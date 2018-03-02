Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ряда санкций в отношении России
Как сообщила пресс-служба Белого дома, речь идет об ограничительных мерах в связи с кризисом на Украине. По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года.
Комментарии4
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blahovdav 02 марта 2018 | 22:37
Это он проделал под веселую песенку: Давай, плешивый-жги мультяшки...
etofeasko 02 марта 2018 | 22:47
blahovdav:
кокольчик, ты газ прикрутил как приказал твой шоколадный педро?
olegleon 02 марта 2018 | 22:38
ответные санкции: власти России оставили Навального без помещения для съезда партии
ihor_syvoryj 02 марта 2018 | 22:38
Думаков изжога от выпитого "Брюта" не мучает?