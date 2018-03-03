Президент США Дональд Трамп по рекомендации врача сел на диету
Он вынужден отказаться от любимых чизбургеров в пользу более здоровой пищи. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники в окружении главы государства. По их данным, главный врач Белого дома Ронни Джексон в январе довел до сведения 71-летнего главы государства, что тот находится на грани ожирения. Вес Трампа составлял 108 кг при росте 190 см. Согласно нормативам американского Центра контроля и профилактики заболеваний, это всего на 400 г меньше нижней границы ожирения. Как утверждает Блумберг, Джексон посоветовал президенту потреблять меньше углеводов и жиров, по мере возможности исключить из рациона говядину, а также уделять время ежедневным физическим упражнениям. Примечательно, что обратить внимание на питание рекомендовано не только хозяину Белого дома, но и большей части его сотрудников.
Комментарии9
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perestarok 03 марта 2018 | 09:28
"Президент США Дональд Трамп по рекомендации врача сел на диету"
Врач посоветовал Трампу, чтобы США съедали меньше стран, а то будет несварение.
chapter_2 03 марта 2018 | 09:37
perestarok: Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России, введенные в 2014 г. в связи с национальной чрезвычайной ситуацией в Украине. Санкции США - это американская "диета" для России.
shicotus_live 03 марта 2018 | 09:59
Как то вспомнилось))
Он лег, он сел, он встал — И все на счетчик...
perestarok 03 марта 2018 | 10:04
chapter_2: "Санкции США - это американская "диета" для России."
Это стимул к развитию России.
ebyvenediktova 03 марта 2018 | 09:33
Хорошо что не на фуй посадил его доктор!
vezdehod 03 марта 2018 | 09:40
Пора...Нан уже Восемнадцать лет сидит на "Диете" и - прекрасно выглядит (благодаря ботокусу)
prof57 03 марта 2018 | 09:41
Ну правильно. После просмотра выступления Путина ему не хватило самого большого памперса....
pusto1 03 марта 2018 | 09:47
к вопросу о том, у кого памперсы больше
maikl5301 03 марта 2018 | 10:06
Шо, гастрит старика замучил после заявлений Путина о новых вооружениях? )