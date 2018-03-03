Ксения Собчак предлагает в рамках президентских выборов провести «праймериз» для либеральных кандидатов
Победитель, по ее мнению, смог бы сформировать и возглавить коалицию оппозиционных сил. Собчак на встрече с избирателями в Самаре сообщила, что «обязательно выступит с этим предложением», но не рассчитывает, что оно будет принято. «Никто не хочет быть на втором месте», — пояснила кандидат в президенты.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
timwlad63 03 марта 2018 | 20:37
Ксения Собчак предлагает в рамках президентских выборов провести «праймериз» для либеральных кандидатов
Победитель, по ее мнению, смог бы сформировать и возглавить коалицию оппозиционных сил. Собчак на встрече с избирателями в Самаре сообщила, что «обязательно выступит с этим предложением», но не рассчитывает, что оно будет принято. «Никто не хочет быть на втором месте», — пояснила кандидат в президенты.
--------------
Либералы из своих карманов это оплатят?!
И откуда у либералов на это возьмутся деньги ?! Только с якобы частных пожертвований которые украдут у народа России.
Так ,что госпожа Собчак,хотеть не вредно,надо ищё и самим и оплатить.
А своего у либералов ничего нет,всё украдено у народа России.
wvw 03 марта 2018 | 20:50
СУЧКА
igorrrpadlowitchs 03 марта 2018 | 20:57
wvw: не каждый кобель на такую сучку кремлёвскую вскочит!
mardian 03 марта 2018 | 20:43
Не участвуйте в этом балагане,снимите свои кандидатуры!
agamasat 03 марта 2018 | 20:44
Очень разумное предложение. Вот только Явлинский вряд ли на это пойдет. А зря.
sasass 03 марта 2018 | 20:45
Не реально - все там князьки недоделанные ....
max3446 03 марта 2018 | 20:45
Было уже такое, мразь немцов с ничтожеством навральным проводили интернет выборы оппозиции. Когда увидели что пролетают как фанера над Парижем, голосование остановили
liudmilaho 03 марта 2018 | 20:50
Собчак бы вошла в историю современной России, если бы перед самыми выборами, публично и достойно, сняла свою кандидатуру и призвала остальных кандидатов сделать то же самое, yказав им на их жалкое положение.
Ксюша, покажи всем свои стальные яйца и на какой подвиг ты способна ради справедливости!
rips3 03 марта 2018 | 20:56
Вот как она, осознавая, что даже между собой либерота не умеет договориться, чего то там лапочет о парламентской республике!?
У неё мозх малюска ?
gluhoy2250 03 марта 2018 | 20:57
Молодец Ксения Анатольевна, правильно! КСО создали, передрались и года три тихо было. Надо и сейчас так сделать, может совсем про вас забудем.
yasnovilyashi 03 марта 2018 | 20:59
Поздно и зачем сейчас, когда поздно?
goga_s 03 марта 2018 | 21:04
Собчак будет "праймериз" с жириновским????
Не, ну "лошадь" - понятно! Но вот ПОД "дура" - зачем ПОДСТАВЛЯТЬСЯ ???
nernerr 03 марта 2018 | 21:07
А просто перенаправить голоса своих избирателей кандидат "Против всех" не может, не знает кому их пожертвовать, нужна подсказка?