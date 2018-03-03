Новак: Транзиту газа из РФ в Европу до расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» ничто не угрожает
Транзиту российского газа в Европу через Украину до расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» ничто не угрожает. В этом глава Минэнерго Александр Новак заверил Еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича. Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет. На прошлой неделе суд вынес решение не в пользу российской компании. Он обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу Украины» более $4,6 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. «Газпром» в ответ начал процесс расторжения контракта с «Нафтогазом».
Комментарии44
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kottigr1 03 марта 2018 | 20:37
По данным Евростата (статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами.) :
40% газа в ЕС поступает от европейских поставщиков.
25% газа в ЕС поставляется небольшими поставщиками из разных стран.
20-25% газа в ЕС поставляется из Норвегии и Алжира.
10-15% (в разные годы) газа поставляет в ЕС "Газпром"
ЕС в принципе может обойтись без российского газа увеличив квоты остальных поставщиков, которых помимо РФ более чем четыре десятка.. Или снять ограничения на применение угля.
etofeasko 03 марта 2018 | 20:43
kottigr1:
40% газа в ЕС поступает от европейских поставщиков
может расскажешь где в ес месторождения газа?
kottigr1 03 марта 2018 | 20:45
etofeasko: В ЕС газ добываются, в частности, в Великобритании, Нидерландах, Дании и Германии, так же на морских платформах ...
etofeasko 03 марта 2018 | 20:47
kottigr1:
ну ка покажи мне их тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Месторождение_природного_газа#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
kottigr1 03 марта 2018 | 20:51
etofeasko: Смотри на здоровье !
Список стран по добыче природного газаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
etofeasko 03 марта 2018 | 20:57
kottigr1:
ну там ногвегия и алжир только маячит, которых ты и так уже ниже упоминал.
Захлопоталась. мамуля?
И потом если бы могли почему до сих пор не слезли с кремлевской газовой иглы?
Видимо не отпускает и ломка начинается?
kottigr1 03 марта 2018 | 21:08
etofeasko: Ниже уже есть тебе ответ..
Обтекай.....................
kottigr1 03 марта 2018 | 20:53
etofeasko: Нефть и газ в промышленных масштабах найдены в 18 странах Западной Европы. Главный район добычи — мелководное Северное море. В территориальных водах Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Дании обнаружено более 60 месторождений. Всего же запасы нефти в Северном море оцениваются в 2 млрд т, природного газа — в 1,5 трлн м3.
В НИДЕРЛАНДАХ обнаружены крупнейшие газовые месторождения и на суше. Общие их запасы оцениваются в 2,4 трлн м3. Из них 1,6 трлн м3 приходится на долю гигантского месторождения Гронинген (Слохтерен) .
10 газовых и 35 мелких нефтяных месторождений выявлено на юге Франции.
Немного нефти и газа добывается и в других странах Европы. Наибольшими ресурсами среди них обладают Испания, Румыния, Венгрия.
zx48k 03 марта 2018 | 20:51
etofeasko: Например, Норвегия, которая ЕМНИП $1 трлн резервов накопила за счет добычи газа и нефти.
m_doc 03 марта 2018 | 21:23
zx48k: Вот и хорошо, что накопила. У Норвегии внешний долг 664 млрд дол.
zx48k 03 марта 2018 | 21:48
m_doc: m_doc: Ну так надо смотреть на разницу, сколько должна она и сколько должны ей, а то так получается, что все страны в долгах.
m_doc 03 марта 2018 | 21:52
zx48k: Англосаксы - идиоты, не могут вычислить разность? Не думаю:)
detul 03 марта 2018 | 20:50
kottigr1: ))) красиво. Только как всегда Вы завернули в красивую обертку больной вопрос. Чей газ стоит дешевле?
kottigr1 03 марта 2018 | 20:57
detul: Причем здесь вопрос дешевизны, если РФ в принципе не хочет продавать свой газ в Европу...?
m_doc 03 марта 2018 | 21:05
kottigr1: Шут гороховый, всё кривляешься? Ну-ну.
detul 03 марта 2018 | 21:06
kottigr1: Не хочет ?? а СП-2 за свои деньги строить хочет .....
kottigr1 03 марта 2018 | 21:10
detul: ЕС вполне устраивает "труба" через Украину. Зачем им в своих территориальных водах иметь ржавый российский металлом ?.. Это же сплошной вред экологии и судоходству !
