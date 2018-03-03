Арестованный 15 января предполагаемый партнер Сулеймана Керимова выпущен из тюрьмы в Ницце под залог
Арестованный 15 января предполагаемый партнер Сулеймана Керимова, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер выпущен из тюрьмы в Ницце под залог 5 миллионов евро. При этом ему запрещено покидать город.
Как сообщают местные СМИ, Штудхальтер считался подставным лицом российского сенатора и приобретал для него объекты недвижимости на Лазурном берегу. Адвокат Штудхальтера заявил, что выход его подзащитного на свободу подтверждает его невиновность и доказывает, что у французской прокуратуры не оснований для продолжения дела.
Сам Сулейман Керимов до сих пор находится под подпиской о невыезде. Французские власти обвиняют его в махинациях с недвижимостью.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hastings 03 марта 2018 | 20:51
Посмотрели выступление нашего Президента и решили не связываться.
zemljanka 03 марта 2018 | 20:51
Отсидят. И на свободу с чистой совестью.