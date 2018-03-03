Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона со снегом и ветром
Занятия во всех классах первой смены школ Петропавловска-Камчатского, а также в муниципальных учреждениях дополнительного образования отменены в субботу из-за непогоды, сообщает пресс-служба городской администрации.
Между тем, занятия второй смены в школах краевого центра проходят по расписанию.
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