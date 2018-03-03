На столичном стадионе «Лужники» сегодня пройдет митинг-концерт в поддержку Владимира Путина...

В преддверии акции продолжают появляться все новые сообщения об организованном характере участия в ней. По разнарядкам, будут задействованы студенты, ветераны и бюджетники.

За некоторыми группами организованной поддержки с самого начала закрепили конкретные места на трибунах стадиона «Лужники». Cпециализированные сайты до последнего продолжают набирать на митинг платную массовку. Оплата за участие как правило составляет 500 рублей. Для подвоза участников предвыборной акции выделят общественный транспорт. Присоединиться к концерту с участием Владимира Путина и звезд отечественного шоу-бизнеса должны работники целого ряда столичных бюджетных учреждений. Координаторам таких групп направлены разнарядки с указанием числа участников, требованием подготовить транспаранты определенного размера и с лозунгами из согласованного заранее списка. Несмотря на то, что вход бесплатный, в вузах и землячествах ряда российских регионов на концерт выдают билеты. Их будут проверять специально набранные волонтеры. Входные станут и формой отчетности за посещение мероприятия. Мониторинг соцсетей показывает, что свозить в «Лужники» людей будут ведомственным транспортом. Обещаны сухие пайки и горячий чай. Из формальностей – необходимость иметь при себе паспорт. В отдельных случаях участников митинга проверит и ФСО. Отдельно оговаривается, что число участников от той или иной организации не должно превышать числа выделенных для них билетов. Дело в том, что задействованы сотни, если не тысячи разного рода культурных центров, компаний, землячеств, советов ветеранов и вузов.

В телеэфире последние дни активно идет реклама митинга-концерта в поддержку Владимира Путина. В столичной мэрии ранее сообщили, что акция согласована.