В американском штате Мэриленд из-за непогоды объявлено чрезвычайное положение
Разрушительные порывы ветра от шторма «Райли» валят деревья, создают опасные условия для людей. Также имеют место перебои с подачей электроэнергии, говорится в заявлении офиса губернатора. Отмечается, что опасность может сохраняться и в течение субботы.
Штормовые ветра, сопровождаемые ливнями, двигаются в северо-восточном направлении. В некоторых районах страны зафиксированы наводнения и сильные снегопады. Согласно последним данным, число оставшихся без электроэнергии потребителей превысило 2 миллиона 200 тысяч человек. По меньшей мере пятеро погибли.
В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено более 430 рейсов, а всего по стране около 3 тысяч.
Комментарии3
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ebyvenediktova 03 марта 2018 | 09:30
Это Россия испытывает на Пиндостане новое оружие разрушительного характера - всё Пиндостану приходит полный пистец! Пиндосы спасайтесь куда можете, прячтесь в конуры, зарывайтесь в землю, но мы вас достанем везде и уничтожим!!!!)))) А лучше сразу лезьте в петлю, мы не против!!!!
mavreh 03 марта 2018 | 09:35
ebyvenediktova: дада! Она и на Марсе испытывала климатическое оружие. Теперь там пустыня!
cukker 03 марта 2018 | 09:38
вражий штат, выбрали русофоба Кардина, должны понести наказание, будут башкой думать, а не ж.