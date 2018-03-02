В Пскове учительница заставила четвероклассников раздавать на улице листовки с призывом приходить на выборы
По словам детей, за работу им даже не платили.
Группу из пяти детей волонтер штаба Алексея Навального Дмитрий Кац встретил сегодня на Советской улице в Пскове. Мужчина рассказал порталу «МБХ медиа», что дети раздавали листовки с призывом принять участие в выборах президента 18 марта. Кац записал беседу с ними на видео – дети объяснили, что листовки им выдали в школе.
После этого Кац поговорил и с педагогом школы №1 имени Поземского, которая признала, что действительно дала детям агитационные листовки. При этом женщина утверждает, что школьники сами вызвались отнести листовки. По данным «МБХ медиа», речь идет о педагоге Вере Варфоломеевой, которая также является членом участковой избирательной комиссии.
Ранее сообщалось о целом ряде случаев привлечения детей к выборам – в Приморье, например, первоклассников заставили нарисовать предвыборную листовку.
Комментарии11
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evgollius7 02 марта 2018 | 22:06
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
nikitin43 02 марта 2018 | 22:21
evgollius7: интересно что некто панфилова опять скажет что Навальный дурит детей привлекает их в политику .
pavelmistery 02 марта 2018 | 22:39
Если дети раскручивают Путина, то это можно, это законно ))
nestor199 02 марта 2018 | 22:34
evgollius7: Вы посмотрите на "зубы" ААВ и подозрения в педофилии с него могут быть сняты. Кого он с такой пастью соблазнить может?
ac_dc 02 марта 2018 | 22:38
evgollius7:
Муляж! Чего сайт засираешь? делать нехрен?
evgollius7 02 марта 2018 | 22:09
Алексей Навальный - Дмитрий Кац . Что-то комментировать дальше уже не надо )))))))
rips3 02 марта 2018 | 22:11
То есть когда Лёха школоту зовёт рэжим шатать, на полицейских нападать.., это норм, и возмущения у редакции йха москвы ,все это не вызывает.
А вот если учительница приобщает детей к общественной жизни и научила их призвать взрослых не лениться и проголосовать, тут все гозманы шмозманы в праведном гневе- это же дети, как де так, произвол.., ))
ura_123 02 марта 2018 | 22:32
rips3: Подробней о том где и когда Лёха ЗВАЛ школоту на митинги?
Мало того что ты пуссибол,так ещё не можешь понять простую вещь-школота САМОСТОЯТЕЛЬНО выходящая на митинги Навального понимает что у страны НЕТ будущего с пятисроковым пересидентом
serhio_25__ 02 марта 2018 | 22:15
"" В Еврокомиссии также усматривают наличие серьезного риска глобальной торговой войны после введения США новых пошлин на ввоз алюминия и стали. "" - верю каждому его слову, разве сектат секты бога Алеши, который против выборов, может быть заинтересованным лицом и врать?
zagoskinmn 02 марта 2018 | 22:18
Гнать таких учителей ссаными тряпками
preo 02 марта 2018 | 22:30
Хороший псевдоним - Вера Варфоломеева,- например для порно. Прикажут - и туда пойдёт. С радостью. Она думает, что деды за это воевали.