Митинг в поддержку Владимира Путина сегодня могут посетить более 100 тысяч человек

Часть зрителей организаторы привлекли по разнарядке.

На митинге под названием «За сильную Россию!» выступят не только доверенные лица Владимира Путина. Зрители также увидят многих популярных российских артистов, а вести акцию будут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Яна Чурикова. По словам организаторов, мероприятие организовано на средства избирательного фонда. На концерт ожидается привлечь более 100 тысяч человек.

Судя по всему забить «Лужники» до отказа рассчитывают, в том числе с помощью административного ресурса. Обязали придти на акцию работников Гормоста, Мосводоканала и ГБУ «Жилищник» — об этом «Эху» рассказали несколько сотрудников предприятий. Кроме того, явка обязательна и для некоторых студентов – больше всего сообщений о принудительном сборе наша радиостанция получила от учащихся Государственного университета управления. Привезут людей и из регионов – например в Туве и Коми этим занимаются сотрудники постпредств.

Митинг «За сильную Россию» начнется в 14 часов.