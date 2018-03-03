Три матча пройдут сегодня в 21-м туре чемпионата России по футболу
Претенденты на медали примут команды из нижней части таблицы. В 14 часов в Москве ЦСКА сыграет с «Уралом». В 16:30 в Санкт-Петербурге «Зенит» встретится с пермским «Амкаром». И завершится игровой день в Краснодаре, где местный клуб примет «Ростов». Начало игры в 19 часов.
Комментарии3
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vilingrad 03 марта 2018 | 09:33
Зачем России футбол? Кривоногие пацаны из заснеженных городков в трусах типа как бразильцы:)
gregor 03 марта 2018 | 09:35
Три матча пройдут сегодня в 21-м туре чемпионата России по футболу
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Нечего ерундой заниматься ..., всех забрать,посадить в автобусы и на добровольный митинг за Путина .
wuwer 03 марта 2018 | 09:37
Какой футбол...Родина в опасности...все на путинг...
ты проголосовал за ОБЕЗЬЯНУ с ГРАНАТОЙ?