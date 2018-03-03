Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений найдут применение в гражданских областях
Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений, о которых он рассказывал в послании федеральному собранию, найдут применение в гражданских областях.
По словам Путина, новейшие российские вооружения стали возможны благодаря современным материалам, которых нет у других стран.
Комментарии71
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vaka257 03 марта 2018 | 08:40
Чего дед несёт ?!Сам себе отчёт уже не даёт...Летающие атомные реакторы ,где он собирается применить,если в природе такие не существуют?!...
her 03 марта 2018 | 08:45
Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений найдут применение в гражданских областях
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Проходили уже в 90-х. Ни хрена из этого не выходит.
Вместо того чтобы беспокоиться о благосостоянии нищего российского населения, этот липовый президент занимается херней, ракеты строит как младший ыН. :-)
skulllll 03 марта 2018 | 08:48
her: Чё ты там в 90-е проходил, her моржовый?
sam_debilov 03 марта 2018 | 08:49
her: В гражданских областях увеличится производство фанеры и резины для изготовления фанерных и надувных макетов новых вооружений!
tour 03 марта 2018 | 08:52
sam_debilov:
Как бы так договориться, чтоб Патрушев всё-таки за чемоданами слетал да и привез бы кокс уже, наконец. Потому, что с ним, получается, Кремль у нас хотя бы более-менее предсказуемым был. Но кто ж знал, что его с обычной муки так вштыривать начнёт!..
sam_debilov 03 марта 2018 | 08:57
tour: Путинская команда возит кокс пароходами начиная с 90-х годов.
Запасов кокса они себе сделали предостаточно.
ramen 03 марта 2018 | 09:19
tour: Вот-вот... Мальцев, как обычно, оказался прав... насчёт "...и что они там вштыривают? ...все на спайсах сидят" (цитата из поза-позапрошлогоднего Мальцева)
tvitov66 03 марта 2018 | 08:58
sam_debilov: для макетов новых вооружений вполне достаточно высокодуховного хвороста, скреПОНОСного лыка и православнутой бересты
shicotus_live 03 марта 2018 | 08:59
Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений найдут применение в гражданских областях...
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Ну и правильно. На хрена наступать на советские грабли? Цикл должен быть естественным, от оборонки в гражданку и коммерческое использование. Тем более, что предприятия ВПК обязали на 50% гражданской продукции.
vasilevich58 03 марта 2018 | 09:03
Сначала наш узурпатор наврал с три короба, а теперь врёт о своём вранье!
opiatnovyi63 03 марта 2018 | 09:06
vasilevich58: Рогозин хвастался усовершенствованными батутами, Этот ударился в новые материалы!
shicotus_live 03 марта 2018 | 09:16
vasilevich58: ))))) То то я и смотрю. как америкосы засуетились)) Сразу выбили из конгресса не триллион, а три и оказалось, что система ПРО направленно именно против России.)))
speculyant 03 марта 2018 | 09:23
shicotus_live: вполне себе нормальный и естественный цикл,без вопросов! Тока тогда телик больше на танк,чем на телик похожим выходит. Один раз уже было. Нае..улось все от такого цикла. Но можем повторить! :0((
shicotus_live 03 марта 2018 | 09:35
speculyant: Тока тогда телик больше на танк,чем на телик похожим выходит...
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Ой ли? Если ничего не путаю, помнится, в СССР среди людей понимающих серьезно ценились магнитофоны и видаки. произведенные советской оборонкой. Они были на уровне западных. и даже лучше. Другой вопрос, что они выпускались микроскопическими партиями.
pepetz 03 марта 2018 | 09:41
shicotus_live:
" 50% граждан,ской продукции."
У тебя, в доме, хотя бы трусы-то наши?
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"
tttyyy 03 марта 2018 | 09:01
her: а лично у вас, что с благосостоянием не так, у меня лично всё прекрасно.
opiatnovyi63 03 марта 2018 | 09:03
tttyyy: Что ещё за материалы? Из конторы Чубайса?Или из бересты?
vezdehod 03 марта 2018 | 09:06
tttyyy:
а лично у вас, что с благосостоянием не так, у меня лично всё прекрасно.
