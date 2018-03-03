Z Архив новостей новости
5 2 6 303
10:04, 03 марта 2018

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил французскую национальную кинопремию «Сезар»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил французскую национальную кинопремию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке. Напомним, что эта картина претендует также на премию «Оскар». Церемония награждения пройдет 4 марта.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

zemljanka 03 марта 2018 | 10:22

Поздравления.

efilika 03 марта 2018 | 10:57

Поздравляю!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 443 6 5109 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 26 февраля Поздравить…

5 330 6 6469 26.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 290 6 6838 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 260 6 6954 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 354 6 25801 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 140 6 11146 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 71 6 5856 02.03
Kполитика, общество, мнения
Новости

Система противоракетной обороны США окружит Россию кольцом более чем из 400 ракет Об этом рассказал замминистра обороны России Александр Фомин…

5 84 6 7246
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 204 6 18143 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 185 6 16446 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите голосовать за войну? Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…

5 61 6 5479 02.03
Kобщество, политика, выборы, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 117 6 11086 02.03
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 102 6 9700 27.02
Блоги

+ Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть…

5 438 6 43421 01.03
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ За кого голосует Ходорковский? За кого голосует Ходорковский? И о том, зачем вообще вставать с дивана и идти на выборы президента 18 марта…

5 205 6 34451 24.02
Kполитика, выборы-2018, общество, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Приглашаем всех латышей в гости в Чечню Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. И теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд…

5 89 6 8940 26.02
Kлатвия, чечня, власть, события

Популярное за неделю

Новости

Американскому математику удалось вычислить сроки следующей мировой войны Аарон Клаузет пришел к выводу, что периоды мирного существования и войны чередуются с интервалом примерно 100-140 лет…

5 33 6 25529
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 196 6 184390 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 102 6 9700 27.02
Блоги

Елена Коренева актриса

Зачем комментировать такую ерунду и расстраивать Лию? Лия не могла говорить о своей ненависти к победе наших хоккеистов на Олимпийских играх и ждать и желать, когда, наконец, их поймают на употреблении мельдония. Лия так не разговаривает и не мыслит…

5 605 6 310504 25.02
Kобщество, ахеджакова, спорт, сми, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Горы аргентинского кокаина Горы аргентинского кокаина Согласитесь, что история с Аргентинским кокаином, который через посольство России доставлялся в Европу, захватывает дух!..

5 133 6 139466 27.02
8читать ;смотреть
Kаргентина, рф, наркотики, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6736060
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3323527

Сегодня в эфире