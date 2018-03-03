Собчак предлагает провести «праймериз» для либеральных кандидатов для создания единой коалиции либеральных сил
Ксения Собчак предлагает в рамках президентских выборов провести «праймериз» для либеральных кандидатов для создания единой коалиции либеральных сил. Собчак также не исключила своего участия в выборах губернатора Самарской области осенью 2018 года.
Комментарии16
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timeskhan Андрей Тимесков 03 марта 2018 | 21:07
Какой мерзкий цинизм !
Она же прекрасно знает, что Кремль нарисует ей заведомо больше голосов чем Титову или Явлинскому !
haldey 03 марта 2018 | 21:20
timeskhan: Действительно, что за новость, вот про бешенную электричку, сбивающую уже третью жертву, вот это мировое событие, а тут про кандидата в либералки, я тоже считаю слишком много внимания... ТО в президенты, то в губернаторши, старшая по подъезду - вот уровень всех либералок...
romashka__ 03 марта 2018 | 21:30
За Навального!
Ксения Собчак должна предложить провести экспертизу основного кандидата на соответствие его настоящему Путину.
kp6ic 03 марта 2018 | 21:20
timeskhan:
кремлю насрать. они все кандидаты, одобренные и санкционированные кремлем.
gluhoy2250 03 марта 2018 | 21:07
Ксению Остаповну понесло!
equus 03 марта 2018 | 21:16
Время ушло...
eric_cartman1 03 марта 2018 | 21:17
Что это за кандидат в президенты, который собрался через несколько месяцев избираться губернатором?
Лохотронщица.
tks 03 марта 2018 | 21:18
А сняться с выборов девица не хочет?
timeskhan Андрей Тимесков 03 марта 2018 | 21:21
tks: в чью пользу ? ))
gluhoy2250 03 марта 2018 | 21:43
tks: Нет конечно, зачем секту Навальных поощрять!
venmud 03 марта 2018 | 21:57
tks: "сняться с выборов девица не хочет?"
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Мудрый Рабинович с нашего двора, не желающий выполнять свой гражданский долг участия в "выборах будущего России", скрывшийся на своей исторической родине, утверждает, что, если это - девица, то она должна хотеть другого.
ki000999 03 марта 2018 | 21:24
Собчак предлагает провести «праймериз» для либеральных кандидатов для создания единой коалиции либеральных сил........................Ежели Ксения желает, как то действительно выделиться , то надо не праймериз проводить, а снять свою кандидатуру с этого балагана!!!! И других кандидатов к этому же призывать!!! Пусть "товарищ" участвует один! 2018 марта!
peresvet73 03 марта 2018 | 21:28
//коалиции либеральных сил//
Слова "коалиция" и "либеральные" - вроде бы понятны.
А что означает слово - "силы"?
abuvgrobu 03 марта 2018 | 21:45
Микробы снова хотят выяснять, кто из них больше.. Да было уже, носились всё с выборами в "совет оппозиции". Ну и где он, совет этот ? А там же, где и вся эта оппозиция - в глубокой жопе.
ringmenn 03 марта 2018 | 21:54
Понеслась коза по кочкам!!
world_nail 03 марта 2018 | 22:05
коалиция, гранулиция, фаллолиция - либертадорес, как вы не садитесь, все равно передеретесь