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Да заткнись ты со своим "благосостоянием" -об этом ты мне сообщил ещё вчера у Прохоровой.
vezdehod 03 марта 2018 | 09:03
На "ВАЗе" создадут новейшею машину "Лада-Путина" - с двигателем на "ядерном топливе"
arye_11 03 марта 2018 | 08:46
vaka257:
Случилось то, о чем умные люди говорили еще четыре года назад - Путин вступает в войну.
Он провалился в экономике, и из-за санкций, но в основном из-за своей собственной тупости и ослиного упрямства, казна пуста, экономика полумертвая и зависит на от скачущих нефтецен.
Еще год-два такой экономической политики и плебс нечем будет кормить.
Спасти теперь его может только война.
Вот эти его громогласные заявления и можно считать вступлением в начальный период войны
tttyyy 03 марта 2018 | 09:03
arye_11: на счёт голода, у меня в маленьком районе за последние три года открыли три животноводческих комплекса на уровне европейских стандартов, три форелеводческие хозяйства, через месяц вступает в строй цех по производству сыра, спасибо санкциям.
arye_11 03 марта 2018 | 09:15
tttyyy:
Да не то...
Я исхожу из того, что чем громогласнее экономические успехи а СМИ, тем скорее придут "временные трудности", дефицит продуктов и ТНП и "Талоны потребителя". Расея патамушта.
"Изм" в России поменялся, отношение руководства к людям и людей к самим себе осталось прежнее.
gригорьич 03 марта 2018 | 09:17
tttyyy: надо ещё консерваторию,чтоб консервы делать
rampa 03 марта 2018 | 10:10
tttyyy: " у меня в маленьком районе" - где именно: в Москве, Бурундии или на Марсе? ))))
skulllll 03 марта 2018 | 09:03
arye_11: Готов поспорить, что пройдёт еще 4 года, а вы так и будете мастурбировать на "умных" людей...
У вас почему то не вызывает удивления, когда Израиль разрабатывает новое вооружение или когда ваш премьер говорит, что будет защищать Израиль вплоть до применения ЯО. А почему России нельзя делать тоже самое?
gригорьич 03 марта 2018 | 09:13
skulllll: Россию угрожают сбросить в Красное море, поэтому она разбойничает на Чёрном?
arye_11 03 марта 2018 | 09:18
skulllll:
Израиль разрабатывает и оружие, и экономику развивает и людям дает жить, но в отличии от ваших "вождей" не орет истошно об этом с высоких трибун.
Да, и еще одно - блефом в мировом масштабе, в отличии от вас, Израиль не занимается.
Просто тихо и незаметно дело делает.
skulllll 03 марта 2018 | 09:30
arye_11: " У Израиля нет ЯО, но в случае необходимости, применит его"
Ваш " вождь" на весь мир)
arye_11 03 марта 2018 | 09:42
skulllll:
Да, было сказано Голдой Меир.
Не в виде угроз с высоких трибун, не потрясая кулаками, не демонстрируя "мультики" на экране, а в виде мимолетного высказывания, в форме легкого еврейского афоризма.
И самое главное, как предупреждение РЕАЛЬНЫМ врагам, а не выдуманным и не как компенсация плебсу за проваленную экономику, а вместе с процветающей экономикой.
И еще одно.
В Израиле нет и никогда не было "вождей".
Есть избранные руководители партий, которые становясь премьерами, формируют коалицию и правительство.
skulllll 03 марта 2018 | 09:48
arye_11: Да кто бы сомневался, что всё что делает Израиль правильно по определению, а всё, что делает Россия по определению неправильно)))
В России тоже нет вождя, есть человек, который поднял страну из руин и которого поддерживает подавляющее большинство населения. Остальное всё лирика.
arye_11 03 марта 2018 | 09:55
skulllll:
Да кто бы сомневался, что всё что делает Израиль правильно по определению, а всё, что делает Россия по определению неправильно)))
_______________________________________________
Увы-увы для вас, но именно. что так.
