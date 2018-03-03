На столичном стадионе «Лужники» сегодня пройдет митинг-концерт в поддержку Владимира Путина
В преддверии акции продолжают появляться все новые сообщения об организованном характере участия в ней. По разнарядкам, будут задействованы студенты, ветераны и бюджетники.
За некоторыми группами организованной поддержки с самого начала закрепили конкретные места на трибунах стадиона «Лужники». Cпециализированные сайты до последнего продолжают набирать на митинг платную массовку. Оплата за участие как правило составляет 500 рублей. Для подвоза участников предвыборной акции выделят общественный транспорт. Присоединиться к концерту с участием Владимира Путина и звезд отечественного шоу-бизнеса должны работники целого ряда столичных бюджетных учреждений. Координаторам таких групп направлены разнарядки с указанием числа участников, требованием подготовить транспаранты определенного размера и с лозунгами из согласованного заранее списка. Несмотря на то, что вход бесплатный, в вузах и землячествах ряда российских регионов на концерт выдают билеты. Их будут проверять специально набранные волонтеры. Входные станут и формой отчетности за посещение мероприятия. Мониторинг соцсетей показывает, что свозить в «Лужники» людей будут ведомственным транспортом. Обещаны сухие пайки и горячий чай. Из формальностей – необходимость иметь при себе паспорт. В отдельных случаях участников митинга проверит и ФСО. Отдельно оговаривается, что число участников от той или иной организации не должно превышать числа выделенных для них билетов. Дело в том, что задействованы сотни, если не тысячи разного рода культурных центров, компаний, землячеств, советов ветеранов и вузов.
В телеэфире последние дни активно идет реклама митинга-концерта в поддержку Владимира Путина. В столичной мэрии ранее сообщили, что акция согласована.
Комментарии35
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andy575 03 марта 2018 | 09:13
Вот и хорошо,лишний раз засветятся путинские прихлебаи и очколизы. Чтоб у них яйца к сцене примерзли (у кого еще есть) И бабам не хворать!
patrik02 03 марта 2018 | 09:17
На столичном стадионе «Лужники» сегодня пройдет митинг-концерт в поддержку Владимира Путина...
Этот митинг-концерт - главное событие года. Музыка, танцы, кокаин чемоданами - жопой нюхай, плюс ещё 500 рябчиков, как с куста снял.
gordy 03 марта 2018 | 09:34
"... продолжают появляться все новые сообщения об организованном характере участия в ней. По разнарядкам, будут задействованы студенты, ветераны и бюджетники."
Добровольцев нет?
cobakin 03 марта 2018 | 09:55
gordy:
А для чего народные фронты ?
Все в атаку, за путина , за озеро, нельзя же допустить обнищание власти !
vilingrad 03 марта 2018 | 09:51
patrik02: Вылезет, пустит крокодиловую слезу:" так братья, 18 го марта умерем же под Москвой!"
Умереть? За эту мелочь?
vezdehod 03 марта 2018 | 10:06
Попробовала бы столичная мэрия Не согласовать данную "Акцию" - Собянин уже бы пас своих оленей в Тундре.
shlevet 03 марта 2018 | 09:14
Блин, я бюджетник, почему мне никто не предлагает поучаствовать в этом мероприятии.
Даже обидно
her 03 марта 2018 | 09:20
shlevet: Блин, я бюджетник, почему мне никто не предлагает поучаствовать в этом мероприятии.
Даже обидно
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Значит не достаточно хорошо лижешь ж*пу путинской власти. Не заслужил. Старайся лучше. :-)
shlevet 03 марта 2018 | 09:22
her: //...Значит не достаточно хорошо лижешь ж*пу путинской власти....//
Конечно, я же ведь не брал мастер класс у тебя =)):-)
nanaryfour 03 марта 2018 | 09:28
her: Хохлотролль, батареи прикрутил как Педя алканавт велел? А то смотри СБУ в сепары запишет.
vilingrad 03 марта 2018 | 09:44
nanaryfour: А тебя прикупили на путинг? С твоей зомбекотячьей рожей может на трибуну позовут, мяукнуть страстно:" Оооо, путинмойпрезидент... такой противный...":)
vilingrad 03 марта 2018 | 09:42
shlevet: почему мне никто не предлагает "
Даже как мебель или попка на путинге ты никому не интересен... сними шлюху, поплачься ей в сисю, говорят- легчает:)
shlevet 03 марта 2018 | 10:04
vilingrad: //...или попка...//
Почему у вас, у либерастни всё сводится к заднице, это ваш главный рабочий инструмент? =)):-)
vezdehod 03 марта 2018 | 10:10
shlevet:
Блин, я бюджетник, почему мне никто не предлагает поучаствовать в этом мероприятии.
Даже обидно
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Истинным патриотам нечего предлагать - они Должны заголя свою задницу, первыми прибежать на данное мероприятие и бысь с ней в первых рядах, чтобы царь батюшка их "поимел".
shlevet 03 марта 2018 | 10:14
vezdehod: //...Истинным патриотам нечего предлагать - они Должны заголя свою задницу,...их "поимел".//
Не знаю как у меня с патриотизмом, не мне судить, но ваши либеральные ценности, образы жизни и руководства к действию прошу мне впредь не предлагать.
