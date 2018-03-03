Митинг в поддержку Владимира Путина сегодня могут посетить более 100 тысяч человек
Часть зрителей организаторы привлекли по разнарядке.
На митинге под названием «За сильную Россию!» выступят не только доверенные лица Владимира Путина. Зрители также увидят многих популярных российских артистов, а вести акцию будут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Яна Чурикова. По словам организаторов, мероприятие организовано на средства избирательного фонда. На концерт ожидается привлечь более 100 тысяч человек.
Судя по всему забить «Лужники» до отказа рассчитывают, в том числе с помощью административного ресурса. Обязали придти на акцию работников Гормоста, Мосводоканала и ГБУ «Жилищник» — об этом «Эху» рассказали несколько сотрудников предприятий. Кроме того, явка обязательна и для некоторых студентов – больше всего сообщений о принудительном сборе наша радиостанция получила от учащихся Государственного университета управления. Привезут людей и из регионов – например в Туве и Коми этим занимаются сотрудники постпредств.
Митинг «За сильную Россию» начнется в 14 часов.
Комментарии32
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dokolle 03 марта 2018 | 10:07
Разнарядка не возражала, но попискивала в стиле канкан.
russkie_za_sverjenie 03 марта 2018 | 10:08
dokolle: Правильно, росссияне настолько духовны. что готовы поддерживать даже вора за бюджетные деньги!! Такпобедим!! Дидызаэтовоэвали!!!
kir_pich_101 03 марта 2018 | 10:09
russkie_za_sverjenie: Недавно нашёл в старой куртке чек из магазина, 2010 года, брал молочку, сыр, масло, творог, кефир, сметану. Сравнил с нынешними ценами. Ровно в два раза поднялись. А зарплата почти та же. Не пойду на выборы.
kottigr1 03 марта 2018 | 10:19
russkie_za_sverjenie:
Пипл сегодня в цирк поедет!
На арене нынче снова
С дрессированным народом
Обещалкин-дядя Вова.
От восторга все немеют.
Внемля слушает как папу,
И народ рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берет за шкирки,
Дружно кланяется вору.
До чего забавно в цирке
жить в России в эту пору!
serge_moro 03 марта 2018 | 10:20
kottigr1: Бессменный вор РФ запустил ''утку'' в виде новой российской ракеты,которой нет в США и в ближайшие20-30 лет не появится..Старый вор-рецидевист по-видимому хорошо тронулся мозгами,чтобы шантажировать весь мир и особенно США дешевыми и некачественными мультиками, которые даже дети смотреть не будут. Старик-махиннатор и комбинатор уверен,что весь его бред будет воспринят серьезно и с ним станут говорить ,как с адекватным партнером.
Вор,который 18 лет украл не только 3 триллиона долларов со своей шайкой,но и украл саму власть ,которую он удерживает силой и подкупом,внушил себе,что он может не только блефовать /блефом это все сложно назвать/,а шантажировать США,которые якобы испугаютя его мультяшек и снимут санкции с Вора РФ. Все мы видим к чему приводит узурпация власти ворами и бандитами. Он продемонстрировал всему миру ,что он неадекватный и очень опасный вор ,который имеет ядерное oружие и готов пугать и шантажировать всех кто ему перечит и вводит против его режима санкции.
Меня поразил зомбированный зал на Манеже,который встретил воровскую фантастику восторженно,стоя ,аплодируя своему президенту гиганту мысли,мысли ,которую многие психиатры мира сочтут,что Россией правит вор-шизофренник и вся его элита находится в параноидальном угаре
evgolius7 03 марта 2018 | 10:32
Одно содержание Владимира Владимировича Путина стоит 65 000 000 рублей в сутки!
А вы как хотели?
За вас, что Пушкин платить будет?
У меня мозг взрывается от цифр...100 000 умножить на 500 рублей... 50 лямов...
Один день нашего вождя....
Латынина:
Наше государство не может себе позволить решить проблему бесплатно, если ее можно решить за большие деньги.
Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить....?
taglit 03 марта 2018 | 10:46
evgolius7: тем, кого пригоняют насильно, денег не платят, загонщики оставляют эти деньги себе...
protiv777 03 марта 2018 | 10:35
serge_moro: "воровскую фантастику " Из области фантастики и мифов образ кудрявого как смелого, честного, да еще и политика.
cattt 03 марта 2018 | 10:37
protiv777: Сто тыщ совков - тьфу на них, крадут у себя будущее.
proxit 03 марта 2018 | 10:09
dokolle:
Хорошо, что помогают ватным старикам, ещё лучше, что за 500р. на митинг придут и многие пожилые либералы.
evgolius7 03 марта 2018 | 10:08
У меня мозг взрывается от цифр...100 000 умножить на 500 рублей...
