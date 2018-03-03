У северной ограды Белого дома мужчина ранил себя из пистолета
Медики оказывают ему помощь. Как сообщает в своем «Твиттере» Секретная служба США, сведений о других раненных нет, пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено. Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей на момент инцидента находились во Флориде.
Комментарии6
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sasass 03 марта 2018 | 21:26
Россия тоже не отстает от США по этим показателям и паритет соблюдается неплохо ....
nikitin43 03 марта 2018 | 21:41
sasass: может это путен баловался с ТТ
r88w556xl4 03 марта 2018 | 21:34
Очень "сладко" наверно в США жилось.
kottigr1 03 марта 2018 | 21:59
r88w556xl4: Судя по идиотизму, наверное это был путинист.. Только они могут в нищей стране ухать бабки на ядерные ракеты. Их уже столько наклепали, что весь мир можно раз тридцать взорвать.
chubazzl 03 марта 2018 | 21:37
дерьмо случается....(
kotvinder2 03 марта 2018 | 21:47
Ну теплолюбивый Дональд, ну чё вы к нему привязались..