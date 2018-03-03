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10:32, 03 марта 2018

Польша намерена потребовать от Германии 850 миллиардов долларов в виде репараций

Об этом интернет-порталу «Речь посполита» заявил глава комиссии сейма по репарациям Аркадиуш Мулярчик. Он назвал эту цифру огромной, но обоснованной. По его мнению, она должна возместить ущерб от разрушения польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также потерянный демографический потенциал. Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны был создан в парламенте Польши в прошлом году. между тем, правительство Германии ранее заявило, что вопрос выплаты компенсаций Польше закрыт окончательно и бесповоротно.

Комментарии

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shicotus_live 03 марта 2018 | 10:38

Знатоки немецкого есть? а то я чего то забыл.
Как будет на дойтче "нищеборды, идите на х**й?")))

alexgross022018 03 марта 2018 | 10:41

shicotus_live: В таких случаях немцы обычно говорят коротко - ДОХ;))

vasilevich58 03 марта 2018 | 10:54

Поляки - народ терзаемый собственными комплексами неполноценности!

barbatos 03 марта 2018 | 10:43

shicotus_live: Германии будет проще в очередной раз просто раздавить польшу, чтобы не слышать всяких глупостей от "великих панов" ...

zmeelov_1 03 марта 2018 | 10:53

barbatos: Я даже знаю, кто немцам поможет в этом

barbatos 03 марта 2018 | 10:57

zmeelov_1: Ты не поверишь, но я тоже знаю кто это будет ...

zmeelov_1 03 марта 2018 | 10:51

shicotus_live: Die Huren Polens, geh in den Wald
Как-то так...

shicotus_live 03 марта 2018 | 10:55

zmeelov_1: нашел в инете такой вариант))
Fick dich ins Knie!

skulllll 03 марта 2018 | 10:42

Если вспомнить, что пшеки убили больше евреев и красноармейцев,чем немцев, то требование денег выглядит с их стороны сверхнаглостью...

andreyoo 03 марта 2018 | 10:55

skulllll: Если вспомнить, что пшеки убили больше евреев...
---
Тааак-с... на двушечку ты уже наговорил

protiv777 03 марта 2018 | 10:43

А вот не нужно было водиться с хохлобесами. Опасно и заразно. Скоро поляки от приступа величия заявят, что тоже что то, где то, когда то выкопали.

sirwalterscott 03 марта 2018 | 10:44

Европейские субсидии закончились, надо работать, но не хочется.

pravdatut 03 марта 2018 | 10:44

Адекватно будет, если потребуют репарации и с РФ!.

skulllll 03 марта 2018 | 10:51

pravdatut: Неуч, репарации требуют после победы в войне. Не подскажешь, когда это Польша победила Россию? В каком учебнике, изданном на помойке вы это вычитали?)

xoxlolox 03 марта 2018 | 10:51

pravdatut: Бестолку ,ща гансы поленьям столько репараций во все отверстия напихает что РФ даже пристроится не сможет!)

captainobvious 03 марта 2018 | 10:46

поляки решили уподобиться прибалтам? мне, как поляку на 25%, стыдно это слышать...

jeremey 03 марта 2018 | 10:51

а земля немецкая, которая им была отдана, чем не репарация?
и другие репарации были.
подонкам чем больше даешь, тем больше им хочется и никогда не достаточно.

barbarus Руслан Вазирович 03 марта 2018 | 10:51

Щас начнется....потомки галлов должны просить итальянцев выплатить репарации, русские у монгол, татары у русских, монголы японцев, можно и поглубже копнуть к временам вавилона, шумера, хеттов и ассирийцев

ed10075 03 марта 2018 | 10:56

Хотеть, оно конечно не вредно...
В тайных свои мечтах этот Мулярчик, из причитающихся ему от 850 миллиардов купил себе новую вставную челюсть, пару свежи кальсон, костюм с отливом, и наконец женился.

liego 03 марта 2018 | 10:56

если бы Польши не было, надо было бы её придумать.

preo 03 марта 2018 | 10:59

У Германии деньги есть. Так что никаких проблем: Восстановить довоенные границы, тогда можно им и 900 миллиардов дать. Интересно, что Польша не имеет претензий к России.

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