Митинг в поддержку Владимира Путина пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники»
Ожидается участие более 100 тысяч человек. Часть зрителей организаторы привлекают по разнарядке. Явиться на акцию обязали работников Гормоста, Мосводоканала и ГБУ «Жилищник», об этом сотрудники предприятий рассказали «Эху Москвы». Обязательна явка и для студентов некоторых вузов. В частности, об этом сообщают студенты Государственного университета управления. Привезут людей из регионов. Например, в Туве и Коми доставкой участников митинга занимаются сотрудники постпредств.
Комментарии11
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evilape 03 марта 2018 | 10:39
А вот тем, кого на Олимпиаду отправили российских туристов изображать, по две штуки зеленых сверху заплатили. Справедливость где? Вован, плати всем насильно организованным.
kottigr1 03 марта 2018 | 10:40
evilape:
Пипл сегодня в цирк поедет!
На арене нынче снова
С дрессированным народом
Обещалкин-дядя Вова.
От восторга все немеют.
Внемля слушает как папу,
И народ рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя беря за яйца,
Дружно кланяется вору.
До чего забавно в цирке
жить России в эту пору!
vasilevich58 03 марта 2018 | 10:49
У нашего народа собственные гордость и достоинство! Он покупается аж за 500(!) рублей!
cattt 03 марта 2018 | 10:54
vasilevich58: Да прикажи им, заорут: За родину, За сталина!
kriimsdyk 03 марта 2018 | 10:41
Если бы не были быдляком рабским, не пошли бы
vargor 03 марта 2018 | 10:47
Послание Путина меняет западные мозги. Спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп:
«Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 90-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так»
evilape 03 марта 2018 | 10:50
vargor: Конечно для Запада лучше иметь под боком второго обезумевшего Ына с ракетами с незащищенными ядерными установками вместо двигателей
vargor 03 марта 2018 | 11:00
evilape: Для Запада лучше пьяница Ельцин. Читать разучились?
Суверенная Россия способная защитить себя и свои интересы Западу не по вкусу.
budweiser23 03 марта 2018 | 10:48
Мир офальшивел выше крыши,
А ложь, усевшись во главе стола,
Съедает смачно наши души —
И превращает их в обитель зла.
vargor 03 марта 2018 | 10:57
Руководитель киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне:
"Русские нас не боятся".
Он также назвал Россию наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве.
А что было в 90-е годы? Лучше не вспоминать...
max3446 03 марта 2018 | 10:57
думаю реально сотни миллионов будут на этом мероприятии. Это вам не сходки ничтожества наврального или боевики Яшина с Гудковым, которые никому не интересны по большому счету