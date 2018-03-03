У  северной ограды Белого дома мужчина ранил себя из пистолета

Медики оказывают ему помощь. Как сообщает в своем «Твиттере» Секретная служба США, сведений о других раненных нет, пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено. Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей на момент инцидента находились во Флориде.