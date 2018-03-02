Глава петербургского штаба Алексея Навального Денис Михайлов отбыл срок административного ареста

Но на выходе из изолятора он снова был задержан. Как рассказали «Росбалту» очевидцы, Михайлов был задержан с применением силы, встречающие увидели его лишь мельком и не успели с ним поговорить. Сам Михайлов написал в Твиттере, что его везут в 76 отдел полиции. Михайлов был арестован на 30 суток за организацию несогласованного митинга «Забастовка избирателей» 28 января.