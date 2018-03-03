Владимир Путин хочет, чтобы власти США, обвинившие 13 россиян во вмешательстве в выборы, предоставили доказательства
Владимир Путин хочет, чтобы американские власти, обвинившие 13 россиян во вмешательстве в президентские выборы, предоставили официальные документы, доказывающие их вину. По его словам, для уголовного преследования в России необходим официальный запрос российскому генпрокурору. «Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — отметил президент в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что Россия не может преследовать никого, кто не нарушал законодательство страны.
Комментарии44
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rus 03 марта 2018 | 09:18
Ну а как без доказательств? Мы же печеньки, как некоторые не раздавали.
russkie_za_sverjenie 03 марта 2018 | 09:24
rus: выфсеврете!!! Авыдокажите!! Ихтамнет!!
gordy 03 марта 2018 | 09:31
"По его словам, для уголовного преследования в России необходим официальный запрос российскому генпрокурору."
При чем тут российский прокурор? Их ведь преследуют в Америке - вот американским присяжным на суде и предъявят.
pavelmistery 03 марта 2018 | 09:37
"Владимир Путин хочет"
Когда повзрослеешь, тогда и поговорим! )
shicotus_live 03 марта 2018 | 09:40
Ни хрена эти русские варвары не понимают))
Светлоликие Американцы достигли уже таких высот демократии и справедливости, что никаких доказательств предоставлять никому не обязаны. Любое слово солнцеликих туземцы обязаны воспринимать как приказ и руководство к действию. Поскольку русские почему то этих очевидных вещей не понимают, они должны быть уничтожены.)))
proxit 03 марта 2018 | 09:32
russkie_za_sverjenie:
Жаль, что Крымская вата дала смачного пендаля гидным революционерам, а могли бы жить в Европе и наслаждаться укро демократией.
skulllll 03 марта 2018 | 09:35
russkie_za_sverjenie: Я тоже предлагаю всех " борцунов" сажать без доказательств.
А на просьбу предоставить доказательства отвечать:" выфсёврете!! авыдокажите!!"
Я думаю борцунам понравится)
vezdehod 03 марта 2018 | 09:36
.Если дедушка хочет, то необходимо выполнить его желание, но - пусть он докажет это.
rus 03 марта 2018 | 10:24
russkie_za_sverjenie: ... Ихтамнет!!
:-)) Россия идет!
vilingrad 03 марта 2018 | 09:29
rus: А ху-ху Вове не хо-хо?
А вы докажите, что они НЕ виноваты:)
shlevet 03 марта 2018 | 09:33
vilingrad: //...А вы докажите, что они НЕ виноваты...//
Правильно, долой презумпцию невиновности.
А то, ишь расслабились
el_borz 03 марта 2018 | 09:36
Это правильно.И дело должно рассматриваться в Басманном суде.
shlevet 03 марта 2018 | 09:43
el_borz: Главное, что в Бассманном суде люди не сводят счеты с жизнью как в их трибуналах
el_borz 03 марта 2018 | 10:02
shlevet: Ага! Просто они не успевают дожить до басманного правосудия в матросско-бутырских изоляторах.ПишЫ ищО.!
shlevet 03 марта 2018 | 10:07
el_borz: //...они не успевают дожить...//
Людям вообще свойственно умирать.
Но если ты знаешь конкретный случай ликвидации подследственного у нас, напишЫ иЗЧО =)):-)
fig_wam 03 марта 2018 | 09:35
rus: Дураков нет уже в США.
Рни уже предоставляли России документы по хакерам.
Чтобы Россия их выдала..
После этого хакеры пропадали. Им меняли документы и Россия заявляла, что таких людей нет вообще. делись куда-то.
После этого США перестали запросы направлять, а стали отслеживать хакерпов и отлавливаит их при выезде за границу.
А РПорссии осталось только визжать, что так нельзя.
А США говорят, что можно. И получается, что можно.
Уже несколько русских хакеров хорошие сроки в США получили.
---------------
Российскому хакеру Роману Селезневу дали еще 14 лет тюрьмы
Суд американского штата Джорджия приговорил Романа Селезнева — сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева и прославленного кардера — к 14 годам тюремного срока
До этого Селезнев уже получил 27 лет тюрьмы
В апреле 2017 года федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приговорил хакера к 27 годам лишения свободы, поскольку тот был признан виновным по 38 преступным эпизодам из 40.
В обвинительном приговоре суда Сиэтла значилось следующее: «Информация правоохранительных органов США о расследовании дела "очевидно, передавалась господину Селезневу". Действительно, у него были контакты среди сотрудников ФСБ. В ходе переписки Селезнева с агентом под прикрытием в 2008 году обвиняемый рассказал, что находится под защитой благодаря контактам в Центре информационной безопасности ФСБ». В документе также говорится о том, что в ФСБ были в курсе его деятельности.
так что отсидит 40 лет и с чистой совестью на свободу.
rus 03 марта 2018 | 10:46
fig_wam: ...Российскому хакеру Роману Селезневу дали еще 14 лет тюрьмы...
Так это он президента Трампа выбрал пиндосам?! Вот что значит русский - один в поле воин!
fig_wam 03 марта 2018 | 10:56
rus: Не мог он Трампа выбирать. Он к тому времени, хотя и был 3 года уже в американской тюрьме, но американское гражданство не имел.
В тюрьме его не дают.
