В Дагестане задержали еще одного высокопоставленного чиновника
Замначальника республиканской таможни Араза Галимова заподозрили в причастности к контрабанде через границу с Азербайджаном. Как сообщили источники РБК, в доме Галимова прошли обыски. У следствия есть подозрения на контрабанду и наркотрафик через южную границу республики. В Дагестанской таможне эту информацию не подтвердили, но сказали, что «идут следственные действия.
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