Мне можете не верить, ваше право.
Реальной жизни вы верить должны.
Имея глаза, имея уши и имея мозг должны бы ли прийти к выводу, что все действия России за последние 100 лет были именно что неправильными, решения "вождей" ошибочными, последствия этих решений очень тяжелые для мира и совершенно катастрофические для самой России.
И последние 18 лет ничем не лучше предыдущих ста, а нынешний "великий вождь" к тому же еще более туповат, упрям и недальновиден своих предшественников
alexgross022018 03 марта 2018 | 10:26
arye_11: Что то Ты сегодня как мастер Йода заговорил ;)) Угрозу большую вижу Я здесь :))
cobakin 03 марта 2018 | 10:06
arye_11:
Бей жидов - спасай Россию !
ramen 03 марта 2018 | 09:21
arye_11: https://www.youtube.com/watch?v=f-bbcjYOjDw
olegleon 03 марта 2018 | 08:47
vaka257: ""Крылатая ракета с ядерным двигателем стала самой большой неожиданностью. Об этом говорили в 60-е, но возникло много препятствий. То, с какой серьезностью русские снова обращаются к этой технологии, очень интересно", - приводит New York Times слова старшего научного сотрудника в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри."
но Вы же умнее научного сотрудника и всё знаете )))
student_ru_ru 03 марта 2018 | 08:52
olegleon: "То, с какой серьезностью русские снова обращаются к этой технологии, очень интересно",
Ну это скорее звериный интерес психиатра к звериной серьёзности психбольного к чему-либо.))
sam_debilov 03 марта 2018 | 08:53
olegleon: Гитлер в 1944 году тоже о супер-оружии говорил - это тоже было очень интересно!
pusto1 03 марта 2018 | 08:58
нам только радиоуправляемая подводка бы пригодилась
, кокос из южной америки возить без улик.
alexandr400 03 марта 2018 | 09:22
sam_debilov: arye_11 Инкарнации обычно редко меняют свои привычки, все идет по накатанной. Просто чтобы за позорную смерть и поражение он решил изнутри отомстить))
raffal 03 марта 2018 | 09:26
olegleon:
Мошенник,3,14-бол, американская и другая пресса много чего пишет. Например,
"Путинские ядерные страшилки ставят себе целью запугать, но это не работает"
"У России меньший ВВП, чем у Канады, но в четыре раза больше населения. У Канады нет ядерного оружия или больших вооруженных сил, но она каким-то образом добивается того, что другие страны ее слушают"
А ещё, очень характерно, что акции американского оружейного бизнеса после таких воинственных риторик растут. А нынче они покачнулись в сторону понижения. О чём это говорит? Подумай. Если есть чем;)
cobakin 03 марта 2018 | 10:09
olegleon: olegleon:
Да у нас каждый второй "научный сотрудник", ну как минимум "секретный физик-ядерщик".
akademik_ugarov_56 03 марта 2018 | 08:47
vaka257:
Применение мирных ядерных взрывов может найти широкое применение в народном хозяйстве.
Например, если взорвать бомбу в озере Байкал, можно получить большие заливные луга. И разводить крупный рогатый скот.
arye_11 03 марта 2018 | 08:53
akademik_ugarov_56:
Окодемик.
А зачем чего-то там еще разводить??? Все имеется в наличии.
Путин уже 18 лет вполне успешно разводит 140 млн. голов скота.
