После зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Сегодня в Премьер-Лиге пройдут три матча.

В субботу свои матчи проведут команды из лидирующей группы. ЦСКА примет «Урал», который в этом году стоит в таблице непривычно высоко. Армейцы же борются если не за медали, то за место в еврокубках, а потому команде Виктора Гончаренко нужно победа. В зимнее окно ЦСКА, впервые за долгое время, купил футболиста. Ряды армейцев пополнил юный хорват Кристиан Бистрович. «Зенит» в Петербурге сыграет с тонущим «Амкаром». Пермяки не просто ползут к зоне вылета, но еще и испытывают финансовые проблема, так что теперь вообще непонятно, будет ли команда существовать в следующем сезоне. Напоследок южное дерби. «Краснодар» примет «Ростов». Клубы решают разные задачи. «Быки» метят в Лигу Чемпионов, «Ростов» комфортно устроился в середине таблицы и о большем явно не помышляет. Ну а центральный матч тура состоится в воскресение. В нем сойдутся «Локомотив» и «Спартак».

Чемпионат России по футболу завершится в мае.