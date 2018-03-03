В центре Льежа (Бельгия) от взрыва газа разрушился дом
Как следует из сообщения в «Твиттере» губернатора провинции Льеж Эрве Жамара, на месте работают пожарные и спасатели.
Здание утратило стабильность, спасатели допускают, что в пострадавшем доме могут быть двое погибших.
Прилегающий квартал перекрыт для движения.
Комментарии3
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kotvinder2 03 марта 2018 | 20:49
Это непоправимый удар по Северному Потоку-2))
pravdatut 03 марта 2018 | 21:04
Это необходимое сообщение после Смоленска))
benin_papa__ 03 марта 2018 | 21:11
Новость повествует нам исключительно о том, что разного рода папуасы, чей уровень развития входит в неразрешимое противоречие с уровнем, достаточным для пользования бытовыми приборами, работающими на природном газе, добрались и до Бельгии(
И о том, что виновные на 100% не являются сторонниками Parti Rexiste Лиона Дегреля...