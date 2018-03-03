В Германии арестован предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук

Суд отказался отпустить его под залог из-за тяжести обвинения. В берлинской тюрьме он будет находиться до решения вопроса об экстрадиции в Россию.

Российская сторона будет добиваться выдачи подозреваемого. Об этом «Эху Москвы» рассказал пресс-секретарь посольства России в Германии Денис Микерин. Он добавил, что срок, установленный для передачи документов необходимых для экстрадиции – 40 дней.

Адвокат задержанного в свою очередь сообщил, что запрос России о выдаче Ковальчука будет проходить в обычном порядке и займет не меньше полугода. Сам Ковальчук попросил суд не экстрадировать его в Россию.