Американскому математику удалось вычислить сроки следующей мировой войны
Американскому математику удалось вычислить сроки следующей мировой войны благодаря анализу данных о межгосударственных столкновениях в период с 1823 по 2003 год. Об этом сообщает журнал «Сайенс Эдвансез». Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет пришел к выводу, что периоды мирного существования и войны чередуются с интервалом примерно 100-140 лет. По его расчетам очередное крупное вооруженное столкновение может произойти до 2150 года.
Комментарии55
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ilia_ivanov 03 марта 2018 | 10:56
А если из 2150 вычесть 100 или 140 ("периоды мирного существования и войны"),
то что получится? (подмигивающий смайлик).