Владимир Путин хочет, чтобы власти США, обвинившие 13 россиян во вмешательстве в выборы, предоставили доказательства

Владимир Путин хочет, чтобы американские власти, обвинившие 13 россиян во вмешательстве в президентские выборы, предоставили официальные документы, доказывающие их вину. По его словам, для уголовного преследования в России необходим официальный запрос российскому генпрокурору. «Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — отметил президент в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что Россия не может преследовать никого, кто не нарушал законодательство страны.