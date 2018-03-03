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20:30, 03 марта 2018

Ксения Собчак предлагает в рамках президентских выборов провести «праймериз» для либеральных кандидатов

Победитель, по ее мнению, смог бы  сформировать и возглавить коалицию оппозиционных сил. Собчак на встрече с избирателями в  Самаре сообщила, что «обязательно выступит с этим предложением», но не рассчитывает, что оно будет принято. «Никто не хочет быть на втором месте», — пояснила кандидат в президенты.

Комментарии

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timwlad63 03 марта 2018 | 20:37

Ксения Собчак предлагает в рамках президентских выборов провести «праймериз» для либеральных кандидатов
Победитель, по ее мнению, смог бы сформировать и возглавить коалицию оппозиционных сил. Собчак на встрече с избирателями в Самаре сообщила, что «обязательно выступит с этим предложением», но не рассчитывает, что оно будет принято. «Никто не хочет быть на втором месте», — пояснила кандидат в президенты.
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Либералы из своих карманов это оплатят?!
И откуда у либералов на это возьмутся деньги ?! Только с якобы частных пожертвований которые украдут у народа России.
Так ,что госпожа Собчак,хотеть не вредно,надо ищё и самим и оплатить.
А своего у либералов ничего нет,всё украдено у народа России.

wvw 03 марта 2018 | 20:50

СУЧКА

igorrrpadlowitchs 03 марта 2018 | 20:57

wvw: не каждый кобель на такую сучку кремлёвскую вскочит!

mardian 03 марта 2018 | 20:43

Не участвуйте в этом балагане,снимите свои кандидатуры!

agamasat 03 марта 2018 | 20:44

Очень разумное предложение. Вот только Явлинский вряд ли на это пойдет. А зря.

sasass 03 марта 2018 | 20:45

Не реально - все там князьки недоделанные ....

max3446 03 марта 2018 | 20:45

Было уже такое, мразь немцов с ничтожеством навральным проводили интернет выборы оппозиции. Когда увидели что пролетают как фанера над Парижем, голосование остановили

liudmilaho 03 марта 2018 | 20:50

Собчак бы вошла в историю современной России, если бы перед самыми выборами, публично и достойно, сняла свою кандидатуру и призвала остальных кандидатов сделать то же самое, yказав им на их жалкое положение.

Ксюша, покажи всем свои стальные яйца и на какой подвиг ты способна ради справедливости!

rips3 03 марта 2018 | 20:56

Вот как она, осознавая, что даже между собой либерота не умеет договориться, чего то там лапочет о парламентской республике!?
У неё мозх малюска ?

gluhoy2250 03 марта 2018 | 20:57

Молодец Ксения Анатольевна, правильно! КСО создали, передрались и года три тихо было. Надо и сейчас так сделать, может совсем про вас забудем.

yasnovilyashi 03 марта 2018 | 20:59

Поздно и зачем сейчас, когда поздно?

(комментарий скрыт)

goga_s 03 марта 2018 | 21:04

Собчак будет "праймериз" с жириновским????

Не, ну "лошадь" - понятно! Но вот ПОД "дура" - зачем ПОДСТАВЛЯТЬСЯ ???

nernerr 03 марта 2018 | 21:07

А просто перенаправить голоса своих избирателей кандидат "Против всех" не может, не знает кому их пожертвовать, нужна подсказка?

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