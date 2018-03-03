Владимир Путин предложил США обратиться в Генпрокуратуру России по поводу обвиняемых во вмешательстве в выборы
Президент сказал это в интервью американскому телеканалу.
Владимир Путин заявил, что России нужны документы от США по поводу обвинений в адрес 13-ти россиян. Президент спросил у ведущей телеканала NBC Меган Келли, есть ли у нее диплом юриста. Журналистка ответила утвердительно. «Тогда вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, дайте нам официальный запрос», — заявил Путин. По его словам, это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США.
Ранее американский Минюст в рамках дела о вмешательстве в выборы в США выдвинул обвинения против 13-ти россиян. Это бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники «Агентства интернет-расследований», которые в прессе называют «фабрикой интернет-троллей». Среди юридических лиц указаны это же агентство и еще две фирмы – «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Предполагается, что все три компании связаны с Пригожиным.
Бизнесмена в прессе называют поваром Путина. По некоторым данным, компании Прихожина связаны также с наемниками, которые воюют в Сирии.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 03 марта 2018 | 10:06
- Владимир Владимирович, в стране разруха...
- Ты видел ракету?
- Владимир Владимирович, дороги разбиты, продукты дороги...
- Вот такая ракета, ух, здоровая!
- Воруют все!
- Всех сотрем в порошок
evgolius7 03 марта 2018 | 10:12
Путин..
Ну заметьте меня!
Ну обратите внимание на меня!!!
Я тута!
Поговорил бы кто со мной...я водяной , я водяной...
Эх лягушки мои подружки...
А мне летать, а мне летать ...охота...
vasyakirin 03 марта 2018 | 10:14
evgolius7: Не понимаю, зачем мне предъявлять доказательства соседу если я знаю, что он мне в тапки нассал, ведь я от него ни чего не требую, просто тапочки на площадке не бросаю...
danko_pudla 03 марта 2018 | 10:15
evgolius7: не стёрся?
tvitov66 03 марта 2018 | 10:19
Как ПУказывает ПУрактика самый эффПУтивный суд в ПУраше это Усть-Лабинский районный, так что США лучше сразу туда
pmasel 03 марта 2018 | 10:39
Вот клоун этот Пу. Забыл для кого интервью дает? Ему не сказали, что против этих людей выдвинуто обвинение Большим жюри? Вечно передергивает шулер. И после этого он хочет что бы с ним разговаривали как с равным?
oneoretwo 03 марта 2018 | 10:08
чёта в Гаагский трибунал не предложил обращаться.....
ostapbey 03 марта 2018 | 10:11
oneoretwo: потому что Генпрокуратура это ПРОМЕЖУТОЧНОЕ звено..
Не гоже же сразу в ДУРКУ обращаться.
Даже!!
ura_123 03 марта 2018 | 10:10
Зачем американцам обращаться к Чайке? Отловят где нибудь на канарах и отправят в компанию к Буту,Селезнёву,Ярошенко...
vaka257 03 марта 2018 | 10:11
Неужели старый дед не понимает,что и в этом вопросе его пошлют на @й.
xoxlolox 03 марта 2018 | 10:16
vaka257: Мне ведь нужно сначала посмотреть, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте информацию. В США ведь должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть. Они должны понимать, что все должно пройти по официальным каналам, а не через журналистов или крики и вопли в Конгрессе.
Браво,Владимир Владимирович !
alexandr_l 03 марта 2018 | 10:50
xoxlolox: Браво,Владимир Владимирович !
Силы нет, а наглость и хамство в излишке.
estamp 03 марта 2018 | 10:21
vaka257:
03 марта 2018 | 10:11
Неужели старый дед не понимает,что и в этом вопросе его пошлют на @й
---
Старушенция, как раз в этом вопросе он посылает амеров нах. Предлагая не истерить, а споклйно так "ответить за базар".
igorkot__1 03 марта 2018 | 10:41
estamp: Осел, так к нему никто не обращается по поводу пригожинского жулья. Кого он нах то послал? Отловят в любой точке мира если только из мордора нос высунут.)))))
sim 03 марта 2018 | 10:12
В этом месте обычно бывает закадровый смех ))
vlasti_kranty 03 марта 2018 | 10:12
Еще бы в Басманный суд предложил....
rihard 03 марта 2018 | 10:20
vlasti_kranty: Зачем Басманный , есть еще Усть-Лабинский...
tvitov66 03 марта 2018 | 10:22
vlasti_kranty: в Усть-Лабинский районный!
askol2016 03 марта 2018 | 10:12
Путин: "А вы еще докажите, что Пригожин - мой повар! Предоставьте документ!..."
vilingrad 03 марта 2018 | 10:14
Чувак вспомнил про законность.
venmud 03 марта 2018 | 10:20
Если так дальше пойдет, то их Высоченное Высочество откажут Трампу, когда тот в следующий раз попросит Их Превосходительство его принять.
gregor 03 марта 2018 | 10:32
Владимир Путин предложил США обратиться в Генпрокуратуру России по поводу обвиняемых во вмешательстве в выборы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В Басманный суд лучше обратится ...... ,там вся правда Путинская зарыта , в яйце судьи .
ebyvenediktova 03 марта 2018 | 10:36
Пускай пиндосня обращается ко мне, у меня для них есть большой и толстый аргумент - я этим аргументом проведу пиндосне по попе меж булок и дам понюхать!!!!)))))
sekretniy_fizik 03 марта 2018 | 10:40
Сколько же придурков на сайте Эха развелось ( судя по комментам к новости ). Эхо, вот это и есть твоя та самая продвинутая и, так сказать, элитная ( в плане политической ориентации и взглядов ) российская аудитория? Бедное, бедное Эхо...куда же ты катишься? Приличному человеку уже ведь вроде как бы и западло становится на этот свинарник заходить.