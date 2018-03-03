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09:31, 03 марта 2018

Путин: Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы в США должны быть переданы Москве через официальные каналы

Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в американские выборы должны быть переданы Москве через официальные каналы, а не посредством прессы и криков в Конгрессе. Об этом заявил в интервью NBC News президент Путин. Таким образом он прокомментировал обвинения США в отношении 13 россиян и трех российских организаций. «Я должен посмотреть сначала, что они сделали. Дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию,» – сказал Путин.

Ранее Минюст США опубликовал соответствующий документ. Среди 13 россиян, которым предъявлены обвинения, бизнесмен Евгений Пригожин и «Агентство интернет исследований», известное как «фабрика троллей». В документе говорится, что для оказания влияния, в частности, создавались фейковые аккаунты в соцсетях, покупалась политическая реклама в Фейсбуке и Ютьюбе, а также организовывались митинги как в пользу Трампа, так и в поддержку его основной соперницы Хиллари Клинтон.

Комментарии

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vilingrad 03 марта 2018 | 09:37

Он все еще считает себя главным? Идиот...

her 03 марта 2018 | 09:41

Путин: Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы в США должны быть переданы Москве через официальные каналы
----------------
А на хрена им обращаться к путинской шестерке - Чайке. Это не результативно. Они просто наложат очередные санкции на дохлую путиномику, и привет. Не способен слабый дедушка снять американские санкции. И будут эти санкции разъедать дохлую путиномику. :-)

proxit 03 марта 2018 | 09:43

her:


Противно, что Вы, типичная престарелая вата, радуетесь тому, что Российским пенсионерам станет хуже...
Неужели вам не стыдно Вашей ненависти к людям?
Вы совсем оскотинились в вашем Ольгино.

patrik02 03 марта 2018 | 09:47

Организовывались митинги как в пользу Трампа, так и в поддержку его основной соперницы Хиллари Клинтон...

Пригожинские тролли организовывали 500 рублёвые митинги, как в поддержку ТД.рампа, так и в поддержку Х.Клинтон, не потому что хотели вмешаться в выборы президента США, а токмо лишь из-за любви к организации платных митингов.

opiatnovyi63 03 марта 2018 | 09:52

patrik02: Для России Пригожин и его тролли герои!А в США они преступники..

her 03 марта 2018 | 09:48

proxit: Противно, что Вы, типичная престарелая вата, радуетесь тому, что Российским пенсионерам станет хуже...
----------------
Гыыы, а пенсионерам не стыдно голосовать за Путина, какой из имеет во все щели, принимая для них репрессивные законы, поднимая им тарифы, налоги и цены и опуская качество жизни? Если им нравится быть быдлом при Путине, пусть за него голосуют. А американцам, пенсионеры должны быть только благодарны, они помогают им избавиться от того, кто их имеет. :-)

zmeelov_1 03 марта 2018 | 09:58

her: Ты опять за своё, перделка ветхая? Всё никак не уймёшься, что твоя имелка сморщенная да же для простатита не годна - рассуждаешь кто кого имеет?
Даун старческий, за Путина голосуют все, кому твоя пиндосня ЛГБТэшная осторчетела до безобразия. Всосал? Иди утрись, инвалидушко умственно отсталый

her 03 марта 2018 | 10:02

zmeelov_1: Ты опять за своё, перделка ветхая? Всё никак не уймёшься, что твоя имелка сморщенная да же для простатита не годна - рассуждаешь кто кого имеет?
Даун старческий, за Путина голосуют все, кому твоя пиндосня ЛГБТэшная осторчетела до безобразия. Всосал? Иди утрись, инвалидушко умственно отсталый
---------------
гыыы, а путинские думают - хорошо что есть такое быдло как "патриот" zmeelov_1. Мы - во дворцах и шубохранилищах, а этот лох zmeelov_1 - в дерьме, с ежедневным ростом тарифов, налогов и цен. А если этот лох посмеет вякнуть, что он против такого положения дел, мы на него натравим национальную гвардию, чтобы не вякал. :-)

zmeelov_1 03 марта 2018 | 10:07

her: За базар ответишь, опущенец, что я в дерьме живу? Адресок дай, потолкуем. Отвечать за свой базар нужно, чмошник ты вшивый. И ответишь.. без всякой нацгвардии

yuriykyvich 03 марта 2018 | 10:26

zmeelov_1: Интересно будет посмотреть на то что от тебя останется (Зрелище не для слабонервных) если вот такая портянка (Проститутка) как ты приедет "разбираться по-понятиям" на мой адресок. Согласен, молодой, налитый пивасиком бугай, одним словом "Титушка", в теории может и справиться с 70-ти летнем пенсионером, но это "в теории". Хотя если вы нападете своей шакальей стаей, то шансов у меня не будет.

zmeelov_1 03 марта 2018 | 10:41

yuriykyvich: Ты рамс не попутал: впрягу кидаешь за баклана? И потом, какой нах титушка? Чмошник ответит перед всеми, в прямом эфире. Без доказательств, что я живу в дерьме, он будет балаболом. Ведь он не знает же, как и где я живу. Стало быть, станет очередным балаболом. Так что, не бзди, никто на тебя жалкого стаей не нападёт. Никому ты не нужен, как и твой собрат херовый. Руки ещё об вас марать..

ugolnikov 03 марта 2018 | 10:27

zmeelov_1: zmeelov_1: записывай : урус Мариан , гохи. Встречу с почестями. Адрес дома лишнее , как увидят гладенького приведут ко мне

alle_op 03 марта 2018 | 09:52

proxit: Мда. Такой милый отпор этому противному "вату".
Очень мило.

rampa 03 марта 2018 | 09:53

proxit: можно подробнее изложить, почему мне, российской пенсионерке, станет хуже от того, что США введет санкции против Пригожина?

proxit 03 марта 2018 | 10:02

rampa:

Хуже вам пенсионерам будет при Навальном.

