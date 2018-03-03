В американском штате Мэриленд из-за непогоды объявлено чрезвычайное положение

Разрушительные порывы ветра от шторма «Райли» валят деревья, создают опасные условия для людей. Также имеют место перебои с подачей электроэнергии, говорится в заявлении офиса губернатора. Отмечается, что опасность может сохраняться и в течение субботы.

Штормовые ветра, сопровождаемые ливнями, двигаются в северо-восточном направлении. В некоторых районах страны зафиксированы наводнения и сильные снегопады. Согласно последним данным, число оставшихся без электроэнергии потребителей превысило 2 миллиона 200 тысяч человек. По меньшей мере пятеро погибли.

В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено более 430 рейсов, а всего по стране около 3 тысяч.