Система видеопомощи арбитрам будет использована на чемпионате мира по футболу в России
Так решили ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций. Они также одобрили включение системы VAR в правила футбола. Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности, во Франции, Италии и Германии, а также во время Кубка конфедераций в 2017 году в России.
Комментарии3
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taglit 03 марта 2018 | 20:11
интересно, а кто ТЕПЕРЬ поедет в Россию? самоубийцы?
sg71 03 марта 2018 | 20:18
taglit:
Чо, хомяк, обосрался? ))
kottigr1 03 марта 2018 | 20:28
taglit: Надеюсь.. пульт управления системы видеопомощи арбитрам будет в надежных. твердых, несменяемых руках.. ?