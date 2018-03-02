В Пскове учительница заставила четвероклассников раздавать на улице листовки с призывом приходить на выборы

По словам детей, за работу им даже не платили.

Группу из пяти детей волонтер штаба Алексея Навального Дмитрий Кац встретил сегодня на Советской улице в Пскове. Мужчина рассказал порталу «МБХ медиа», что дети раздавали листовки с призывом принять участие в выборах президента 18 марта. Кац записал беседу с ними на видео – дети объяснили, что листовки им выдали в школе.

После этого Кац поговорил и с педагогом школы №1 имени Поземского, которая признала, что действительно дала детям агитационные листовки. При этом женщина утверждает, что школьники сами вызвались отнести листовки. По данным «МБХ медиа», речь идет о педагоге Вере Варфоломеевой, которая также является членом участковой избирательной комиссии.

Ранее сообщалось о целом ряде случаев привлечения детей к выборам – в Приморье, например, первоклассников заставили нарисовать предвыборную листовку.