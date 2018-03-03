Польские политики вновь подняли вопрос о репарациях с Германии за ущерб, нанесенный Третьим рейхом
Если осенью 2017 года потери оценили в $48,8 млрд, то сейчас глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик повысил сумму до $850 млрд.
Смысла требовать репараций нет, — так считает историк и журналист Николай Сванидзе.
Польская комиссия по репарациям в текущем году намерена предоставить правительству свой оценочный отчет.
Комментарии14
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alexey65 03 марта 2018 | 20:39
Надо подождать еще пол-года и поднять сумму требований до 5 млрд.
gladman__ 03 марта 2018 | 20:46
почему бы России так же не поступить, как это делает европейская страна? надо учиться у цивилизованных стран отстаивать собственные интересы в цивилизованной форме.
Кстати, требования польской стороны вполне разумны и регулярны настолько, что могут уже иметь статус перманентных
kottigr1 03 марта 2018 | 21:04
gladman__: После войны в Потсдаме, специально созданная комиссия приняла решение о взыскании компенсации с Германии «натуральным продуктом». Каждая из стран, считавшихся победительницами нацизма в Германии, получали, как известно, зоны территориального влияния (фактически зоны оккупации), с которых и могли вывозить материальные ценности, включая активы в виде заводов, оборудования, готовой продукции и т.п. Для СССР, наибольшим образом пострадавшего от гитлеровской агрессии, было решено от каждой зоны (британской, французской и американской) предоставить ещё четверть наличествующего оборудования. При этом общие объёмы имущества, которые могли быть вывезены из Германии, никто не обговорил. Компенсацию в адрес Польши СССР должен был выплачивать из своих компенсационных массивов, полученных от Германии.
Так что, по сути, все претензии Польши будут адресованы не к Германии, а к РФ, если она считает себя преемницей СССР...
gladman__ 03 марта 2018 | 21:12
kottigr1: Так что, по сути, все претензии Польши будут адресованы не к Германии, а к РФ, если она считает себя преемницей СССР...
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так почему поляки адресуют претензию Германии?:))
nikitin43 03 марта 2018 | 21:17
gladman__: украина непременно предъявит иски о компенсации к россии в части оккупации крыма , войны в лугандоне ... этореальные проблемы для россии.
gladman__ 03 марта 2018 | 21:30
nikitin43: мечтать не вредно
kottigr1 03 марта 2018 | 21:17
gladman__: Им скоро займы нужно будет крупные Германии отдавать. Просто хотят таким образом получить от Германии уступки.
metalug 03 марта 2018 | 21:55
gladman__: Поляки понимают, что взять с нищей России нечего. И требуют с Германии. Ищут под фонарем, а не там где потеряли. Это обычная история.
Но в данном случае это еще и пропагандистский ход.
Хотят сделать немцев чуток сговорчивее в других а\вопросах.
Немцы их здорово придавили с приемом беженцев. И грозят субсидий лишить.
Опять по СП-2 разногласия. Поляки хотят его придушить в зародыше, а немцы пока думают.
gladman__ 03 марта 2018 | 23:49
metalug: Поляки понимают, что взять с нищей России нечего.
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ну вот, начали вполне разумно в комменте выше, а сбились на русофобию. Что так, ведь можете вполне нормально рассуждать, неужели скулы и извилины от ненависти сцепляются?:)) Это с Росси то с ее ресурсами взять нечего? Мда -а-а, ну и ляпнули))
\Но в данном случае это еще и пропагандистский ход.Хотят сделать немцев чуток сговорчивее в других а\вопросах \ - а это верно, добавлю - это один из слоев подоплеки:)
\Опять по СП-2 разногласия. Поляки хотят его придушить в зародыше, а немцы пока думают.\ - в развитие: думают как и когда придушить поляков, чтобы на СП 2 не тявкали, ну и в другом отступились:)
karabay 03 марта 2018 | 20:49
Счёт по репарациям предъявляют страны победители побеждённым странам, а Польша была побеждена союзом Германии и СССР! Поляки, может и с нас потребуют репарации? Пускай сначала победят, однако!
sg71 03 марта 2018 | 20:53
Апетит приходит во время мечтаний...
Поленьям мало анексированных территорий Германии? Ведь довыеживаются, придется вернуть. Чо так осмелели? Рассчитывают на помощь из за океана? Думают Рыжий господин назначил любимой шлюхой?
max3446 03 марта 2018 | 21:02
в мае минувшего года СМИ сообщали, что украинская сторона потребовала от Монголии компенсации за нашествие хана Батыя. И лишь вчера пресс-атташе посольства Монголии в России Лхагвасурэн Намсрай подтвердил информацию о получении парламентом страны официального письма от Верховной рады Украины с требованием о выплате компенсации за разрушение Киева войсками хана Батыя, сообщает сегодня ИА REGNUM.
«Верховная рада Украины написала официальное письмо Великому Государственному Хуралу (это наш парламент), что в XIII веке хан Батый (это Золотая Орда, это внук Чингисхана) организовал геноцид украинского народа. Украинцы требовали платить компенсацию. И про это на российских сайтах, монгольских сайтах все написали», — сказал Намсрай 29 февраля в интервью радиостанции «Вести ФМ».
«Потом корреспондент наш спросил у нашего председателя Великого Государственного Хурала: письмо было на самом деле? И наш председатель Великого Государственного Хурала ответил, что, вообще, в истории Средних веков была Киевская Русь, украинского государства тогда не было. И если Верховная рада напишет все имена украинских граждан, которые попали под геноцид, их семьи, мы будем готовы платить», — добавил пресс-атташе.
ox1 03 марта 2018 | 21:51
Ставки растут и дурень думкой богатеет.
ivan127_4 03 марта 2018 | 22:18
Да что ж такое: никто не хочет работать! Все эти "европейские страны" только и норовят стибрить у соседа!