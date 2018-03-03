Владимир Путин предложил США обратиться в Генпрокуратуру России по поводу обвиняемых во вмешательстве в выборы

Президент сказал это в интервью американскому телеканалу.

Владимир Путин заявил, что России нужны документы от США по поводу обвинений в адрес 13-ти россиян. Президент спросил у ведущей телеканала NBC Меган Келли, есть ли у нее диплом юриста. Журналистка ответила утвердительно. «Тогда вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, дайте нам официальный запрос», — заявил Путин. По его словам, это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США.

Ранее американский Минюст в рамках дела о вмешательстве в выборы в США выдвинул обвинения против 13-ти россиян. Это бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники «Агентства интернет-расследований», которые в прессе называют «фабрикой интернет-троллей». Среди юридических лиц указаны это же агентство и еще две фирмы – «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Предполагается, что все три компании связаны с Пригожиным.

Бизнесмена в прессе называют поваром Путина. По некоторым данным, компании Прихожина связаны также с наемниками, которые воюют в Сирии.