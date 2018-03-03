Ксения Собчак предлагает в рамках президентских выборов провести «праймериз» для либеральных кандидатов

Победитель, по ее мнению, смог бы сформировать и возглавить коалицию оппозиционных сил. Собчак на встрече с избирателями в Самаре сообщила, что «обязательно выступит с этим предложением», но не рассчитывает, что оно будет принято. «Никто не хочет быть на втором месте», — пояснила кандидат в президенты.