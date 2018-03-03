Причиной госпитализации 14 детей и 20 сотрудников детского сада в Майкопе стала дизентерия
Как заявил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, источником заражения являются не продукты питания, а человек. Это либо больной ребенок, либо заболевший сотрудник детского сада. Все, у кого проявились симптомы, госпитализированы. Ранее в инфекционную больницу республики с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 34 человека, в том числе 14 детей. Все они — воспитанники и сотрудники детского сада.
Комментарии9
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meteor1908 03 марта 2018 | 21:24
А вот бы вместо детей дизентерия напала на депутатов Госдумы в полном составе. Представьте себе - за целую неделю не приняли ни одного нового закона! Какое облегчение для остальной страны...
Хотя нет, эти бы и с унитазов кнопки давили.
diximania1948 03 марта 2018 | 21:30
meteor1908: Эх, да не с нашим счастьем!
grigol331 03 марта 2018 | 23:03
meteor1908: источником заражения являются не продукты питания, а человек
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Ну да, ну да. А иначе какая арихметика получацца: поели в детском саду в этот день 14 воспитанников и 20 сирот, детей Поволжья.
aleksandr39 03 марта 2018 | 21:29
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Майкопская Народная Республика ) .
kaplan911 03 марта 2018 | 21:47
В Смоленске людей морозят, здесь дизентерия......
А кандидат про суперракеты схрень какую - то несёт.
Чучхе.
sasass 03 марта 2018 | 21:58
Как всегда причину найти не могут , причину вымирании народа и страны в целом , но зато знают как можно уничтожить земные народы в целом...
ura_123 03 марта 2018 | 22:12
От просмотра этого послания федеральному собранию? Немудрено...
duremar 03 марта 2018 | 22:19
Г-н Меретуков, прежде всего, человек с образованием санитарки или откровенный жулик, так как одномоментность заболевания среди большого количества людей разных возрастных групп однозначно свидетельствует об общем пищевом источнике заражения в следствие ненадлежащего хранения или переработки продуктов питания, в данном случае это, наиболее вероятно, будет или молоко, или сметана.
grigol331 03 марта 2018 | 23:16
duremar:
Вы настаиваете на том, голубой воришка публично признать факт объедания воспитанников ДС персоналом? Я тоже.
А счет-то, счет-то какой - 20:14 в пользу "голодающих детей поворлжья".
Как говори Паша Эмилльевич, такую капусту грешно есть помимо водки.