Более 150 жилых домов остались без горячей воды и отопления из-за повторной аварии в Смоленске
В зоне отключения оказались лечебные учреждения, предприятия, ряд школ и детских садов. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, на этот раз на ТЭЦ-2 произошел порыв напорного коллектора сетевых насосов. В результате без тепла остались 14,5 тыс. человек. Накануне порыв на магистральном теплопроводе на полдня оставил без тепла жителей Заднепровского района города Сейчас в Смоленске минус 8.
Комментарии19
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aleksandr39 03 марта 2018 | 21:02
Ополченцы начали процесс образования СНР ( Смоленская Народная Республика ) .
oldpartizan 03 марта 2018 | 22:12
какая мелочь по сравнению с тем, что космические просторы бороздят ракеты с ядерными двигателями.
eternity88 03 марта 2018 | 22:43
oldpartizan: да, больше сознательности, граждАне, новые трубы и прочие хомуты да гайки с узлов отопительных систем пошли на создание мультфильмов про ядерные миниустановки для ракет неограниченной дальности и прочие достижения безграничного идиотизма кремлевского искусственно интеллекта.
mutalug 03 марта 2018 | 23:06
eternity88: Как все взаимосвязано в этом мире. И не подумаешь:
Ну Украине газа нет, а без тепла жители в Смоленске сидят.
Как все запутано-то. Просто страшно жить.
tks 03 марта 2018 | 21:11
Визитки Яроша уже на месте??
Нашли??
kapitankolbaskin 03 марта 2018 | 21:12
нам не надо тепла и света !!! У нас есть великий путин и его мультики ...
Название для новых ракет и торпед можно придумать без тепла и света.
Дерипаска вон уже гражданство Кипра купил ,а ватники будут сидеть в говне ,темноте и холоде , придумывать названия для несуществующих ракет и торпед из фантазий старика козлодоева
eternity88 03 марта 2018 | 21:15
kapitankolbaskin: не клевещите на старика! пока козлы доятся, фантазии им в корм!
kottigr1 03 марта 2018 | 21:41
eternity88: Как хорошо, что Путин здесь не причем.. Он ведь в России ни за что не отвечает !
arkadia_1 03 марта 2018 | 21:34
В смоленске еще остались выжившие? Странно. Мы их уж давно всех похоронили еще лет 10 назад.
meteor1908 03 марта 2018 | 21:21
На ремонт сетей денег нет.
Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей...
wuwer 03 марта 2018 | 21:34
meteor1908: Деньги были потрачены на ржавые трубы.
Аферисты и выгоприобретатели сейчас сидят в креслах ГД и СФ и делают вид что разрабатывают законы во благо населения.
petya71 03 марта 2018 | 21:26
Украина не смогла пристроить в жизнь и в промышленность Даунбасса молодёжь 2013-14 и получила в результате молодых ополченцев.Кто у них там в Киеве по молодёжной политике?
diximania1948 03 марта 2018 | 21:27
А в это время в Москве был шабаш -праздник -клоун в Лужниках выступал.
kaplan911 03 марта 2018 | 21:44
И НА ЭТОМ ФОНЕ наш пересиделец несёт ахинею про какие - то суперракеты ?!
Он когда - нибудь ГОВОРИЛ ВАМ ПРАВДУ ???
Алё, народ, ну нельзя же быть такими дебилами.
Мордор он и есть Мордор.
alexx2101 03 марта 2018 | 22:04
А ведь лидер предупреюдал, что у гиперракеты непредсказуемая траектория.
igor20012 03 марта 2018 | 22:06
Вместо нормального ремонта делают косметический, т.к. деньги украсть обязательно надо, но по-другому-никак.
sergev 03 марта 2018 | 22:12
А говорили, что после мультиков придут кранты Воронежу. Не угадали, не угадали, бебебе!
moncegorskyi 03 марта 2018 | 22:19
Ну и хрен с горячей водой и отоплением! Ну холодно, понятно... не сезон без отопления... но зато нам давеча такие мультики показал нашфсе, что до сих пор это согревает. Но все-же они, эти трампы с меркеляме еще ответят за это, что мы без отопления и горячей воды...
ansata 03 марта 2018 | 22:40
"По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго"
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