Не рогатого, относительно некрупного, но очень-очень склонного к разводке.
jblack2 03 марта 2018 | 09:03
akademik_ugarov_56: ядерные взрывы в народном хозяйстве возможно применять например для тушения горящих факелов на нефтегазовых разработках, отклонения траектории опасных космических объектов...
arabmot 03 марта 2018 | 08:54
vaka257: Ржу нимагу))) Он думает, что живет в 70-х годах прошлого века, когда действительно, оборнка была двигателем прогресса. Сейчас то все наоборот - начинку айфона засовывают в МБР, а не начинку МБР в айфон. Похоже у национального дилера, старческий маразм.
kaputvsemu 03 марта 2018 | 08:54
Во-во! Доставка пиццы из Москвы в Воронеж баллистической ракетой с непредсказуемой траекторией полета.
beobachter 03 марта 2018 | 08:43
Путин врёт, как дышит. Автомобиль до сих пор нормальный сами сделать не могут, комп, смартфон....нет технологий, нет нужных материалов....
tvitov66 03 марта 2018 | 09:05
beobachter: ... да и мультики хренового качества нарисованные на ПО из прошлого века
cobakin 03 марта 2018 | 10:13
beobachter:
Как это нет нужных материалов ?
Да у нас тротила на сто лет вперед запасы по погребам зарыты, еще с Отечественной войны никак не израсходуем.
ha12raz 03 марта 2018 | 08:47
Летающий Чкрнобыль......у вас нет электричества, тогда он летит к вам.
Говорит, как бредит.
alalrom 03 марта 2018 | 08:49
Технически безграмотный доХтор наук Рогозин рулит мозгами Путина?
Хорошее окружение подобрал себе Гарант.
Гарантированная дебилизация
vaka257 03 марта 2018 | 08:50
Новость о том, что Путин теперь запросто может превратить в радиоактивный пепел их детей и внуков депутат Роднина и сенатор Фетисов встретили бурными, продолжительными аплодисментами...
tttyyy 03 марта 2018 | 09:05
vaka257: ты по сравнению с Родниной и Фетисовым просто пыль под ногами, так что прикрой свою хлебалку.
raffal 03 марта 2018 | 09:55
tttyyy: ...ты по сравнению с Родниной и Фетисовым просто пыль...
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Так тут речь не о том, что они оба, безусловно, великие спортсмены, а о том, что они аплодировали настоящему безумию. Как и весь зал. Сомнения в их искренности более, чем весомые. Те же Фетисов и Роднина, зная Америку, её любят, безусловно, и там у них друзей едва ли не больше, чем в России.
И не верю, что многим, встретившим презентацию смерти овацией, не было от этого жутко. А всё потому, что общество России очень больное и трусливое. Во всяком случае, его элита.
tvitov66 03 марта 2018 | 09:08
vaka257: да там как минимум у 3/4 путинофилов дети и внуки проживают в странах потенциального противника и у 100% деньги лежат в банках подконтрольных ФРС США - ибо в долларах
alexgross022018 03 марта 2018 | 10:22
vaka257: У одного из мойх учителей есть запись выступления Сталина на 19 съезде - это 5 пластинок для патефона, три из низ бурные овации с пением Гимна. Тогда вместо спортсменов были деятели науки и искусства. Так что есть куда стремиться ;))
sklar39 03 марта 2018 | 08:50
Да, маршрутка с ядерным двигателем и водителем из дружественного Таджикистана очень пригодилась бы.
wuwer 03 марта 2018 | 08:51
... современные материалы, которых нет у других стран.///
Гвозди, шурупы, болты и гайки из сплавов ПРОСТОГО ЖЕЛЕЗА разучились делать, китайские приобретаем.
У нас только производство труб держится на плаву..благодаря вниманию власти ...
.ибо нефть и газ по воздуху пока не научились гнать зарубеж...а то бы и это угробили
cobakin 03 марта 2018 | 10:16
wuwer:
Как это не научились ?
Вы что себе позволяете, а как же телепортация, для перемещения контейнеровиз Китая, о которой еще в прошлом году доложил Путин ?
kiever 03 марта 2018 | 08:52
Как всегда в комментариях эксперты: израильские пенсионеры, и украинские уклонисты из "ато" дали наиболее точную оценку применению этих технологий
alexandr400 03 марта 2018 | 09:05
Это как, ракетное топливо на хлеб мазать будем? И откуда у нас взялись новые материалы, инопланетяне подогнали? Кто-нибудь следит за стариком, он таблетки в этот день принимал?
jblack2 03 марта 2018 | 09:07
Заказал нужную деталь для автомобиля при ремонте машины. Потом два раза катался за ней через пол города. Такие вещи вполне уже можно доставлять в сервис квадрокоптерами - быстро и без геморроя.
alexgross022018 03 марта 2018 | 09:09
В 80-е был в Рюсси один балобол у руля - Горбачем Михаил. Очень много говорил про конверсию - теперь у тибля есть непригорающие сковородки и керамические ножи. НО это не потому, что построили Буран.
