Польша намерена потребовать от Германии 850 миллиардов долларов в виде репараций

Об этом интернет-порталу «Речь посполита» заявил глава комиссии сейма по репарациям Аркадиуш Мулярчик. Он назвал эту цифру огромной, но обоснованной. По его мнению, она должна возместить ущерб от разрушения польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также потерянный демографический потенциал. Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны был создан в парламенте Польши в прошлом году. между тем, правительство Германии ранее заявило, что вопрос выплаты компенсаций Польше закрыт окончательно и бесповоротно.