Экс-губернатор Рио-де-Жанейро должен отсидеть в тюрьме целый век

По итогам очередного уголовного процесса Сержиу Кабрал признан виновным в отмывании денег и приговорен почти к 13, 5 годам. Речь идет о пятом обвинительном вердикте, который касался покупки драгоценностей для сокрытия коррупционных средств. С учетом последнего приговора бывший чиновник уже получил в общей сложности 100 с лишним лет наказания.