Дорого обходится нам любовь народа к Путину...
Сколько же операцих детям можно сделать на эту сумму?
А тут один коротышка под себя сгрёб...
kir_pich_101 03 марта 2018 | 10:14
evgolius7: Для народа старается вошьдь, чтобы лучше жили. Вот и Сармата нам в помощь. Идёшь утром на работу, едешь в маршрутке, обедаешь, и радуешься, как там проклятые пиндосы от страха дрожат...
protiv777 03 марта 2018 | 10:37
evgolius7: Не 500, 1000 руб. Так что беги пока все не раздали.
sim 03 марта 2018 | 10:09
А скажите по секрету, савушкинские, вас сегодня тоже на автобусах на путинги свезут? Надо же массовую поддержку имитировать своими телами не только в виртуальном пространстве, да, а и в реале? Сколько платят за такую форму продажи совести?
nanaryfour 03 марта 2018 | 10:11
У нас сегодня по домам ходило ФСБ, сказали что кто не пойдёт на митинг Путина будут сажать в турму. Прошу помощи у правозащитников!
aleksandr39 03 марта 2018 | 10:11
А что это за мужичок маленький за которого платят по 500 рублей ??
vaka257 03 марта 2018 | 10:13
Не посетить,а будут согнаны под страхом увольнения и изгнания из учебного заведения...
jetoma 03 марта 2018 | 10:13
Часть зрителей организаторы привлекли по разнарядке.
Кроме того, явка обязательна и для некоторых студентов
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Какие скромные портняжки сидят на ленте новостей! Часть зрителей - это надо полагать,процентов 5-10,не более. Некоторые студенты - это, надо полагать, пойманные у метро и затащенные в Лужники Сидоров, Петров и Пупкин. Не более.
curious69_ 03 марта 2018 | 10:16
Интересная современная форма РАБСТВА.. РАЗНАРЯДКА. Касается людей из Москвы. Предложение от которого отказаться невозможно , иначе на конюшне выпорют розгами, а в утешение некоторым выдадут пряник аж в 500 руб( аж 6 долларов- минимальная з.п. "америкоса" за 45 минут работы).
А уж из Коми и из Тувы - халявная поездка в столицу- это прямой подкуп.
mogilev_ 03 марта 2018 | 10:20
На белорусский слово крепостной переводится как - "пыгонны".
Куда пан скажет туда "прыгонных" и погонят.
a_111111 03 марта 2018 | 10:21
А можно этот митинг в Туве проводить? Дешевле будет.
kir_pich_101 03 марта 2018 | 10:41
a_111111: А чего, красивые пейзажи Воркуты уже не котируются?
pensioner25 03 марта 2018 | 10:28
Неужели рейтинг главного претендента на пост главы государства так сильно падает, что нужна столь массовая поддержка?
vaka257 03 марта 2018 | 10:28
"Рождается новый путинский человек – реинкарнация человека советского. Он становится винтиком авторитарной системы, идентифицирует себя с ней и с национальным лидером, вождем, фюрером"...
gregor 03 марта 2018 | 10:29
Митинг в поддержку Владимира Путина сегодня могут посетить более 100 тысяч человек
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А если приедут Мик Джагер с ребятами и Пол Макартни , то все 200 тысяч могут прийти . А при чём здесь Путин ?
decontes 03 марта 2018 | 10:30
Любит наш народ всякое говно... Если чЕ, я об музыкальном стиле приглашенных музыкантов).
Марсиане... Заберите меня нах@р отсюда!
kir_pich_101 03 марта 2018 | 10:44
decontes: Редкая ситуация, когда выступающих тошнит от зрителей и наоборот.
protiv777 03 марта 2018 | 10:32
"Часть зрителей организаторы привлекли по разнарядке…" Ну конечно. Надо же что то ляпнуть, чтобы белоленточные митинги на фоне этого не выглядели бы уж совсем никчемными.
compare 03 марта 2018 | 10:33
"губерниев",это тот,что с тремя восклицательными знаками пишет? сейчас,ему понадобится весь запас этих "палочек с точкой"!
y3emen1 03 марта 2018 | 10:34
Всем раздадут бесплатную форму красной армии, и на защиту рубежей России (онажепутин)
wuwer 03 марта 2018 | 10:34
И так уже в Москве проживает 15 % всего населения России ( не считая работяг из ближайщих областей)....
так на путинг приходится свозить аж из Коми
hangman19 03 марта 2018 | 10:36
Митинг провели и Россия сразу стала сильной))