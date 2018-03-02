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22:30, 02 марта 2018

В  Дагестане задержали еще одного высокопоставленного чиновника

Замначальника республиканской таможни Араза Галимова заподозрили в причастности к контрабанде через границу с Азербайджаном. Как сообщили источники РБК, в  доме Галимова прошли обыски. У следствия есть подозрения на контрабанду и наркотрафик через южную границу республики. В Дагестанской таможне эту информацию не подтвердили, но сказали, что «идут следственные действия.

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