Митинг в поддержку Владимира Путина пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники»

Ожидается участие более 100 тысяч человек. Часть зрителей организаторы привлекают по разнарядке. Явиться на акцию обязали работников Гормоста, Мосводоканала и ГБУ «Жилищник», об этом сотрудники предприятий рассказали «Эху Москвы». Обязательна явка и для студентов некоторых вузов. В частности, об этом сообщают студенты Государственного университета управления. Привезут людей из регионов. Например, в Туве и Коми доставкой участников митинга занимаются сотрудники постпредств.