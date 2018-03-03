Причиной госпитализации 14 детей и  20 сотрудников детского сада в Майкопе стала дизентерия

Как заявил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, источником заражения являются не продукты питания, а человек. Это либо больной ребенок, либо заболевший сотрудник детского сада. Все, у кого проявились симптомы, госпитализированы. Ранее в инфекционную больницу республики с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 34 человека, в том числе 14 детей. Все они — воспитанники и сотрудники детского сада.