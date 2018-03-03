"Путин: Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы в США должны быть переданы Москве через официальные каналы".

Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в американские выборы должны быть переданы Москве через официальные каналы, а не посредством прессы и криков в Конгрессе. Об этом заявил в интервью NBC News президент Путин. Таким образом он прокомментировал обвинения США в отношении 13 россиян и трех российских организаций. «Я должен посмотреть сначала, что они сделали. Дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию,» – сказал Путин.

Ранее Минюст США опубликовал соответствующий документ. Среди 13 россиян, которым предъявлены обвинения, бизнесмен Евгений Пригожин и «Агентство интернет исследований», известное как «фабрика троллей». В документе говорится, что для оказания влияния, в частности, создавались фейковые аккаунты в соцсетях, покупалась политическая реклама в Фейсбуке и Ютьюбе, а также организовывались митинги как в пользу Трампа, так и в поддержку его основной соперницы Хиллари Клинтон.