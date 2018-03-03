Американскому математику удалось вычислить сроки следующей мировой войны благодаря анализу данных о межгосударственных столкновениях в период с 1823 по 2003 год. Об этом сообщает журнал «Сайенс Эдвансез». Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет пришел к выводу, что периоды мирного существования и войны чередуются с интервалом примерно 100-140 лет. По его расчетам очередное крупное вооруженное столкновение может произойти до 2150 года.