Экс-губернатор Рио-де-Жанейро должен отсидеть в тюрьме целый век
По итогам очередного уголовного процесса Сержиу Кабрал признан виновным в отмывании денег и приговорен почти к 13, 5 годам. Речь идет о пятом обвинительном вердикте, который касался покупки драгоценностей для сокрытия коррупционных средств. С учетом последнего приговора бывший чиновник уже получил в общей сложности 100 с лишним лет наказания.
Комментарии4
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mmm_333 03 марта 2018 | 08:39
И таки отседит, а потом выйдет на волю исправившимся человеком.
ansh 03 марта 2018 | 08:42
То ли дело в России - губеры, в среднем, получают не больше 10.
А там - УДО, амнистии, и на свободу, с чистой совестью, к заначкам...
potssovetsky 03 марта 2018 | 09:28
Не волнуйтесь, мы не бюрократы. Отсидите, сколько сможете!
messija 03 марта 2018 | 10:00
Нормальный пацан. Просто не повезло со страной.