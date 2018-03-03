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10:32, 03 марта 2018

Путин: Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы в США должны быть переданы Москве через официальные каналы

Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в американские выборы должны быть переданы Москве через официальные каналы, а не посредством прессы и криков в Конгрессе. Об этом заявил в интервью NBC News президент Путин. Таким образом он прокомментировал обвинения США в отношении 13 россиян и трех российских организаций. «Я должен посмотреть сначала, что они сделали. Дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию,» – сказал Путин.

Ранее Минюст США опубликовал соответствующий документ. Среди 13 россиян, которым предъявлены обвинения, бизнесмен Евгений Пригожин и «Агентство интернет исследований», известное как «фабрика троллей». В документе говорится, что для оказания влияния, в частности, создавались фейковые аккаунты в соцсетях, покупалась политическая реклама в Фейсбуке и Ютьюбе, а также организовывались митинги как в пользу Трампа, так и в поддержку его основной соперницы Хиллари Клинтон.

Комментарии

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mikhail_spb_ 03 марта 2018 | 10:39


А то нацдилер не знает, что делают его шестёрки!
А если не знает, то может в любую секунду узнать.

evilape 03 марта 2018 | 10:41

mikhail_spb_: Ждемс когда Гаагский официальный канал откроется.

protiv777 03 марта 2018 | 10:40

Какие доказательства? Для кого? Местные белоленточные прокладки и так верят, а американцы и так знают, что их нет.

aleksandr39 03 марта 2018 | 10:55

protiv777: Судя по программам российского зомбоящика ,то России как государства уже давно нет ,а есть Украина в состав которой на правах " губерни" входит наша Раша .

sergirusso 03 марта 2018 | 10:46

Ты вспомни, плешивый, "триумф российского спорта в Сочи". Потом правда опустили тебя, но это потом...

sergirusso 03 марта 2018 | 10:48

Опущенный и общипанный плешивый петух кукарекает из под шконки...

us101 03 марта 2018 | 10:48

"...криков в Конгрессе..." не думаю что в конгрессе уделили этому решению более десяти минут, между обсуждениями событий в Гондурасе и ситуации в Анголе.

andreyoo 03 марта 2018 | 10:53

us101: не думаю что в конгрессе ...
---
Да так у вас хомячков всегда. Голова маленькая и там большую часть занимает рот. Чем думать-то?
А то что амеры уже полтора года кричат о вмешательстве в их выборы вам невдомек, ибо память хомячка перегружается за 20 минут

alpanf 03 марта 2018 | 10:48

Обвинения россиянам....

За россиян спрятался.
Делай дела напрямую, а не через повара, и обвинения получишь напрямую.

max3446 03 марта 2018 | 11:00

Выступая на Форуме «Крымская весна. Выбираем будущее» накануне первых в Крыму выборов Президента Российской Федерации, депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко отметил, что крымчане готовы ещё раз заявить о верности позиции, высказанной на референдуме 2014 года.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе депутата.

В работе Форума приняло участие несколько тысяч человек из разных городов и населённых пунктов Крыма. В своей речи Андрей Козенко напомнил, что четыре года назад «Крымская весна» прогремела на весь мир, всколыхнула всю Россию, пробудив тем самым у россиян самые лучшие качества: патриотизм, искренность, гордость за Родину.

«Крымская весна — девушка с характером, о чём напомнила вчерашним снегопадом. Стальной характер и у всех крымчан. И именно его мы должны проявить 18 марта этого года — в годовщину нашего референдума, в годовщину воссоединения Крыма с Россией — на первых для нас выборах Президента Российской Федерации», — обратился к участникам Форума Андрей Козенко.

Он также отметил, что грядущие выборы особенно важны для крымчан, наряду с референдумом 2014 года.

«Но есть одно отличие. В 2014 году мы выбирали будущее Крыма. Мы выбирали между светом и тьмой, между добром и злом. Мы поднимали наш российский триколор против бандеровщины и украинского нацизма.

Теперь же нам предстоит выбрать будущее всей России, всей страны, которая живёт и борется под перекрёстным огнём экономических и политических санкций. Которая живёт вопреки международному давлению и шакальим нападкам так называемых „западных партнёров”. И не просто живёт, а ещё и развивается», — заявил Андрей Козенко.

Депутат напомнил присутствующим о речи Президента РФ Владимира Путина, которую он произнёс накануне.

«Сегодня я хочу искренне всех нас поздравить с событием, о котором мир узнал вчера. Россия официально стала супердержавой. Но не просто одной из сильнейших, а страной номер один — официально, бескомпромиссно и бесповоротно!

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