Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона со снегом и ветром

Занятия во всех классах первой смены школ Петропавловска-Камчатского, а также в муниципальных учреждениях дополнительного образования отменены в субботу из-за непогоды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Между тем, занятия второй смены в школах краевого центра проходят по расписанию.