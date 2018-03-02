Глава петербургского штаба Алексея Навального Денис Михайлов отбыл срок административного ареста
Но на выходе из изолятора он снова был задержан. Как рассказали «Росбалту» очевидцы, Михайлов был задержан с применением силы, встречающие увидели его лишь мельком и не успели с ним поговорить. Сам Михайлов написал в Твиттере, что его везут в 76 отдел полиции. Михайлов был арестован на 30 суток за организацию несогласованного митинга «Забастовка избирателей» 28 января.
Комментарии4
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s_talker002 02 марта 2018 | 22:38
Молодец! Отбыл срок, теперь может работать начнет.
А он когда отбывал срок проходил курсы приобщения к труду?
askol2016 02 марта 2018 | 22:41
Те, кто поддержат призыв Навального к бойкоту "выборов", одновременно поддержат и его соратников, которые мужественно борятся с режимом за нашу и вашу свободу, подвергаются арестам и нападениям, голодают за решеткой, в то время, когда многие из нас сидят на диванах и ничем не рискуют.
trans 02 марта 2018 | 22:47
А как Путька в очередной раз вчера врал про свободу и демократию..... А сам лишь знай гнобит своих политических конкурентов и их соратников, колдырь. .
evgollius7 02 марта 2018 | 22:49
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?