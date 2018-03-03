Польша намерена потребовать от Германии 850 миллиардов долларов в виде репараций
Об этом интернет-порталу «Речь посполита» заявил глава комиссии сейма по репарациям Аркадиуш Мулярчик. Он назвал эту цифру огромной, но обоснованной. По его мнению, она должна возместить ущерб от разрушения польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также потерянный демографический потенциал. Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны был создан в парламенте Польши в прошлом году. между тем, правительство Германии ранее заявило, что вопрос выплаты компенсаций Польше закрыт окончательно и бесповоротно.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shicotus_live 03 марта 2018 | 10:38
Знатоки немецкого есть? а то я чего то забыл.
Как будет на дойтче "нищеборды, идите на х**й?")))
alexgross022018 03 марта 2018 | 10:41
shicotus_live: В таких случаях немцы обычно говорят коротко - ДОХ;))
vasilevich58 03 марта 2018 | 10:54
Поляки - народ терзаемый собственными комплексами неполноценности!
barbatos 03 марта 2018 | 10:43
shicotus_live: Германии будет проще в очередной раз просто раздавить польшу, чтобы не слышать всяких глупостей от "великих панов" ...
zmeelov_1 03 марта 2018 | 10:53
barbatos: Я даже знаю, кто немцам поможет в этом
barbatos 03 марта 2018 | 10:57
zmeelov_1: Ты не поверишь, но я тоже знаю кто это будет ...
zmeelov_1 03 марта 2018 | 10:51
shicotus_live: Die Huren Polens, geh in den Wald
Как-то так...
shicotus_live 03 марта 2018 | 10:55
zmeelov_1: нашел в инете такой вариант))
Fick dich ins Knie!
skulllll 03 марта 2018 | 10:42
Если вспомнить, что пшеки убили больше евреев и красноармейцев,чем немцев, то требование денег выглядит с их стороны сверхнаглостью...
andreyoo 03 марта 2018 | 10:55
skulllll: Если вспомнить, что пшеки убили больше евреев...
---
Тааак-с... на двушечку ты уже наговорил
protiv777 03 марта 2018 | 10:43
А вот не нужно было водиться с хохлобесами. Опасно и заразно. Скоро поляки от приступа величия заявят, что тоже что то, где то, когда то выкопали.
sirwalterscott 03 марта 2018 | 10:44
Европейские субсидии закончились, надо работать, но не хочется.
pravdatut 03 марта 2018 | 10:44
Адекватно будет, если потребуют репарации и с РФ!.
skulllll 03 марта 2018 | 10:51
pravdatut: Неуч, репарации требуют после победы в войне. Не подскажешь, когда это Польша победила Россию? В каком учебнике, изданном на помойке вы это вычитали?)
xoxlolox 03 марта 2018 | 10:51
pravdatut: Бестолку ,ща гансы поленьям столько репараций во все отверстия напихает что РФ даже пристроится не сможет!)
captainobvious 03 марта 2018 | 10:46
поляки решили уподобиться прибалтам? мне, как поляку на 25%, стыдно это слышать...
jeremey 03 марта 2018 | 10:51
а земля немецкая, которая им была отдана, чем не репарация?
и другие репарации были.
подонкам чем больше даешь, тем больше им хочется и никогда не достаточно.
barbarus Руслан Вазирович 03 марта 2018 | 10:51
Щас начнется....потомки галлов должны просить итальянцев выплатить репарации, русские у монгол, татары у русских, монголы японцев, можно и поглубже копнуть к временам вавилона, шумера, хеттов и ассирийцев
ed10075 03 марта 2018 | 10:56
Хотеть, оно конечно не вредно...
В тайных свои мечтах этот Мулярчик, из причитающихся ему от 850 миллиардов купил себе новую вставную челюсть, пару свежи кальсон, костюм с отливом, и наконец женился.
liego 03 марта 2018 | 10:56
если бы Польши не было, надо было бы её придумать.
preo 03 марта 2018 | 10:59
У Германии деньги есть. Так что никаких проблем: Восстановить довоенные границы, тогда можно им и 900 миллиардов дать. Интересно, что Польша не имеет претензий к России.