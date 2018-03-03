Съезд незарегистрированной «Партии Прогресса» должен был пройти сегодня

Он не состоится из-за внезапного отказа предоставить помещение. Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

В своем блоге Алексей Навальный отметил, что подготовка мероприятия потребовала огромного количества усилий и средств.