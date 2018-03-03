Арестованный 15 января предполагаемый партнер Сулеймана Керимова выпущен из тюрьмы в Ницце под залог

Арестованный 15 января предполагаемый партнер Сулеймана Керимова, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер выпущен из тюрьмы в Ницце под залог 5 миллионов евро. При этом ему запрещено покидать город.

Как сообщают местные СМИ, Штудхальтер считался подставным лицом российского сенатора и приобретал для него объекты недвижимости на Лазурном берегу. Адвокат Штудхальтера заявил, что выход его подзащитного на свободу подтверждает его невиновность и доказывает, что у французской прокуратуры не оснований для продолжения дела.

Сам Сулейман Керимов до сих пор находится под подпиской о невыезде. Французские власти обвиняют его в махинациях с недвижимостью.