Новак: Транзиту газа из РФ в  Европу до расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» ничто не угрожает

Транзиту российского газа в Европу через Украину до расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» ничто не угрожает. В этом глава Минэнерго Александр Новак заверил Еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича. Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет. На прошлой неделе суд вынес решение не в пользу российской компании. Он обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу Украины» более $4,6 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. «Газпром» в ответ начал процесс расторжения контракта с «Нафтогазом».