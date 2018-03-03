"Президент США Дональд Трамп по рекомендации врача сел на диету"

Он вынужден отказаться от любимых чизбургеров в пользу более здоровой пищи. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники в окружении главы государства. По их данным, главный врач Белого дома Ронни Джексон в январе довел до сведения 71-летнего главы государства, что тот находится на грани ожирения. Вес Трампа составлял 108 кг при росте 190 см. Согласно нормативам американского Центра контроля и профилактики заболеваний, это всего на 400 г меньше нижней границы ожирения. Как утверждает Блумберг, Джексон посоветовал президенту потреблять меньше углеводов и жиров, по мере возможности исключить из рациона говядину, а также уделять время ежедневным физическим упражнениям. Примечательно, что обратить внимание на питание рекомендовано не только хозяину Белого дома, но и большей части его сотрудников.