Мне до Вас далеко =)):-)
barssuk 03 марта 2018 | 09:18
Шабаш уродов
proxit 03 марта 2018 | 09:30
barssuk:
Не сердитесь на русских за то, что они завидуют наскаканным гидными евро украинцами покращений и прочего незалежномора...
Русская вата хоть и ерепенится, но успешно строит небоскрёбы и автобаны, пользуется китайскими айфонами и компами, русифицирует программы и с удовольствием пользуется БМВ и Тойотами, а также Русской свободой и свободой слова...
vilingrad 03 марта 2018 | 09:48
proxit: Русская вата хоть и ерепенится, но успешно строит небоскрёбы и автобаны, "
Ты еще тисни: автомобили...Автобаны? Не сердитесь на некоторых русских за то, что они под действием дешевых галлюциногенов херню несут... это успешное использование боярышника и паленой водяры. Свободой слова онЕ пользуются- в пределах методички:)
kir_pich_101 03 марта 2018 | 10:00
barssuk: Путинг в Нужниках...
mardian 03 марта 2018 | 09:19
Реальные доходы населения падают четвертый год подряд.40% имеют доходы ниже чем в советское время."Люди холопского звания-сущие псы иногда;чем тяжелей наказание -тем им милей господа" Некрасов.
nik213 03 марта 2018 | 09:24
mardian:
Приходит ему уж конец,
Но слово его всё едино,
Хвалит он своего господина...
specsalos 03 марта 2018 | 09:19
Сборище дешевых, одноразовых политических проституток.
wargen 03 марта 2018 | 09:20
Надеюсь Патрушев успеет прилететь, без него вечер обещает быть мрачным.
bratec_kot 03 марта 2018 | 09:24
А мультики покажут?
bratec_kot 03 марта 2018 | 09:26
А че так дешево по 500 рябчиков всего. Собянин пять лет назад по косарю давал
igor20012 03 марта 2018 | 09:27
Теперь понятно, для чего готовили эти 400 кг кокса-каждому пришедшему на митинг-дозу кокса !
bratec_kot 03 марта 2018 | 09:31
igor20012:
Митинг будет тематический: " Дорожками Путина"
john_connor 03 марта 2018 | 09:27
"...всползает по сцене старик Козлодоев - пронырливый как коростель...."
j_partizan 03 марта 2018 | 09:28
Не понял, митинг "За сильную Россию" или "За сильную Власть"?
Власть и народ по разные стороны баррикад.
Власть = олигархи = воры.
neyexo 03 марта 2018 | 09:29
Ну зачем этот шум, ясно же, важное дело нельзя пускать на самотек.
bratec_kot 03 марта 2018 | 09:33
Айн, цвай полицай.
Марш на путинг, русиш швайн!!!
cherepovets 03 марта 2018 | 09:38
Москва. Политические массовки. Оплачивается ⇒ 3.03 митинг-концерт в Лужниках
Модератор: Огороднов Иван
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Уважаемые организаторы политический акций!
В связи с тем, что участники форума, оставляющие свои координаты в темах, зачастую подвергаются телефонному террору со стороны членов противоборствующих партий, убедительная просьба записывать на политические мероприятия строго через ЛС, почту или по телефону.
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3.03 митинг-концерт в Лужниках
Сообщение NA-ROD.TV » 27 фев 2018, 18:00
3 марта состоится праздничный митинг-концерт в Лужниках с участием звезд!
Приглашаем зрителей всех возрастов. Берите с собой родственников и детей от 7 лет
Мероприятие проходит на спортивной арене Лужников!
Одевайтесь теплее и, обязательно возьмите теплые подстилки на сидения!
Для вас будут выступать Валерия, Полина Гагарина, Николай Басков,
Стас Михайлов, Алексей Воробьев, Филипп Киркоров и др
Запись : здесь на форуме,
либо в личку,
по телефонам: 8915 357 08 77, или 8916 240 99 67
либо WhatsApp +79152570877
Будьте внимательны! Записывайтесь по одному из вариантов!
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))))))) Вот и вся поддержка ВВП. За 500 рублей граждане маму готовы продать-не то что родину. https://massovki.net/viewtopic.php?f=12&t=317472&sid=a69310c9efc7902fc7080bbb9cba17a7
cobakin 03 марта 2018 | 09:46
Митинг - концерт, бомбить - Воронеж, народный - фронт, воровать - Кремль, расстрел через повешивание , кинжал - в - жопу,
Сколько новых слов придумали.
oneoretwo 03 марта 2018 | 09:58
"любовь" за деньги - это проституция...
vafen 03 марта 2018 | 10:08
Неужели москвичи такие падкие на подкуп?! А куда смотрит ЦИК, если это нарушение закона - подкуп избирателей?