m_doc 03 марта 2018 | 21:14
kottigr1: Угу. Дурень думкой богатеет:)
kottigr1 03 марта 2018 | 21:19
m_doc: Россияне такие нищие, потому что такие умные ? Уже китайцы с латышами больше зарабатывают..
m_doc 03 марта 2018 | 21:30
kottigr1: Тю... а шо, мечты иссякли? Быстро, однако.
kottigr1 03 марта 2018 | 21:34
m_doc: Расслабьтесь.. Сходите маслица пальмового что ли скушайте, пока Вам его Путин кушать разрешает.. Побалуйте себя в своём нищебродстве.
m_doc 03 марта 2018 | 21:39
kottigr1: Знакомая пластинка. Попроси начальство тебе прошивку сменить, а то скоро совсем в ископаемое превратишься:)
kostia1971 03 марта 2018 | 21:39
detul: Вопрос цены мог бы быть,при условии конкуренции. Путин не хочет нормально работать, поставлять газ,зарабатывать на этом.
Проиграл дело в суде, надулся,как мышь на крупу и понесло.
С таким поставщиком никто не захочет иметь дело, значит все будут стараться избавиться от нашего газа. что уже и происходит.
Контракт разорван,вопрос цены не актуален.
m_doc 03 марта 2018 | 21:49
kostia1971: С 2004-го один и тот же сюжет.
.....Наша песня хороша! Начинай сначала!
zularin12 03 марта 2018 | 21:10
kottigr1:
Газпром (MICEX: GAZP) поставляет в ЕС рекордные объемы газа. На долю Газпрома приходится 34% рынка этого природного топлива. Royal Dutch Shell (EURONEXT: RDSA) заявила, что Россия останется крупнейшим экспортером энергоносителей минимум до 2035 года (в январе похожую точку зрения высказала британская BP (LSE: BP)).
kottigr1 03 марта 2018 | 21:13
zularin12: Вы откуда берете эту байку про 34%.. !? Подобную величину РФ занимает не на рынке газа в ЕС, а это лишь её максимальная доля среди стран поставляющих газ в ЕС.
По данным Евростата (статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами.) :
40% газа в ЕС поступает от европейских поставщиков.
25% газа в ЕС поставляется небольшими поставщиками из разных стран.
20-25% газа в ЕС поставляется из Норвегии и Алжира.
10-15% (в разные годы) газа поставляет в ЕС "Газпром"
Россия останется крупнейшим экспортером энергоносителей минимум до 2035 года, только если обеспечит поставки СПГ. Трубопроводный газ уже мало кого устраивает..
m_doc 03 марта 2018 | 21:18
kottigr1: Носиться со своей истёртой до дыр брехливой простыней не надоело? Понимаю, тебе больно, что ЕС любит рос. газ... Что делать, терпи. Или вешайся.
kottigr1 03 марта 2018 | 21:27
m_doc: Примите успокоительное..
Забавно наблюдать как Вы в падучей бьётесь.. ;)
m_doc 03 марта 2018 | 21:33
kottigr1: Это ты в зеркало засмотрелся, дурик:)
Не увлекался бы самолюбованием, а то вырвет ненароком.
m_doc 03 марта 2018 | 21:12
kottigr1: Снова врёшь, клоун. Сумма импорта из Норвегии и Алжира не дотягивает до российского (25,9 + 8,8 < 29.4). Табличку по моей ссылке помнишь? Вот и не бреши.
kottigr1 03 марта 2018 | 21:22
m_doc: ше скудоумие не позволяет Вам понять смысл того на что Вы же ссылаетесь, то это не моя вина..
Из Вашей ссылки:
"Зависимость ЕС-28 от импорта энергии увеличилась с чуть более 40% от общего потребления энергии в 1990 году до 54,0% к 2015 году (см. Рисунок 3). С 2004 года чистый импорт энергоресурсов ЕС-28 был больше, чем его первичное производство; другими словами, более половины валового внутреннего потребления энергии ЕС-28 было обеспечено чистым импортом, а коэффициент зависимости превысил 50,0%...доля России в импорте природного газа в ЕС-28 снизилась с 34,6% до 26,8% в период с 2005 по 2010 год, но это развитие было отменено, а относительный пик 32,4% был зафиксирован в 2013 году, после чего доля несколько снизилась до ниже 30,0%. В течение 10 лет, показанных в таблице 3, Норвегия оставалась вторым по величине поставщиком импорта природного газа в ЕС, его доля увеличилась с почти одной пятой (20,2% в 2005 году) до более чем одного квартала (25,9% в 2015 году). Доля поставок природного газа в ЕС-28, которая поступала из Алжира, была почти вдвое сокращена в период с 2005 по 2015 год, тогда как доля от Катара выросла почти в пять раз."
