В центре Льежа (Бельгия) от взрыва газа разрушился дом

Взрыв большой силы, сопровождавшийся пламенем и разлетавшимися во все стороны камнями, предположительно, в результате утечки газа произошел в центре бельгийского города Льеж, сообщил в субботу телеканал RTBF.

Как следует из сообщения в «Твиттере» губернатора провинции Льеж Эрве Жамара, на месте работают пожарные и спасатели.

Здание утратило стабильность, спасатели допускают, что в пострадавшем доме могут быть двое погибших.

Прилегающий квартал перекрыт для движения.