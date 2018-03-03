Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил французскую национальную кинопремию «Сезар»
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил французскую национальную кинопремию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке. Напомним, что эта картина претендует также на премию «Оскар». Церемония награждения пройдет 4 марта.
Комментарии2
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zemljanka 03 марта 2018 | 10:22
Поздравления.
efilika 03 марта 2018 | 10:57
Поздравляю!