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10:30, 03 марта 2018

Миллиардер Олег Дерипаска в прошлом году купил гражданство Кипра

Об этом сообщается в совместном расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и газеты «Гардиан». Как пишет «Гардиан», для получения кипрского паспорта необходимо купить на острове недвижимость на сумму от двух миллионов евро или инвестировать более 2,5 миллионов евро в местные компании или государственные финансовые активы. Авторы расследования также утверждают, что власти острова сами предложили гражданство еще одному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, который с прошлого года является ключевым акционером крупнейшего банка Кипра. Между тем, официальный представитель предпринимателя настаивает, что у Вексельберга есть только российское гражданство.

Центр по исследованию коррупции объявил, что в понедельник будет опубликовано совместное расследование с «Трансперенси интернешнл» об участниках так называемой программы «золотая виза», которые отмывают деньги.

Комментарии

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kriimsdyk 03 марта 2018 | 10:37

Типичный патриот.

her 03 марта 2018 | 10:40

Миллиардер Олег Дерипаска в прошлом году купил гражданство Кипра
----------------
Гыыы, путинские гниды бегут с корабля, а лохи-"патриоты" еще продолжают шестерить хозяину за 10.80 :-)

vasilevich58 03 марта 2018 | 10:44

Чтобы спастись после краха режима. Кипр ему не поможет! Глубже надо закапываться!

evgolius7 03 марта 2018 | 10:46

Немцов был неправ, когда сказал:' Путин-еб...тый!' Они там все: Ё....МО-ЛО-ДЦЫ!"

zemljanka 03 марта 2018 | 10:49

Подельники.

ruderpost 03 марта 2018 | 10:48

vasilevich58: вообще то у НКВД длинные руки

captain_ 03 марта 2018 | 11:00

Раньше при слове «русский» мир вспоминал Толстого и Чайковского и думал, что все русские - гении. Сегодня при слове «русский» мир вспоминает Путина и думает, что все русские - м*даки.

mikhail_spb_ 03 марта 2018 | 10:37


Побежали крысы с тонущей галеры.

kir_pich_101 03 марта 2018 | 10:49

mikhail_spb_: Да, там Рыбки получше....

punyoshohlai 03 марта 2018 | 10:43

А все ли уверены, что у нашего всего только российское гражданство?

grashupfer 03 марта 2018 | 10:53

punyoshohlai: Этот-то уже давно принадлежит всему миру.
Ну, в том смысле, что весь мир готов его на куски порвать)

ivfn 03 марта 2018 | 10:43

Это что криминал какой?Купил ,и купил. В чем проблема.

vasilevich58 03 марта 2018 | 10:47

ivfn: "Купил ,и купил. В чем проблема."
___________________________________________________________________________
Проблемы будут у вас, портян. На 11,80 гражданство не купишь!

(комментарий скрыт)

captainobvious 03 марта 2018 | 10:44

поскромничал... мог бы и Кипр купить.

dude_lebowsky 03 марта 2018 | 10:49

Патриоты, ау! Ждём слов поддержки Дерыбаски.

world_nail 03 марта 2018 | 10:50

"Миллиардер Олег Дерипаска в прошлом году купил Кипр"

piterjanis 03 марта 2018 | 10:51

типичный ультралиберал

srk2658lu 03 марта 2018 | 10:56

Ну а где же Дерипаске доживать на пенсии?
Не в холодной и грязной Расее же, вашу мать!

grishakras 03 марта 2018 | 10:57

Илон Маск вкладывает заработанные деньги в в новые технологии. Тем самым улучшая экономику и жизнь в своей стране. Наши же ,карманные миллиардеры , получившие свой капиталы , за счёт полезных ископаемых, принадлежащих всему народу, ни копейки не хотят вкладывать для улучшения жизни этого народа.. Им удобнее улучшать жизнь другого народа - киприотов, например. И так все: кто то улучшает жизнь англичан, кто то американцев и тд всех, , кроме своего народа.

gregor 03 марта 2018 | 10:58

Миллиардер Олег Дерипаска в прошлом году купил гражданство Кипра
------------------------------------------------------------------------------------------------------
И что ?
Все высшие чиновники властные , все родственники ,их дети ,внуки , все друзья Путина ,их родственники детки ,внуки ,жёны ,любовницы их родственники ...., все знающие Историю России , имеют двойное гражданство , Путинские в основном, Кипра Америки, и Великобритании . Там и живут их родные и знакомые .
Ну не за колючей же проволокой их всех оставлять ,когда Путин страну закроет ,в самом -то деле . Они же не дурни .
Останутся те ,кто ещё верят ,что Историю России и её менталитет большинства .можно изменить . Они верят ,что 86 % нар...,т есть населения захотят жить в прогрессивном адекватном обществе . Ну да ...щас.... .
А как же делать пакости соседям ? Как без этого жить ? Это что , не лезть к соседу в огород и не гадить ? Не шантажировать соседа оккупацией ?
Самому хорошо жить и соседу дать жить ? Это возможно ?
Во-во ..., никогда . Менталитет не изменяем . Забудьте .

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