Суд в Германии отправил под арест Андрея Ковальчука
Подозреваемый в организации контрабанды 400 кг кокаина из Аргентины в Россию будет находиться под стражей в тюрьме на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в России. При этом суд не стал рассматривать ходатайство об освобождении Ковальчука под залог из-за тяжести обвинения.
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