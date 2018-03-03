Система видеопомощи арбитрам будет использована на чемпионате мира по футболу в России

Так решили ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций. Они также одобрили включение системы VAR в правила футбола. Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности, во Франции, Италии и Германии, а также во время Кубка конфедераций в 2017 году в России.