:31

//Президент сказал, что от результатов ближайших лет будет зависеть будущее России в 21 веке.//

Да слышали уже. Есть Я - будет Россия, нету меня - не будет России. Узурпаторская пошлятина, скукота. Я за лозунг: Будущее России - без людоедов, невзирая на их кегебистское социальное происхождение!

bonhoeffer 03 марта 2018 | 23:01

salut__521:
Кем он себя возомнил? Не иначе как тысячелетний рейх собрался строить.
Напомнило высказывание генерала фон Фрича о Гитлере: «Этот человек - судьба Германии как в добром, так и в злом, если он теперь свалится в пропасть, он увлечет за собой всех нас. Сделать ничего нельзя.»

klukvik 03 марта 2018 | 22:41

"наверх по лестнице, ведущей вниз" - президент - губернатор - мэр - управдом - старшая по подъезду...

rico76 03 марта 2018 | 22:43

Собчак предлагает провести «праймериз» для создания единой коалиции либеральных сил...
________________________________________________________________
У "лобного места"!)))

estate_photo 03 марта 2018 | 22:47

С "праймериз" в рамках президентских выборов это у Ксюши какая то гнилая идея, видимо, недостаточно хорошо подумала. Во-первых из всего либерального сектора в президентских выборах участвуют только она и Явлинский, то есть назвать результат представительным никак нельзя. А во-вторых, "возглавление" оппозиции скорее будет способствовать вовсе не объединению, а продолжению раздрая. Оппозиции при вполне нормальной "многоголовости" надо научиться объединяться для решения конкретных задач, это только только начало немного получаться, на муниципальных выборах. Г-н Навальный нам наглядно демонстрирует своими деструктивными действиями к чему ведёт стремление возглавить оппозицию.

varigor 03 марта 2018 | 22:55

Нет у либералов никаких сил и практически никакого политического спроса. Плохишей в России не уважают.

varigor 03 марта 2018 | 22:59

В Самарской области силы есть только у КПРФ и ЕдРа. Собчак в Тольятти прокатили на автогонках, но это не значит что в Самарской области избиратели станут голосовать за право-либеральную людоедку.

oblomok 03 марта 2018 | 23:11

Клоунада, что у Собчак, что в Лужниках. Разница только в количестве зрителей.

josepp 03 марта 2018 | 23:17

Ксюша-отец русской демократии?

josepp 03 марта 2018 | 23:21

Собчак всерьёз рвётся в большую политику. И во власть. Надеется, что "кошельки" ей поверят. Это уже не корпоративы вести. Хотя, все верно. Пора менять амплуа.

m_doc 03 марта 2018 | 23:27

josepp: Вот только что делать с Тырнетом, нашпигованным её матюками и прочей похабщиной. Перефразиря известное выражение, чёрную кобылу не отмоешь добела.

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