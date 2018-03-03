Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил французскую национальную кинопремию «Сезар»
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил французскую национальную кинопремию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке. Напомним, что эта картина претендует также на премию «Оскар». Церемония награждения пройдет 4 марта.
Комментарии13
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daos15 03 марта 2018 | 09:36
Теперь кассовые сборы пойдут по всему миру ))) Наверное. Но народ везде тупой и может не получится ))) Но не беда)
patrik02 03 марта 2018 | 09:42
Напомним, что эта картина претендует также на премию «Оскар». Церемония награждения пройдет 4 марта...
Знаем мы эти "оскары", наслышались - если Андрюха Звягинцев получит Оскара, значит он переспал с похотливым грязножопым "вайнштейном".
ugiazov 03 марта 2018 | 09:37
Что об этом фильме скажут в российском кинопрокате?
daos15 03 марта 2018 | 09:41
ugiazov: Как и везде - НИЧЕГО)
proxit 03 марта 2018 | 09:37
После бездарного Левиафана и нынешнего Золотого медведя за Touch Me Not более чем закономерно...
ugas 03 марта 2018 | 09:54
proxit: Смотрите мультики от Окурка, на бОльшее-то ума все равно нет.
proxit 03 марта 2018 | 10:12
ugas:
Милая ватная бабуся, требуйте от Путина больше кокса для креативности...
ugas 03 марта 2018 | 09:50
Молодец, Звягинцев! Поздравляем!
daos15 03 марта 2018 | 09:53
ugas: У меня кошка сегодня посрала, МОЛОДЕЦ! Результат ОДИН. Но Оскара за это не получит, сволочи ))))
rihard 03 марта 2018 | 10:01
daos15: Это к Путину, он любит рисовать вид кошек сзади .
skvorec 03 марта 2018 | 09:55
Звягинцев снимает кино в России на европейские сюжеты и втюхивает их европейцам. Откуда в России волонтерские движения?!
farter 03 марта 2018 | 09:57
skvorec: про Лизу Алерт не слышали?
skvorec 03 марта 2018 | 10:46
farter: и что? Это совсем не массовое движение, не характерное для России движение. У нас есть гей-клубы. Будем говорить, о высокой толерантности россиян? Художественное произведение призвано обобщать социальные явления. Для конкретики есть другой жанр - документальный.