В подмосковной Щербинке электричка сбила насмерть третьего за день человека
Как передает ТАСС, на этот раз электропоезд Одинцово — Подольск смертельно травмировал мужчину. Ранее в районе этой же станции электричка насмерть сбила женщину с ребенком. Также сегодня под колеса электрички на станции Трехгорка Белорусского направления попал школьник 2002 года рождения.
Комментарии20
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kochar 03 марта 2018 | 21:19
Ну сколько же можно так относиться к собственному народу ?
Неужели нельзя как то отгородить или сделать человеческие переходы?
Чудовищный аппетит на одном конце и полная безответственность на другом.
gordy 03 марта 2018 | 21:32
А они всё идут и идут?
zilbershtein__ 03 марта 2018 | 21:39
kochar:
\\ Неужели нельзя как то отгородить или сделать человеческие переходы?
Милитаризм не велит.
nic60 03 марта 2018 | 22:19
zilbershtein__: Эл-ка сбила 3го за день..
Это чо-одна и таже электричка за россиянами по подмосковью гоняется?
nikchimzwet886 03 марта 2018 | 21:59
kochar: Тут не только переходы надо делать. Тут нужно строить сплошные бетонные туннели вдоль рельсов от станции к станции, чтобы на рельсы вообще муха не залетела.
nikvol 03 марта 2018 | 22:00
kochar: Неужели нельзя как то отгородить или сделать человеческие переходы?
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Вы встаньте у любого такого перехода хотя бы на пару часов и посчитайте тех, кому лень пройти 100 метров до него. Если лень идти до железнодорожного, посчитайте на любом перекрестке.
baran_provokator 03 марта 2018 | 22:42
там есть и пешеходный и автомобильный мосты.
дарвиновский отбор никто не отменял.
meteor1908 03 марта 2018 | 21:19
Идут по путям, наверно, из-за неочищенных тротуаров?
baran_provokator 03 марта 2018 | 22:53
просто экономят 5 минут, чтобы не идти через пешеходный мост. курица она и есть курица. что с нее взять.
aleksandr39 03 марта 2018 | 21:27
Ополченцы начали процесс образования ЩНР( Щербинская Народная Республика ) .
ura_123 03 марта 2018 | 21:27
Электричка-убийца... Практически каннибал.
kotvinder2 03 марта 2018 | 21:40
РЖД уже давно превратилась в гнилую контору, но в данном случае людям не стоит уподобляться леммингам.
neyexo 03 марта 2018 | 21:44
Слишком высокие мосты над путями.
А лестница наверно во льду.
baran_provokator 03 марта 2018 | 22:51
обычный стандартный мост, каждый день там хожу, лестница с широкими почищенными ступенями. старый переезд хорошо бы вообще закрыть наглухо, т.к. с прошлого года работает замечательный новый автомобильный мост. Если бы еще светофор в сторону Варшавки поставить не прямо у моста (что является идиотизмом в чистом виде, т.к. провоцирует пробку прямо на мосту, и что явно мосту не на пользу), а хотя бы в паре кварталов, чтобы людям с моста было куда съехать в любом случае.
igor20012 03 марта 2018 | 22:02
Неужели там нельзя сделать надземный переход ?
baran_provokator 03 марта 2018 | 22:47
он (пешеходный мост) там есть.
проблема Щербинки до прошлого года была в отсутствии автомобильного моста, и на переезде творился ад. В прошлом году мост построили, но! привет доблестному ГИБДД - прямо со съезда с моста в сторону Варшавки стоит .. светофор!!! более тупого администрирования транспортных потоков трудно себе представить. Ну и люди тоже бараны - несмотря на наличие столь долгожданного моста дятлы упорно пытаются проскочить по старому переезду, который 90% времени закрыт, это Курское направление, там всегда час пик.
dft 03 марта 2018 | 22:48
Там нормальный переход. Просто вата - она ж бессмертная. Типа
tornado2017 03 марта 2018 | 22:52
ещё одно секретное оружие
ivar1964 03 марта 2018 | 22:54
Новость печальная, но подача не может не вызвать улыбку: складывается впечатление, что в Подмосковье некая электричка целенаправленно ищет и сбивает людей. Готовый сценарий не то для фильма ужасов, не то для комедии. Название: "Третья жертва".
oleg_kievlyanin 03 марта 2018 | 23:14
"Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно"
С другой стороны, трижды, но в разные ворОнки. У каждого из этих случаев могла быть разная причина.