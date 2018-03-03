Польские политики вновь подняли вопрос о  репарациях с Германии за ущерб, нанесенный Третьим рейхом

Если осенью 2017 года потери оценили в $48,8 млрд, то сейчас глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик повысил сумму до $850 млрд.

Смысла требовать репараций нет, — так считает историк и журналист Николай Сванидзе.

Польская комиссия по репарациям в текущем году намерена предоставить правительству свой оценочный отчет.