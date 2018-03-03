Более 150 жилых домов остались без горячей воды и отопления из-за повторной аварии в Смоленске

В зоне отключения оказались лечебные учреждения, предприятия, ряд школ и детских садов. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, на этот раз на ТЭЦ-2 произошел порыв напорного коллектора сетевых насосов. В результате без тепла остались 14,5 тыс. человек. Накануне порыв на магистральном теплопроводе на полдня оставил без тепла жителей Заднепровского района города Сейчас в Смоленске минус 8.