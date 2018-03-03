Z Архив новостей новости
5 4 6 497
08:32, 03 марта 2018

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро должен отсидеть в тюрьме целый век

По итогам очередного уголовного процесса Сержиу Кабрал признан виновным в отмывании денег и приговорен почти к 13, 5 годам. Речь идет о пятом обвинительном вердикте, который касался покупки драгоценностей для сокрытия коррупционных средств. С учетом последнего приговора бывший чиновник уже получил в общей сложности 100 с лишним лет наказания.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mmm_333 03 марта 2018 | 08:39

И таки отседит, а потом выйдет на волю исправившимся человеком.

ansh 03 марта 2018 | 08:42

То ли дело в России - губеры, в среднем, получают не больше 10.
А там - УДО, амнистии, и на свободу, с чистой совестью, к заначкам...

potssovetsky 03 марта 2018 | 09:28

Не волнуйтесь, мы не бюрократы. Отсидите, сколько сможете!

messija 03 марта 2018 | 10:00

Нормальный пацан. Просто не повезло со страной.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 443 6 5109 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 26 февраля Поздравить…

5 330 6 6469 26.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 290 6 6838 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 260 6 6954 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 354 6 25801 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 140 6 11146 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 71 6 5856 02.03
Kполитика, общество, мнения
Новости

Система противоракетной обороны США окружит Россию кольцом более чем из 400 ракет Об этом рассказал замминистра обороны России Александр Фомин…

5 84 6 7246
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 204 6 18143 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 185 6 16446 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите голосовать за войну? Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…

5 61 6 5479 02.03
Kобщество, политика, выборы, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 117 6 11086 02.03
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 102 6 9700 27.02
Блоги

+ Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть…

5 438 6 43421 01.03
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ За кого голосует Ходорковский? За кого голосует Ходорковский? И о том, зачем вообще вставать с дивана и идти на выборы президента 18 марта…

5 205 6 34451 24.02
Kполитика, выборы-2018, общество, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Приглашаем всех латышей в гости в Чечню Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. И теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд…

5 89 6 8940 26.02
Kлатвия, чечня, власть, события

Популярное за неделю

Новости

Американскому математику удалось вычислить сроки следующей мировой войны Аарон Клаузет пришел к выводу, что периоды мирного существования и войны чередуются с интервалом примерно 100-140 лет…

5 33 6 25529
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 196 6 184390 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 102 6 9700 27.02
Блоги

Елена Коренева актриса

Зачем комментировать такую ерунду и расстраивать Лию? Лия не могла говорить о своей ненависти к победе наших хоккеистов на Олимпийских играх и ждать и желать, когда, наконец, их поймают на употреблении мельдония. Лия так не разговаривает и не мыслит…

5 605 6 310504 25.02
Kобщество, ахеджакова, спорт, сми, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Горы аргентинского кокаина Горы аргентинского кокаина Согласитесь, что история с Аргентинским кокаином, который через посольство России доставлялся в Европу, захватывает дух!..

5 133 6 139466 27.02
8читать ;смотреть
Kаргентина, рф, наркотики, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6736060
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3323527

Сегодня в эфире