Может сифилис он там от негров заимеет, но не гражданство.
ura_123 03 марта 2018 | 09:53
rus: Кому раздавали печеньки?
detul 03 марта 2018 | 09:25
Американский суд в доказательствах не нуждается. Потому что он демократический. !!!
tonight 03 марта 2018 | 09:36
detul: Вы будете отрицать что вмешивались?
detul 03 марта 2018 | 09:44
tonight: Как в любом спорном вопросе, сначала обвиняющая сторона предъявляет свои доказательства, потом ответчик решает, будет он отрицать свою пока еще гипотетическую вину, или нет. Только в демократических режимах можно обвинять не представляя доказательств, и определяя виновного путем либерального мышления.
andy116k 03 марта 2018 | 09:25
Доказательства не могут быть предоставлены, поскольку они совершенно секретные. Но поверьте на слово они неопровержимые.
kaputvsemu 03 марта 2018 | 09:26
Ну вот Путин и впрягся за повара. Потому что повар такой же его кошелек, как и виолончелист, и прочие друзья-знакомые с низкой социальной ответственностью.
ansata 03 марта 2018 | 09:29
kaputvsemu: Он не за него впрягся. Он за себя в первую очередь впрягся. Без его санкции ни один "повар" бы не рыпнулся.
kaputvsemu 03 марта 2018 | 09:32
ansata: ну дык я так и говорю - за свой кошелёк впрягся
cukker 03 марта 2018 | 09:26
хорошенькое определение перед выборами в Конгресс. американцы должны знать, что это сборище авантюристов, готовых их подставить под российские ракеты и не ходить голосовать за этих тварей. Маккейна уже наказал бог. не окочурился еще змееныш из ямы?
vilingrad 03 марта 2018 | 09:31
cukker: американцы должны знать"
Американцы ложили: на Путина, на Россию, лично на тебя. Наверное. Кто их знает, пиндосов:)
gvzdk 03 марта 2018 | 09:32
cukker: ну тогда им лучше сразу Путина туда выбирать, они наверное так и сделают - перепуганы на смерть!
ostanovka 03 марта 2018 | 09:27
Продолжает играть несознанку.
Выглядит как полный идиот.
Его хотелки вообще никого не тревожат.
nik213 03 марта 2018 | 09:29
"Владимир Путин хочет..."
Смешно читать.
grashupfer 03 марта 2018 | 09:30
Хочет он... Ишь ты... Да знаем уж все его хотелки). По правде говоря, этот сбрендивший, не на шутку расхотевшийся старичок давненько уже в скорбном доме должен иметь своё место. И на всякий случай - быть там крепко привязанным. А там уж- хотеть ему будет позволено всё, что только его больная душонка возжелает. Захочет, например, утку больничную - будет ему утка.
dilevski1973 03 марта 2018 | 09:30
Рыбка расскажет,если не грохнут. Ну или придумает. Жить то хочется. ...
gregor 03 марта 2018 | 09:31
Дважды два равно четыре .... сказали математики .
А вы пришлите доказательства ,сказал Путин .
Так посмотрите в таблицу умножения , предложили математики .
А у нас в России , от имени Кремля и РПЦ ,решили ,что дважды два равно 5 .
И все 86% нар ....т.есть населения с телевизором , с этим согласны сразу и моментально ,мало того ,предлагают не 5 ,а все 7 . С бурными и продолжительными аплодисментами .
Так что ...ваши утверждения нам ......... . Мы особые ,у нас лишняя одна есть ....
ну вы сами знаете ... . Поэтому у нас и нет ни дорог ,ни друзей .
us101 03 марта 2018 | 09:33
Кто нибудь, верните этому неадеквату его кокаин. Не видете, у человека истерика?!
tonight 03 марта 2018 | 09:39
us101: Мнда с коксом они прокололись. Кто ж их так подставил?
ostanovka 03 марта 2018 | 10:33
us101: кокаин вредно.
Особенно в пожилом возрасте.
grishakras 03 марта 2018 | 09:34
Хотеть не вредно.
goshan31 03 марта 2018 | 09:38
Владимир путин теперь замучается пыль по судам глотать!
civilist 03 марта 2018 | 09:38
так у гаранта под боком г-н Барщевский, он же работал в штатах. Пусть объяснит гаранту расклад по доказательствам в делах публичного обвинения (народ штата против...), присущих английским правовым традициям. делов-то.
vladimirgornitsky 03 марта 2018 | 09:39
Сперва, когда становится известно о преступлении, говорят, что вообще ничего не было, все выдумано или провокация (особенно хороши в этом смысле были версии о Боинге, набитом замороженными покойниками)
Когда появляются подтверждения, требуют юридических доказетельств.
Когда доказательства предъявляют, заявляют, что это не доказательства и непременно вспоминают прорбирку с порошком (хотя отрицание наличия советских ракет на Кубе при наличии данных аэрофотосъемки выглядело более впечатляюще), вспоминают о презумпции невиновности, заявляют, что виновность устанавливает только суд.
Когда подлинность доказательств подтверждает суд, заявляется, что суд принимает политические решения.
Птому что человек, без которого нет России, по его собственным словам никогда не делает ошибок. И тем более не совершает преступлений.
opiatnovyi63 03 марта 2018 | 09:40
Он добавил, что Россия не может преследовать никого, кто не нарушал законодательство страны.
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Опять соврал! В России преследуют граждан за инакомыслие и за всё, что не нравится воровской власти!
shmuel63 03 марта 2018 | 09:52
"Он добавил, что Россия не может преследовать никого, кто не нарушал законодательство страны." - ну, а наемники-"вагнеровцы" нарушают, и их тоже не преследуют
ivan127_4 03 марта 2018 | 10:48
Боюсь даже представить, что у обвиняющей стороны (США) нет никаких доказательств. Какими же шулерами они окажутся?!