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20:03, 03 марта 2018

Система видеопомощи арбитрам будет использована на чемпионате мира по футболу в России

Так решили ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций. Они также одобрили включение системы VAR в правила футбола. Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности, во Франции, Италии и Германии, а также во время Кубка конфедераций в 2017 году в России.

Комментарии

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taglit 03 марта 2018 | 20:11

интересно, а кто ТЕПЕРЬ поедет в Россию? самоубийцы?

sg71 03 марта 2018 | 20:18

taglit:
Чо, хомяк, обосрался? ))

kottigr1 03 марта 2018 | 20:28

taglit: Надеюсь.. пульт управления системы видеопомощи арбитрам будет в надежных. твердых, несменяемых руках.. ?

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