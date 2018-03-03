В Германии арестован предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук
Суд отказался отпустить его под залог из-за тяжести обвинения. В берлинской тюрьме он будет находиться до решения вопроса об экстрадиции в Россию.
Российская сторона будет добиваться выдачи подозреваемого. Об этом «Эху Москвы» рассказал пресс-секретарь посольства России в Германии Денис Микерин. Он добавил, что срок, установленный для передачи документов необходимых для экстрадиции – 40 дней.
Адвокат задержанного в свою очередь сообщил, что запрос России о выдаче Ковальчука будет проходить в обычном порядке и займет не меньше полугода. Сам Ковальчук попросил суд не экстрадировать его в Россию.
Комментарии4
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kottigr1 03 марта 2018 | 09:31
Лучших путинистов и патриотов винтят... Кто же теперь кокс Путина продавать будет ?
igor20012 03 марта 2018 | 09:39
Не такая крупная фигура, этот Ковальчук, чтобы отправлять кокс диппочтой, он просто исполнитель, но не заказчик.
karlan90 03 марта 2018 | 09:39
Блин, украинская фамилия пять... ))) Счас начнется за поребриком))
zaryad 03 марта 2018 | 09:45
стрелочника нашли, дело замяли... ну, и ладушки...