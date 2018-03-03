В подмосковной Щербинке электричка сбила насмерть третьего за день человека

Как передает ТАСС, на этот раз электропоезд Одинцово — Подольск смертельно травмировал мужчину. Ранее в районе этой же станции электричка насмерть сбила женщину с ребенком. Также сегодня под колеса электрички на станции Трехгорка Белорусского направления попал школьник 2002 года рождения.