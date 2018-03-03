Три матча пройдут сегодня в 21-м туре чемпионата России по футболу

Претенденты на медали примут команды из нижней части таблицы. В 14 часов в Москве ЦСКА сыграет с «Уралом». В 16:30 в Санкт-Петербурге «Зенит» встретится с пермским «Амкаром». И завершится игровой день в Краснодаре, где местный клуб примет «Ростов». Начало игры в 19 часов.