Миллиардер Олег Дерипаска в прошлом году купил гражданство Кипра

Об этом сообщается в совместном расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и газеты «Гардиан». Как пишет «Гардиан», для получения кипрского паспорта необходимо купить на острове недвижимость на сумму от двух миллионов евро или инвестировать более 2,5 миллионов евро в местные компании или государственные финансовые активы. Авторы расследования также утверждают, что власти острова сами предложили гражданство еще одному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, который с прошлого года является ключевым акционером крупнейшего банка Кипра. Между тем, официальный представитель предпринимателя настаивает, что у Вексельберга есть только российское гражданство.

Центр по исследованию коррупции объявил, что в понедельник будет опубликовано совместное расследование с «Трансперенси интернешнл» об участниках так называемой программы «золотая виза», которые отмывают деньги.