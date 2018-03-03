Собчак предлагает провести «праймериз» для создания единой коалиции либеральных сил...

Ксения Собчак предлагает в рамках президентских выборов провести «праймериз» для создания единой коалиции либеральных сил.

Выступая перед избирателями в Самаре, Собчак также не исключила своего участия в выборах губернатора Самарской области осенью 2018 года.

Между тем, предвыборный штаб Владимира Путина собрал сегодня в Лужниках 130-тысячный митинг в поддержку своего кандидата. На митинге выступил сам Путин. Президент сказал, что от результатов ближайших лет будет зависеть будущее России в 21 веке.