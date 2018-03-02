Суд в Германии отправил под арест Андрея Ковальчука

Подозреваемый в организации контрабанды 400 кг кокаина из Аргентины в Россию будет находиться под стражей в тюрьме на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в России. При этом суд не стал рассматривать ходатайство об освобождении Ковальчука под залог из-за тяжести обвинения.