А сейчас чего Новатор задумал - ЛАду-Калину с антирадарным покрытием, незатупляющуюся тяпку-копалку. Если бы хотел проговорить про прорывные технологии - попросил бы Айпед у Медвепута что ли и пару ссылок на Hi-Tech сайты.
Тогда бы говорил про - самый мощный на сегодняшний день реактивный движитель взрывного типа - тяга более 2-х тонн. Про успехи в бионике и прорывных нано-технологиях в медицине - это когда совместно с голландским транспатологом девочке сначала вырастили гортань, а потом пересадили.
gригорьич 03 марта 2018 | 09:09
благодаря современным материалам, которых нет у других стран.
============
Мельдоний, что ли?
ohrjr 03 марта 2018 | 09:12
Я всю жизнь слышу о "мирном применении и двойных технологиях"! В лучшем случае, стиральная машина, похожая на ракету...
filosof64 03 марта 2018 | 09:14
посадить его с командой единоушлепков на гражданский ракетоносец и запустить на хмарс!
ramen 03 марта 2018 | 09:16
Нет... Я вот всё смотрю на него и поражаюсь: какой же придурок! И этот придурок ещё на один срок хочет остаться...
cobakin 03 марта 2018 | 10:00
Конечно кинжал и авангард найдут применение на гражданке - бомбить Воронеж, желательно немедленно, зачем мирных сирийцев уничтожать ?
alexgross022018 03 марта 2018 | 10:18
cobakin: Оттачивают мастерство и навыки сокрытия неудач.
oktai 03 марта 2018 | 10:26
И это было... При сдохшем "райском государстве", когда нас кормила Восточная Европа с союзными республиками, и вдруг перестали, образовав пустые полки и где, в Москве !
Их, понимаешь, в посконную благодарность щедро одаривали эпитетами "курица-не птица -Польша не заграница" за продукты, а те неблагодарные, нате, не возжелали, чтобы московские родовые придурки и далее учили их как жить в нищете, а деликатесы исключительно партийным скотам из спецраспределителей.
Так вот, такое использование военных технологий на гражданке именовалось конверсией. Планировали выпускать холодильники и миксеры на военных заводах.
Чтобы работникам выдавать зарплату кастрюлями. Помните, вдоль дорог стояли с грудой "премиальной" посуды? А по-иному тут не умеют. Только других учат.
Довольно успешно, надо отметить. Мадуру с Чвесом вон, научили. Вон он, их совок.
Проститутка-кормилица семейства. Это в реале по Марксу.
Результат тот-же, что и всегда. Без украденных технологий невозможно. И на югославскую мебель, и на финские холодильники записывались в очередь.
Эти импотенты мечтают вернуть совок, но с импортными продуктами, вещами и т.д. Ага.
Чтобы именно бляди кормильцами в семьях были.
А что поделать, коли кроме лечь под монголов в голове ничего не было отродясь?
alexgross022018 03 марта 2018 | 10:34
oktai: Да было очень смешно. Называлось это чудо Совок. Это когда заведующая нашей институтской поликлиникоф просила у нас студентов достать дефецитные лекарства. На стенде пылился нах ни кому не нужный накопитель на голограических дисках. А результаты дистанционного зондирования поверхности Фобоса сменяли аж на 286, монитор и 24-игольчатый принтер. У нашего техника при задержании у магазина Пионер изъяли микросхемы РУ-5 и Ру-7 в количестве большем чем все НПО получало за год. Материал для покрытия Бурана не имеет аналогов в мире до сих пор;)) Он реально круче чем на Шатле ;))