Вот Вам задачка по арифметике за 5-й класс российской общеобразовательной школы:
50% своих потребностей ЕС закрывает самостоятельно, добычей газа европейскими поставщиками. В 50% потребностей которые закрывают прочие поставщики РФ занимает лишь одну треть..
Сколько российского газа всего в потребляемом ЕС газе ?
m_doc 03 марта 2018 | 21:27
kottigr1: Клоун, ты совсем беспамятный? Из какой моей ссылки, придурок?
Ты вот этот свой фокус объясни, на каких идиотов он рассчитан:
"20-25% газа в ЕС поставляется из Норвегии и Алжира.
10-15% (в разные годы) газа поставляет в ЕС "Газпром" "
kottigr1 03 марта 2018 | 21:32
m_doc: Напиши жалобу в Евростат. Это ведь их данные, причем по ссылке которую Вы же и привели.. )))))))))))))))))))))))))))))))
m_doc 03 марта 2018 | 21:36
kottigr1: Ты от своей брехни открещиваешься, штоле? Я не я и лошадь не моя...
Я ссылку на англояз. таблицу приводила. Вспоминаешь, или друг Альцегеймер мешает?:)
kottigr1 03 марта 2018 | 21:39
m_doc: Ох, если бы вы еще и прочли всё что было сказано ниже той таблицы, то не выглядели бы так глупо...
m_doc 03 марта 2018 | 21:42
kottigr1: Не вопрос.
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Давай, рожай... какую полезную инфу ты отсель извлёк:)
avp12rus 03 марта 2018 | 22:31
kottigr1: "50% своих потребностей ЕС закрывает самостоятельно, добычей газа европейскими поставщиками." - бред! не надо брать данные из 90-х годов прошлого века! С 2001 года до 2017 уровень собственной добычи газа странами ЕС-28 по данным Евростата упал с 233 млрд. куб м. в 2001 году до 100 млрд. куб. м. в 2017. За 2017 же год экспорт только Газпрома в ЕС составил 190 млрд. куб. м. Так что какие там у вас "50% своих потребностей ЕС закрывает самостоятельно" - непонятно.
kottigr1 03 марта 2018 | 22:43
avp12rus: Александр Новак: Здесь нужно разделять европейский рынок на страны, входящие, например, в СНГ, и страны, не входящие в СНГ, чисто европейский рынок. Но суммарно мы поставляем порядка 200 млрд кубических метров газа на экспорт.
Вы всё смешали в одну кучу.. Поставки в ЕС, Турцию, Молдову, на Балканы, в Белоруссию..
avp12rus 03 марта 2018 | 22:37
kottigr1: Вы эти данные сами выдумали, потому как сайт Евростаты вы даже не посещали! С 2001 года до 2017 уровень собственной добычи газа странами ЕС-28 по данным Евростата упал с 233 млрд. куб м. в 2001 году до 100 млрд. куб. м. в 2017. За 2017 же год экспорт только Газпрома в ЕС составил 190 млрд. куб. м. Не надо тут чушь постить собственной выдумки!
kottigr1 03 марта 2018 | 22:46
avp12rus: Вы бы глаза разули, для начала.. У меня приводятся данные непосредственно от Евростата..
Берите статистику и сами ищите ответы на свои вопросы..
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Russia-EU_-_basic_statistical_indicators/ru
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Main_origin_of_primary_energy_imports,_EU-28,_2005-2015_(%25_of_extra_EU-28_imports)_YB17.png
jetsam 03 марта 2018 | 20:57
плохо получилось вертеть рассказами о ядерных двигателях ракет.
вернулись к старому проверенному способу - "бум вертеть их на трубе..."
pravdatut 03 марта 2018 | 21:12
Успокаивать его необходимо экономическим эмбарго.
serg05 03 марта 2018 | 21:12
Как обычно при окончании контракта на поставку и транспортировку газа с Украиной у ГП начинается истерика. Не понимаю им мало было кризиса 2008-2009 годов, что бы Европа поняла в том, что газ для эрэпии это политический товар.
nikitin43 03 марта 2018 | 21:46
спорт , экономика для кремля всего лишь ресурсы для достижения своих амбиций и возможности воевать и ковырять публично в носу.