Молодёжь ждёт, когда либеральные реформы прекратят содержание пакостных стариков, уничтоживших страну в которой производили до 20% Мирового ВВП.

alle_op 03 марта 2018 | 10:10

proxit: Надо же, у пригожина совсем плохие делишки.
Вместо подонков уже несмышленышей нанимают.

proxit 03 марта 2018 | 10:18

alle_op:

Вам не нравятся ваши Пригожинские подачки, а что поделать?

Вы считаете, что нынешнее поколение должно содержать вас, престарелых пакостников, уничтоживших одну из ведущих экономик Мира?

Навальный разрулит это недоразумение.

Рубль допечатают, чтобы вам не стало меньше денег, а нормальные люди начнут достойно получать, не отчисляя бешеные деньги на содержание обворовавших самих себя.


alle_op 03 марта 2018 | 10:25

proxit: Надо же какая хня...

yuriykyvich 03 марта 2018 | 10:39

proxit: Девушка, "пакостные старики" передали бразды правления, догадайтесь кому... Тот же Путин, Якунин, Сечин и иже с ними, не на пустом месте появились

ura_123 03 марта 2018 | 10:01

proxit: Детка,ты разговариваешь с зеркалом))))
Кстати,ваши ведь переехали из Ольгино на Оптиков!

proxit 03 марта 2018 | 10:06

ura_123:

Если честно, то всё равно откуда Пригожин платит вам - ватным глупышам, изображающим либералов.

venmud 03 марта 2018 | 10:02

her: "Они просто наложат очередные санкции на дохлую путиномику"
======================================================
Позволю с Вами не согласиться. Им наша экономика с Главным Экономистам, как неуловимый Джо с кольтом без боезапаса. А вот "Список 210" с арестом имущества и счетов по сему миру - "Это еще надо посмотреть."

fr312 03 марта 2018 | 10:27

vilingrad:Пыня сказал-- пока не покажете подлинник приказа подписанного мною не поверю !

olegleon 03 марта 2018 | 09:40

"Ранее Минюст США опубликовал соответствующий документ. "

соответствующий чему? там нет ни одного факта, ни одного доказательства. про ОМП Ирака и то власти США лучше врали

ansh 03 марта 2018 | 10:02

olegleon: //там нет ни одного факта, ни одного доказательства//.

Как в совке: Пастернака не читал но осуждаю.

proxit 03 марта 2018 | 09:48

Возвращается Чапаев из командировки в США. Одет весь с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами. Полный багажник денег. Носильщики выносят кучу чемоданов.
Петька его удивленно спрашивает:
- Василий Иванович, откуда у тебя все это?
- Да так, Петька, в карты выиграл.
- Как это?
- Захожу я в клуб. Там все сидят, выпивают, в карты играют. Присмотрелся - в очко режутся! Сел я за столик, взял карты. У меня - 18. А мой соперник-англичанин говорит - 20. Я ему: "Покажи!" А он - мне: "Мы, джентльмены, верим на слово".
Вот тут-то мне как поперло, как поперло...

ura_123 03 марта 2018 | 10:05

proxit: Вы это... Не режьтесь в "очко", для таких как Вы М.Круг специально спел "Не очко обычно губит.."
А вот М. Боярский описал именно ваш случай,исполнив "Опять скрипит потёртое седло..".

dirizhabli 03 марта 2018 | 09:49

"Путин: Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы в США должны быть переданы Москве через официальные каналы".
**************************************************************************************************************
Один "официальный" канал по пересылке 400 кг наркоты, похоже, перекрыли. Что осталось еще из "официального"?

alexakimfaa 03 марта 2018 | 09:51

Он должен посмотреть?..А ты кто?..Юрист.называется!...

venmud 03 марта 2018 | 09:55

"Минюст США опубликовал соответствующий документ."
==================================================
Опять Главному "Стратегу" присосавшиеся к корыту помощнички туфту гонят и перевод Минюста в папочку не кладут.

vaka257 03 марта 2018 | 09:56

Немцов и Меркель давно уже поняли и сказали,что представляет из себя Путин...Вождю давно нужен психиатр...

oktai 03 марта 2018 | 10:10

А также методику обнаружения и распознавания хакерских взломов, и желательно, пути обхода контроля на будущее.

zvital 03 марта 2018 | 10:21

Заболевание явно прогрессирует. Четыре года назад фрау Меркель угадала с диагнозом - чувак давно оторвался от реальности. И теперь мы имеем опасного маньяка в Кремле.

ugas 03 марта 2018 | 10:38

Вам лично и Вашей стране-агрессору никто в мире ничего не должен! Уймитесь уже.

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